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推理天后宮部美幸新作　刑警之子演繹驚悚少年推理

2019-12-12 14:45聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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提到日本作家你也許率先想到村上春樹、東野圭吾，通常這些推理小說主力於解謎、懸疑、冒險、犯罪等各有不同風格，但有一位被日本人譽為「平成國民作家」宮部美幸，寫作橫跨推理、時代、奇幻三大類型，作品量豐富，不少改編搬上大螢幕如《所羅門的偽證》、《火車》、《模仿犯》等都是票房保證的電影，亦不容小覷。

（推薦閱讀：日本「國民作家」宮部美幸所有好書一次讀！

宮部美幸最新推理小說《刑警家的孩子》，故事開始於一場驚心動魄的小鎮分屍案，卻讓兩個童言無忌又大膽活潑的孩子攜手挑戰連環分屍案？本書她維持一貫溫暖與關懷為底蘊寫作風格，辦案不是專職偵探炫技過程，也非只是從冰冷陰暗中摸清真相，業餘探案帶來幽默、溫馨，更富含探討當代倫理與社會議題的批判和反思。

文／宮部美幸（Miyabe Miyuki）


「媽媽——」

孩子的聲音傳來。她在比母親低十公尺左右的河道微彎處，驚險地站在護岸前，手托膝蓋，低頭望著河水。母親急忙跑去。

「不可以站在河邊，很危險。」

孩子伸長小手，指著腳下。

「下面有輪胎。」

仔細一瞧，水中當真沉著老舊的輪胎。水質並不清澈，但在水淺處，看得很清楚。

「真的呢，人家丟棄的吧。」

「沒有公德心，不可以朝河川亂丟垃圾。」

「就是說呀。」

母親守住孩子的時候，上游漂來一個疑似白色塑膠袋的物體，勾住舊輪胎。袋口鬆開了，順著河水翻動。

（看來，水流比想像中湍急呢。）

母親緊緊握住孩子的手。

就在這時，河水帶走了塑膠袋，留下當中的物體。

年輕母親看見物體的一瞬間，率先聯想到孩子中意的人偶娃娃。由於玩得太粗魯，一隻手脫落了，才剛幫她修好呢。希望孩子能更愛惜娃娃，否則娃娃很可憐……。

河中的物體酷似人偶的手。手心朝下，指著母女的方向，順著河水微微地上下漂浮，彷彿在招手，指甲縫裡塞著泥土。

一定是服飾店的假人。年輕母親心想，心臟加速鼓動。這尊假人做得好逼真。

「媽媽……」

孩子抬起頭。這時，緊張的母親又被其他東西吸去注意力。

另一樣東西從上游漂來，是一樣的塑膠袋。超市提供的常見的白色塑膠袋。渾圓鼓起的形狀，再次令她感到眼熟。

半顆高麗菜、半顆西瓜。白色塑膠袋包著類似的東西漂來，宛如孩子洗澡時玩的漂浮玩具遊艇。

塑膠袋順水接近，慢慢轉了半圈，袋口的結快要鬆開了，愈靠愈近，就要進入視線範圍內。什麼東西從袋口跑出來了。

母親目不轉睛。那是……那是……那不是……。

一隻鸕鶿從旁浮出水面，抖動長長的脖子吞下魚。

定身咒解開了。母親一把抱起孩子右轉，拔腿狂奔。

跑出袋口的東西，是人類的頭髮。

「媽媽，怎麼了？」

母親沒有回應，只是一直跑，對著河堤的方向尋找人影，發出淒厲的叫聲。

在她的身後，漂出塑膠袋的物體無聲地張著嘴，任由河水沖刷牙齒，虛空的眼窩望著上空。


八木澤順與父親道雄展開父子新生活時，發生了兩個奇蹟。

第一個奇蹟是在東京二十三區內找到租金便宜的住處。道雄任職於警視廳搜查一課，時常夜半出勤，住家和職場如此相近，簡直要感謝上天相助。

新家位於城東警署的轄區內，隅田川和荒川之間緊依東京灣的地帶，也就是所謂的低窪地區。道雄生長的老家也位在低窪地區，或許令他產生一種歸鄉心情。

「下町很棒，你一定會喜歡，說不定有大型祭典。」

父親這番話，順早已聽過不下數次。

（圖／Shutterstock）
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這個區域的確是下町老街，但同時也是備受矚目的「濱水地帶」，有許多土地二度開發計畫，還打造了綠地及公園建設。在這座小鎮裡，從道雄知道時就已歇業的老商家與小工廠之間，開始交替冒出新的大公寓與企業大樓。

