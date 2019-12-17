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付出被夫家視為理所當然？韓國「逆媳」教妳斷開媳婦義務的枷鎖

2019-12-17 13:06聯合新聞網 讀.書.人

（左）藝人佩甄是公認的臺灣好媳婦代表，與媽媽一起採購，了解中元拜拜小知識。（圖／...
（左）藝人佩甄是公認的臺灣好媳婦代表，與媽媽一起採購，了解中元拜拜小知識。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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常言道「婚姻是愛情的墳墓」，而「婆媳問題」絕對是催化整個過程的重要因素。婆媳問題大多歸咎於人際相處與自我認同這兩層面所造成，其中最常見的衝突都是因為對方把自己的付出被視為「理所當然」。

在韓國這個無比重視倫理人常、男尊女卑的國家，竟然能出版《媳婦，也是別人家的掌上明珠》這本書，簡直讓人太意外。作者自稱「逆媳」歷經種種不合理後，決心改變，不再事事順從，並以過來身分與血淚告誡大家，千萬不要為了婚姻、為了融入夫家，而放棄「自我」，鼓勵一直受委屈的新婦們盡早學會這些「大逆不道」的逆媳養成術！

文／逆媳

好媳婦，是一種怪異的稱讚

我的手非常不靈巧。或許是因為手長得既粗又難看，所以對於要求精細手藝的事情我完全做不來。話雖如此，但還是有一個我可以做得很好的事情，那就是包餃子。由於我們全家都很喜歡吃餃子，因此全家人坐在一起包餃子，是我家每年的例行活動。

我從舌尖逐漸認識餃子滋味的幼年時期開始包，包餃子的經歷已經超過二十年了。如今，即使餃子皮好像薄得快破掉，我也可以用不輸大師的實力放滿餡料，包出外表光滑美觀的完美餃子。

但從去年開始，娘家中斷了包餃子的家庭手工業，失去了可以發揮包餃子實力的場合，讓我覺得有些遺憾。因為我們發現了好吃的餃子店，比家裡製作的餃子還要好吃，那是連挑嘴的爸爸都認可的美食餐廳。雖然是賣改良式湯餃的地方，但是辣辣的湯頭搭配跟拳頭一樣大的超大餃子，這個組合實在令人感動。也因為價格不貴，所以每次去都會外帶一堆，然後存放到冷凍庫裡。

因為我也想讓老公嘗嘗好吃餃子的味道，所以我曾經刻意在回娘家時帶他過去吃。對於只嘗過冷凍水餃滋味的他，吃完後還高興的說自己找回了遺失的味覺。雖然不是我做的餃子，但是看見老公吃得這麼津津有味的樣子，我莫名感到很欣慰。

「公公也喜歡餃子吧？要外帶一些過去嗎？」

我突然想起，公公曾經在某次聚餐時說過他喜歡餃子。老公說：「這是個好主意，我們就外帶足夠讓全家人一起吃的分量過去吧！」接著我們外帶了一堆餃子、肉湯、蔬菜以及刀切麵前往婆家。

全家人聚在一起，津津有味的吃著湯餃。雖然吃得汗流浹背，但是邊吹邊吃，也別有一番樂趣。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）
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一個月後，我再次到婆家拜訪。我和婆婆一起在廚房準備家人要吃的水果時，卻聽到了意想不到的話。

「怎麼沒帶餃子來？」

婆婆有寄放餃子在我家嗎？我想了一下，我沒有必須歸還的餃子啊！她問我為什麼沒帶來，我還想反問她為什麼必須要帶來呢！或許婆婆是認為上次大家吃得津津有味，這次當然也要買來，所以才會對著無法達到她期待的媳婦，表露失望。不知道是餃子內餡爆出來的聲音，還是我內心爆炸的聲音，我心裡突然變得不是滋味。

