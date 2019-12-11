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陶子18禁科幻小說《二十一》賣到斷貨！特為電子書版獻聲朗讀

2019-12-11 18:16聯合新聞網 讀.書.人

陶晶瑩。（圖／江民仕 攝影、由圓神出版社　提供）
陶晶瑩。（圖／江民仕 攝影、由圓神出版社　提供）
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創作才女陶晶瑩每年都給自己出新的功課！今年最重大的挑戰就是推出了長篇科幻小說《二十一》，11月21日開放網路預購以來，多次站上全台書市指標、博客來即時榜冠軍，同步登上文學榜暢銷榜冠軍，買氣非常熱烈！

圓神出版社透露，陶晶瑩的讀者熱情支持，從網路買到實體書店，12月5日上市至今，各界讀者的熱烈支持就一度讓博客來斷貨無庫存，甚至李李仁偷偷買書想支持老婆的創作，都搶輸書迷，還沒拿到書。圓神出版社已緊急加印再版因應，印量在出版後6天內突破萬本，以現今的小說書市來說，又更屬難得。

年初以來，陶子多次忍不住透露自己「正在寫一本18禁的科幻小說」，卻又小心翼翼不能暴雷，終於等到新書正式上市，明星好友賈靜雯、林依晨、侯佩岑紛紛PO文表達支持。《二十一》紙本書採書市少見的賽璐珞印刷，除此之外，陶子還特地為了電子書「獻聲」，精挑出小說中自己描寫最深刻的段落，送給買電子書的讀者體驗「3D情境式閱讀」。

回歸《二十一》的內容，故事主題是關於一個主婦意外得到試用家庭機器人的機會，原本只是勞務的替代，後來卻越來越失控，變成進階的陪伴和精神撫慰。陶子說「我的心裡一直有這樣的角色，東方社會千千萬萬個家庭主婦，為家裡鞠躬盡瘁，卻長期被殘忍的冷漠對待。家人到底是什麼？如果對家人不滿的話，我們能用機器人創造一組理想的家人嗎？」

書名：《二十一【電子書獨家‧陶晶瑩親聲朗讀】》作者：陶晶瑩出版社：圓神出...
書名：《二十一【電子書獨家‧陶晶瑩親聲朗讀】》
作者：陶晶瑩
出版社：圓神出版
出版日期：2019年12月1日
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陶子全心投入創作小說的程度連家人都驚訝，女兒登入她的電腦偷看，不過看到一半陶子就不給看了，「因為中間有性愛場面，我說你們趕快寫功課，裡面有小孩不能看的內容，她自己也比較害羞，就沒有要求要看。」老公有沒有看？陶子笑說，「他大概心裡想說我是藉小說在罵他一直打電動，我是有點誇大啦！但小說本來就要誇張，大家都知道吧？」

至於小說結局，陶子賣了關子，「還有很多讀者剛收到書，還沒看完，我只能說，我這本小說也不是反婚姻，而是要讓大家思考，不一定要走入一種結局才叫完美。」


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