眼看父親即將感嘆「今非昔比啊」，順趕緊笑著接話：

「有什麼不好？你不妨想成用一點點的回憶，就能換來最先進的熱鬧活力啊。」

第二個奇蹟是，幾乎在租到屋子的同時，請到一位協助執掌家事的女幫傭。她生長於新家所在的小鎮，不但熟悉土地環境，也深知如何和左鄰右舍打交道。

尤其這年頭，好的家庭幫傭已經不多了，如果這不是奇蹟，什麼是奇蹟呢？順的阿姨曾說過一句話：「神明一定會眷顧『不幸的單親父子檔』。」

「可是，如果這個神夠厲害，一開始就不會讓『離婚』發生吧？」

面對順的問題，阿姨回答：

「神明在創造世界的時候，也還不成熟啊。小小的失誤，你就原諒祂嘛。祂在反省了。」

「我可不認為道歉就能了事。」

「順，你受傷了。」

書名：《刑警家的孩子》作者：宮部美幸（Miyabe Miyuki）出版社...
書名：《刑警家的孩子》
作者：宮部美幸（Miyabe Miyuki）
出版社：獨步文化／城邦文化
出版時間：2019年10月29日
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順當下沒有回話。因為，他也還不知曉，自己是否「真的」因為父母離婚而受傷。

直到一個月後的星期日，他和幫傭女士兩人一起用木桶醃白菜時，才得出答案。

幫傭女士名叫幸田花，「花」是古老的片假名寫法，不難想見，她出生於大正十四年 。

他們經由朋友牽線介紹。

「雖然年事已高，但身子靈活，頭腦也很清楚，重點是本人很有工作意願。在這一行是擁有五十年經驗的老手喔。」

朋友如此掛保證，但若不是看在友人的面子，八木澤父子恐怕早已婉拒，並且深深感到後悔吧。

阿花是個無懈可擊的勤快幫手，也有足以支撐工作意欲的好體力。

「她和我們打從精神結構就不同。」道雄感佩不已。「但別忘了多體恤她，兩件事要分清楚。」

因此，順時常當阿花的小幫手。實際參與之後，發現做家事「非常有趣」。

阿花聽他說有趣，笑咪咪地回道：

「少爺，您是顧慮我才這麼說吧？」

「才不是，我是真的覺得有趣。在學校上家政課時，我常常覺得幹麼要學這些東西。」

順十三歲，就讀國中一年級。

「大概是因為學校的課程『具有目的』吧，在家裡感覺完全不同。」

阿花雙手抹過圍裙，在胸前「啪」地合掌。

「既然少爺想主動學習，只要是我知道的，必當傾囊相授。」

於是，順成為了阿花的「學生」。由於醃白菜適合在豔陽高照時進行，阿花特地選順在家的星期日白天加班授課。

就在這時候，順忽然想到一個問題：這年頭連女孩子都不太醃醬菜了，我竟然覺得很有趣，阿花是怎麼看待我的呢？她會不會認為我是在勉強打起精神呢？

所以他問：「阿花，妳覺得我受傷了嗎？」

兩人位在屋後約一坪大的後院。商店街的蔬果店送給他們的橡木桶擺在地上，旁邊鋪著報紙，上方堆著切成四等分的大白菜。新鮮的白菜微微散發出泥土清香。

阿花將白菜整齊地擺進桶子裡，稍作思量。

「少爺，您想要別人知道您受傷，進而可憐您嗎？」

「……不想。」

「那您就不會受傷。來，把昆布和辣椒撒到這上面。老爺喜歡吃辣嗎？」

阿花堅持稱呼道雄為「老爺」，順為「少爺」。八木澤父子能從阿花身上挑出的缺點只有這個了。

「很喜歡。我也是。」


●本文摘自獨步文化／城邦文化出版之《刑警家的孩子》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

宮部美幸。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
宮部美幸。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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宮部美幸（Miyabe Miyuki）

1960年出生於東京，1987年以《ALL讀物》推理小說新人獎得獎作〈鄰人的犯罪〉出道，1989年以《魔術的耳語》獲得日本推理懸疑小說大獎，

1999年《理由》獲直木獎確立暢銷推理作家地位，2001年更是以《模仿犯》囊括包含司馬遼太郎獎等六項大獎，締造創作生涯第一高峰。2007年以《無名毒》獲得吉川英治文學獎。 寫作橫跨推理、時代、奇幻等三大類型，自由穿梭古今，現實與想像交錯卻無違和感，以溫暖的關懷為底蘊、富含對社會的批判與反省、善於說故事的特點，成就雅俗共賞，不分男女老少皆能悅讀的作品，而有「國民作家」的美稱。

出道多年創作不輟，持續發表叫好叫座的各類型小說。近著有《逝去的王國之城》、《三鬼：三島屋奇異百物語四》、《這個世界的春天》等等。


塑膠袋推理分屍案東京城邦出版社閱讀風向球

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