「華裔神探」李昌鈺夫婦聯手出版！探案小說取材真實國際大屠殺案例

12月1日《克羅埃西亞槍聲》新書發表會中，(左)李昌鈺與妻子蔣霞萍為書迷簽書的合影照。（圖／時報出版 提供） 分享 facebook

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國際著名刑偵鑑識專家李昌鈺1998年擔任美國康乃狄克州警政廳長，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔官員，被譽為「當代福爾摩斯」、「物證鑑識大師」、「科學神探」。

《克羅埃西亞槍聲》本書作者蔣霞萍，李昌鈺的妻子，正是參考他的辦案過程所創作的探案小說，書中精彩描寫神探Dr. Lee在學生阿格隆的請求下，組成聯合國調查小組，前往巴爾幹半島徹查克羅埃西亞萬人塚之謎，12月1日舉辦新書發表會，李昌鈺夫婦一起出席為書宣傳，他更感性表示：「願世界不再有戰爭及屠殺」。

文／蔣霞萍 著；總顧問暨策畫／李昌鈺

Dr. Lee拿起資料夾，抬起頭深深地看了一眼自己這名來自克羅埃西亞的學生。

阿格隆是典型的克羅埃西亞人，高挺的鼻梁、深凹的眼眶、白皙的皮膚、黑黑的頭髮。今天雖然西服領帶，正襟危坐，但仍然掩不住他身上特有的軍人氣質。阿格隆是博士，但同時又是特戰部隊的戰士，而且空手道四段。Dr. Lee在臺灣中央警官學校時也是武術隊的，而且是武術隊中成績最好的隊員，雖然當時他年紀最輕。所以，他對有文化修養的習武之人有一種發自內心的喜愛。「靜如處子，動如脫兔」，這是蘊藏在他骨子裡的中華文化的「文武雙全」。

他清楚地記得，第一次見阿格隆就發現這是一個聰明勤奮、充滿活力而又雄心勃勃的年輕人，有朝一日，他一定會成為克羅埃西亞法庭科學方面的領軍人物。果不其然，獲得人類遺傳學博士學位後，阿格隆便回到了祖國克羅埃西亞，很快就被任命為科學、教育和體育部部長，任職期間他勤勤懇懇、兢兢業業。Dr. Lee的學生遍布世界各地，阿格隆是值得Dr. Lee驕傲的一個。

見Dr. Lee打量自己，阿格隆不由得挺直了背，眼睛裡透露出一股剛毅的神情，迎上了Dr. Lee的目光。

Dr. Lee若有所思地點點頭，開始翻看文件。「功夫不負有心人。阿格隆，你這幾個月的辛苦終於有結果了。之前我還看到了你修改以後發給聯合國的資料。是啊，要想把戰犯送上海牙國際法庭，僅憑你一個人的努力和新聞報導的內容是遠遠不夠的，需要證據。而且，不是某一方面的證據。這些證據的收集和取得是一項非常浩大的工程，不僅需要大量的人力、物力、財力，有的還需要聯合國的同意，要他們出面組織國際調查。」

Dr. Lee合上資料夾，但是沒有放下，他用一隻手端起茶杯喝了一口又接著說：「尤其是你還希望麥克．巴登博士、賽瑞爾．韋契特博士和我一起參加這一次的調查活動。要知道，我們三個人雖然經常合作，但同時出現在一個充滿危險的現場的情況為數不多。」

聽老師這麼說，阿格隆有些緊張，不知道怎麼接老師的話。的確，克羅埃西亞目前雖然大部分地區已經停戰，但局部地區的戰事仍然在進行。有些地方還是塞爾維亞武裝力量占領著。尤其是他們要去工作的地方，不但要經過塞爾維亞武裝力量占領的地盤，而且離其他武裝力量也很近。

