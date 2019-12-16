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12星座弱點神破解！痛快反擊射手座原來這麼簡單！

2019-12-16 16:11聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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認識新朋友時，除了問及姓名、興趣愛好外，應該也會想加問一句「你是什麼星座？」12星座建立在古今幾千年占星學大數據認知上，每個星座各自擁有鮮明特質與行為反應，是一種快速分群找同好，以及找話題的聊天主題。

看膩了總是褒美不貶惡的解析與星座運勢《說12星座的壞話》書名看似負面，但其實這本書是跳脫星座既有框架，從「月亮星座」出發，探討各星座內心黑暗面、缺點以及可能沒說出口的「內心小劇場」，幫助你理解自己的同時，不再情緒化思考，也能理解他人心態，更能替他人設身處地著想，順利破解老是踩到別人內心地雷窘境唷！

文／澤誼

談星小劇場

「這有什麼難的，我們一定做得到啊！」射手男的拍胸補保證。

「等一下，要怎麼做到啊？你知道這個客戶的要求會害我們賠錢嗎？」阿志被射手男的樂觀嚇到。

「如果什麼事都要考慮利潤，我們怎麼打天下呢？」射手男再次樂觀地表示

「哇勒！不考慮利潤的話公司餓死，我們也不用幹了，我覺得可以讓利，但不是賠錢好不好。」阿志越講越不爽

「我覺得你太小鼻子小眼睛了，我們就試試看，這個客戶以後就會跟定我們啊。」射手男堅持要做

「除了沒利潤之外，我們還要貼錢外包一部分的業務出去，那個我們完全無法做。」阿志越講越大聲。


書名：《說12星座的壞話：看穿人性邪惡面，讀懂那些心裡話，愉快反擊笑著放下的才是...
書名：《說12星座的壞話：看穿人性邪惡面，讀懂那些心裡話，愉快反擊笑著放下的才是贏家》
作者：澤誼
出版社：尖端出版
出版時間：2019年9月9日
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職場與人際關係的心酸　如何與射手座相處？

射手座其實並不難相處，如果你跟他交情不深、彼此之間也沒啥合作機會，他們總是看起來那麼樂天開朗，又能接受各種意見。但如果你跟他比較深入之後，你會發現，射手座的難相處在於，他們其實太容易膨脹自己的能耐，然後總是愛畫空氣大餅，可是因為太理想難以執行時，就全然放棄或不負責任的情況會變得很嚴重。然後就容易變成憤怒別人憤怒社會。所以要跟射手座相處，一定要知道他們這個理想化的毛病是改不掉的，不要去戳破他，但也不要過於相信，一切看到有成果，才能定義是否是真的還是真的只是空氣大餅了。


小心防範_射手座怎樣惹火everyone

一般來說，跟火象星座溝通就像在跟原始人講話，因為他們通常都蠻霸道又唯我獨尊，但我覺得火象星座的射手座就有一點點不一樣，他們比較不會主觀意識那麼強，侵略性也沒那麼重，甚至你大部分的時間都覺得他們還算好相處，彼此互相溝通說的內容都很有共鳴，然後你就誤會你跟射手座已經達成共識……

這是一場可笑的誤會，在你還沒看到他們所做所為之前，請不要太把你們之間口頭上的承諾當真。當你遇到彼此間觀點不同時，牡羊座會跟你爭輸贏，獅子座會對你說教，但射手座不會，他們懶得跟你說，反正他自己知道怎麼做就好，所你會對射手座疏於防範，然後就比較容易信任他們。直到你發現，天啊！你們之間的溝通與協調原來都是放屁，他做的事情全都是他自己想做的，等你回過頭問他們為什麼，他們就會惱羞成怒的跟你全盤否認他們有這樣想。哈哈！你覺得自己被騙了，但射手座會堅決否認到底，只能說你自己笨要怪誰呢？

射手座最讓人詬病的就是這一點了，他們很少聽得進去人家說的話，總是自己埋著頭編織他們那自己幻想的世界，他們真的覺得自己在幹大事，最好全世界都不要煩他，只要等著他拿出偉大的成果來就好，所以當你跟射手座有合作上的需要時，會發現看似溫和好相處的射手座居然如此難以溝通，而且他們天馬行空的想法也讓人很難理解是怎樣的邏輯，沒有一定的標準又時常變來變去，讓人感到很頭痛啊！


兩性愛情觀點　射手座感情上的陰暗面

我一直強調射手座有過於理想化的特質，在感情上他們也是這樣的毛病，不太知道兩人的關係需要經營跟磨合，一直覺得反正大家在一起快樂就好不快樂就閃，遇到挫折時不是想怎樣解決，而是覺得我該怎麼逃比較好，所以射手座一直讓人有一種不太負責任的感覺，因為他們容易在感情上覺得厭煩，或是過於天真地認為自己想要怎樣的感情對方就該全部配合他，他們表面看起來很溫和，其實真實的他們配合度是非常差的。


●本文摘自尖端出版出版之《說12星座的壞話：看穿人性邪惡面，讀懂那些心裡話，愉快反擊笑著放下的才是贏家》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

澤誼

國立高雄應用大學──文化創意產系研究所

網路瘋傳星座圖片「十二星座人生比例大餅圖創作者」

NGH催眠治療師 IET大天使綜合能量療法授證大師階講師

光體手術能量療癒講師 姊妹淘網站專欄作家

維格醫美星座行銷講師 高雄夢想社區學校星座塔羅講師

國立台灣海洋大學星座塔羅社團指導老師

國立台北藝術大學塔羅社團現場指導老師，你可以在這些地方找到她：FB社團「說十二星座的壞話」


星座運勢愛情劇場尖端出版閱讀風向球

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