就像等著鳥媽媽回來餵食的小鳥寶寶一樣，大家都不是在等我，而是等著我提在手上的餃子，然而我竟然這麼不貼心。

我對自己當初的思慮不周深感懊悔，看著假裝咳嗽來逃避話題的我，婆婆心裡一定是暗暗在期待，下次可以吃到餃子，但是我已經下定決心了，我再也不會買來了！

因為好意持續下去，就會被認為是義務。

假如當初沒有買餃子來的話，我就不會聽到這種碎念了，假如不想每次去婆家都要提著餃子過去的話，打從一開始就不該買去。沒有人記得因為吃了我好心買來的餃子而心滿意足的事，只會不斷回想，沒有將公公喜歡的餃子再次買來的媳婦的刻薄。

*

書名：《媳婦，也是別人家的掌上明珠：從「好媳婦病」中徹底痊癒、覺醒的逆媳養成記》...
書名：《媳婦，也是別人家的掌上明珠：從「好媳婦病」中徹底痊癒、覺醒的逆媳養成記》
作者：逆媳
出版社：采實文化
出版時間：2019年10月31日
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udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）
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Line 地獄也是一樣。結婚之後，我被拉進了婆家的聊天群組，在那裡我的存在輕如鴻毛，甚至連在不在都不知道，我極其安靜的隱藏著身軀。每天早上婆婆都會轉傳一些令人好奇出處的文句和照片，但是我絕對不會回話。因為一旦開始回話，以後每天早上就得煩惱「今天要做出怎樣的反應才好？」我可不想感受那種壓力。

可是，很多事即使沒人要求我做，我也會去做，例如：照顧夫家的爺爺、奶奶。結婚後首次遇到先生爺爺舉辦生日宴會，老公因為人在國外，所以無法參加。雖然我一個人去感覺有點尷尬，但我還是去了。我在百貨公司深思熟慮了一個小時才選定要給爺爺的禮物，還為了當天會一同出席的奶奶買了一小束花。

爺爺生日的時候，全家人會聚在一起吃飯，但是奶奶的生日卻沒有特別慶祝。不久之前夫家奶奶生日到了，我感覺她會很失落，於是偷偷的向老公要了地址，寄了一束花過去，並打電話祝奶奶生日快樂。媽媽說女人年紀越大越喜歡花，這句話好像很對，奶奶收到花之後，非常高興。

老公說連他都沒想到要幫奶奶過生日，我竟然記在心裡，令他十分感動，婆婆也向我說了聲謝謝。雖然我完全沒有預料會聽見這些話，因為媳婦奉上的小小花藍，竟然能讓大家的心情如此愉快，這件事讓我覺得很開心。

但是，我突然覺得老公和婆婆的稱讚十分怪異。九次都做不好但一次做得很好，大家就說我乖巧懂事。我想起我為了成為好媳婦而忍受那些討厭的事情時，所有人都不認同我的努力，不禁苦笑了一聲。放棄成為好媳婦之後，就發生了聽到人家說我是好媳婦的超級怪事。

●本文摘自采實文化出版之《媳婦，也是別人家的掌上明珠：從「好媳婦病」中徹底痊癒、覺醒的逆媳養成記》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

逆媳

1986年生，是生肖屬虎的媳婦。年過三十很久了，卻依然被婆婆當成需要教導的孩子。婆婆總是叫我「兒媳」，然而不知道從什麼時候開始，這個令人感到負擔的稱呼，聽起來像是「惡媳」。獲得歹命媳婦的角色之後，在毫無防備的狀態下，被丟進婆家世界，孤軍奮戰到現在，不知不覺已經過了四年。攻擊力和防禦力正在日益升高，現在這一瞬間也是！

譯者簡介

陳采宜

政大韓文系畢業，曾任職於科技業多年，現為專職翻譯。 喜愛文字中蘊含的情感，享受因為翻譯而閱讀許多不同領域的書籍，並從中獲得各種有趣的新知。


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