屋子裡一陣沉默，有一些話師生二人都不願意明說。窗外一陣風吹過，樹梢發出了沙沙的響聲。十月的康州，天漸漸地涼了。

其實，從南斯拉夫發生內戰以來，Dr. Lee就十分關注克羅埃西亞地區發生的一系列事件，關注事態的發展。而且，原本他對南斯拉夫的歷史就不陌生。

西元六世紀，斯拉夫人開始成群結隊地，從現在的俄羅斯和南波蘭向巴爾幹半島遷徙。這個半島地處亞德里亞海和黑海之間，從匈牙利一直延伸至希臘，因為位於歐洲東南面，被叫作南斯拉夫。隨後，各族人馬迅速圈地為王。塞爾維亞人成立了塞爾維亞國，克羅埃西亞人創建了克羅埃西亞國，斯洛伐克人建立了斯洛維尼亞國。但到了一四○○年，外族入侵，幾乎占領了他們所有的土地。奧斯曼帝國（今天的土耳其）吞併了塞爾維亞，匈牙利統治了克羅埃西亞，奧地利兼併了斯洛維尼亞……當時，奧斯曼帝國還一併把波士尼亞和赫塞哥維納納入了版圖。

天下事合久必分，分久必合。四百年以後，斯拉夫統一行動拉開了序幕，一九一八年，地球上出現了第一個以「南斯拉夫」命名的國家。

克羅埃西亞俯瞰地形圖。（圖／Unsplash） 分享 facebook

南斯拉夫國家是建立在奧匈帝國基礎上的，融合了巴爾幹半島六個自治共和國、兩個自治省而組成。就是這樣一個多民族、多語言的國家，在二戰時期，成了唯一靠自己的力量打敗了德國法西斯，把他們徹底趕出家園的國家。二戰結束後的一九四五年，約瑟普．布羅茲．狄托（Josip Broz Tito）成為南斯拉夫總統。此後三十五年一直統治南斯拉夫，並且不設副總統。南斯拉夫是除蘇聯之外最強悍的獨立國家，被稱為「巴爾幹猛虎」。整個狄托在位的三十五年，南斯拉夫都很強大：擁有強悍的軍隊，發達的經濟，人均GDP位列當時華約體系的第一位，算得上是一個超級小強國。在國際社會，狄托政治上不傾向美國，經濟上不依靠蘇聯，堪稱第三大社會主義強國。

書名：《克羅埃西亞槍聲【李昌鈺探案小說系列】》作者：蔣霞萍／著；李昌鈺／總顧問暨策畫出版社：時報出版出版時間：2019年11月22日 分享 facebook

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一九八○年狄托去世，死前留下了遺言：廢除總統制度，設立聯邦主席團，由八個聯邦主體各選舉一人輪流做主席。正是這種體制打破了中央集權，也打破了狄托三十五年經營的強大的南斯拉夫。各共和國從此開始離心離德，不到十年的時間就分崩瓦解，最終一分為七，成了七個各自為政的小國家。

一個國家在國際社會是否有地位，需要擁有強大的軍事力量和發達的經濟基礎，以一個聲音向世界發言。一個多民族、多語言、多宗教信仰、多文化歷史的國家，想要創造或者保持強大的軍事力量、發達的經濟基礎，必須加強中央集權，統一地方。狄托在位期間實行的正是這種治國策略，也是行之有效的能使得國家強大的策略。而各民族輪值主席制度，必定造成誰輪值誰就加強本民族的利益，發展本民族經濟的局面，從而削弱中央集權。這種體制看似民主，但造成地方勢力抬頭，使得中央政府有名無實。特別是還允許每個民族自治國家組建軍隊，就為後來的內戰、種族屠殺埋下了隱患。

Dr. Lee放下資料夾，把目光投向窗外。但是仔細觀察，他的一隻手仍然壓在資料夾上，大拇指微微翹起，其餘四個手指併攏在一起輕輕敲擊著資料夾。

阿格隆一直觀察著老師的表情和動作。他知道，老師的心理活動從來不會溢於言表，但是他還是希望透過觀察能發現點什麼。眼下，他所有的希望都寄託在老師身上了。

●本文摘自時報出版出版之《克羅埃西亞槍聲【李昌鈺探案小說系列】》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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