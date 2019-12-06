快樂居然是「有毒」的？曾經的喜劇之王金凱瑞這樣對抗抑鬱

演起戲來誇張又爆笑的喜劇之王，金凱瑞。（組圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

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你身邊一定會有擅長炒熱氣氛的開心果、丑角，他們可能談吐幽默風趣，甚至經常不計形象搞笑。然而，藏匿微笑面具底下的究竟是發自心底的快樂，還是為了迎合的強顏歡笑呢？

寶瓶今天（12/6）最新出版上市新書《別人的怎麼對你，都是你教的》，由22年資歷重量級心理學導師點出人際關係經常探討的終極問題，任何一段糟糕的關係，必有你的一份「功勞」！因為我們每個人都在無意識中教會了別人如何對待自己。書中不只激勵我們跳脫固舊模式，覺悟人生還有新的可能 ，更要理解他人，找到好好對待彼此的方法。

文／黃啟團（資深心理學導師）

微笑與憂鬱──你可能不知道，這種快樂「有毒」

也許你對金凱瑞這個名字陌生，但你一定看過他主演的電影《楚門的世界》、《阿呆與阿瓜》。他曾是好萊塢片酬最高的男星，一部影片報酬高達兩千萬美元，他的每部電影都能讓觀眾笑出腹肌。對他來說，迎合觀眾的趣味再簡單不過，為滿足觀眾「快來看傻瓜」的心態，他永遠都能在電影中自毀形象、搞怪耍賤。

其實，我們身邊有不少像金凱瑞這樣的人，他們雖然並不是什麼大腕、名人，但隨時都能給你帶來歡樂和笑聲。以前我非常羨慕這樣的人，以為他們生活的每個角落都充滿了陽光。直到我走進了心理學的世界，才知道，他們陽光的外表下，不知掩蔽了多少不為人知的創傷。

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悲傷時，真實地悲傷；快樂時，才能真正地快樂

黑夜與白天交替，有陽光就會有陰影，有快樂就一定會有悲傷。一個允許自己感受各種情緒的人，才是真正健康的人，他悲傷時真實地悲傷，快樂時才能真正地快樂。那些看似永遠快樂的人，並不是沒有痛苦，他們只是用麻木去掩飾痛苦，讓自己看起來快樂而已。

為什麼他們會這樣呢？這與一個人的應對模式有關。美國著名心理學家薩提爾女士認為，在不同的成長環境影響下，人會形成四種不同的應對模式：指責、討好、超理智、打岔。像樂天這樣的性格就是典型的「打岔」模式。他們看起來無憂無慮、積極樂觀、不受規則限制、充滿創意，是人群中的忘憂草、開心果，但面對不開心的事情時，他們一定會馬上轉移話題。你看到的他，永遠是與一群人在狂歡；你看不到的是，夜深人靜時，他一個人的孤單。

如果不是學過心理學，看過無數個打岔的個案，我永遠也不會知道，看起來永遠開心的人，卻是離生命最遠的人。

每個人的應對模式都形成於自己的童年。在嬰兒時期，我們就會透過父母的觸摸、語氣以及聲音，來判斷和理解他們的意思。那時的我們會把父親強有力的雙手或母親焦慮的言語，解讀為充滿威脅和缺乏愛心，儘管父母當時並沒有這樣的意思。當童年經歷了太多太多的痛苦時，有的孩子會發現，透過遺忘和轉移注意力，可以讓自己很快地遠離痛苦，於是，這種模式就會一直延續在他的生命裡。

漸漸地，他們成長為幽默搞笑的高手，即使遭遇痛苦的事，也能想方設法轉換話題來分散注意力，遠離它、逃避它，不去感受痛苦。他們對快樂的追求看上去是一種積極的表現，實際上，是為了遮掩內心想要逃脫痛苦的掙扎。

書名：《別人怎麼對你，都是你教的》作者：黃啟團（資深心理學導師）出版社：寶瓶文化出版時間：2019年12月6日 分享 facebook

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人生總會有不如意的時候。如果我們跟樂天一樣有不堪回首的往事，該怎麼辦呢？金凱瑞是全世界最搞笑的演員，卻從來沒把自己逗笑過。著名喜劇演員陳佩斯曾說：「喜劇演員都是把自己當作祭品奉獻給觀眾。」而對金凱瑞來說，他的獻祭尤其痛苦。金凱瑞出生於貧困家庭，為了逗樂床榻上的母親，他從小就逼著自己變得滑稽搞笑。沒有人比他更擅長表演笑容，但也沒有一個人能真正體會他內心的痛苦。後來，他被診斷患有憂鬱症，從此淡出觀眾視野。

當人們再次看到金凱瑞時，他已經從一名演員變成了一名畫家。他說：「你可以從我的畫作裡看到我內心的黑暗與光明。畫畫讓我得以從對過去的追悔與對未來的憂慮中解放。」這兩句話讓我很感動，畢竟不是每一個深陷「快樂陷阱」的人都有勇氣和力量這樣剖析自己。

一個不允許自己感受悲傷的人，是不可能真正感受快樂的；一個不允許自己感受痛苦的人，也無法真正感知幸福。更何況，永無止境地尋求快樂，這本身就是一件非常痛苦的事情。當我們習慣於壓抑、逃避，或者是裝作痛苦從來沒有發生，自己看似活得很開心，這時的你其實並不是真正獲得了快樂，你只是對痛苦麻木了而已。與此同時，痛苦也並不會因為你壓抑、逃避就消失不見，它深深地埋藏在你的潛意識裡，一旦有相似的情況發生時，痛苦的情緒就會被觸發。

其實，任何情緒都有其功能，沒有所謂的好壞之分。情緒是屬於自己的，不管是「正」還是「負」，都是我們自身的一部分，是一種能量，也是生命的資源。面對各種情緒，我們要學會去接納，去全然地感受它在身體裡的自然流動，而不是排斥它，更不能抗拒它、忽略它。

陰陽本為一體，只有我們能與自己的感受合而為一，與自我深深地連結在一起，與各種不同的情緒和諧、自如地相處，我們才會充滿能量地過好每一天。同時，只有懂得善待自己情緒的人，才能夠善待他人的情緒，他也才是一個真正有能量去接納他人的人，才能從微笑的面具後走出，活出最真實的自己，成為真正溫暖他人的「發光體」。

●本文摘自寶瓶文化出版之《別人怎麼對你，都是你教的》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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