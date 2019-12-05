黃春明的情色小說　串起祖孫三代秒懂的少年秘密

黃春明(左)說孫子告訴他已經把寫有情色的新書《跟著寶貝兒走》看完，和黃國珍兩人笑翻。圖／林澔一攝影 分享 facebook

黃春明擅寫老人和小孩，在他的小說裡，老人與小孩總是最受矚目的角色。黃春明的居家日常，用時光之流串起的老人與小孩3代的故事，也最動人。

書名：《跟著寶貝兒走》作者：黃春明出版社：聯合文學出版時間：2019年9月30日 分享 facebook

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「你兒子那天跟我說：『阿公，我看完你的新書了。』」黃國珍正走向黃春明，抬起頭看著說話的爸爸，愣了1秒，黃春明又說了1次：「你兒子看完我的新書了」，然後父子倆在書房裡，笑到前俯後仰停不下來。

笑了好久，兩人終於稍微喘氣，黃國珍想起國中時，也把父親書架上的《金瓶梅詞話》一口氣看完，「不知道老爸是不是故意的」，黃國珍記得，這6冊書放在書櫃最上面，有天他翻到，「覺得『哇，這好厲害！』就把它看完。」

52歲的黃國珍，說這段往事的時候，臉上有著青少年偷做大人不允許的事的調皮與勝利。時移事往，換成他11歲的兒子榮榮看情色小說了。

小時候，爸爸的書櫃就是黃國珍的書櫃，現在黃春明和黃國珍的書櫃，也是這個11歲小男孩的書櫃。

榮榮看黃春明的新書，也看厚達1000頁的《帝國之秋》，或是因為好奇中美貿易戰，還看了《地緣政治與中美博弈》，「他看不看得懂是一件事，珍貴的是，他不畏懼去看讀不懂的、厚的書」，黃國珍說。

父親給兒子的影響常常不透過言語，而是環境的營造、身影的展現，或者是隱藏在血液中的基因。

黃國珍(左)身軀早已比黃春明高大，但爸爸回憶裡最深刻的，仍是那個頑皮、叛逆的男孩。圖／林澔一攝影 分享 facebook

問黃春明，黃國珍是個什麼樣的小孩？他說黃國珍從小叛逆，有次當著他的一群朋友的面，大喊「大人怎麼可以打小孩！」讓他很沒面子。

黃春明講完往事，父子倆又哈哈大笑時，黃國珍想起，不久前，他帶著兒子去看黃春明編導的兒童劇《愛吃糖的皇帝》，演完，兒子跑到演奸臣靳尚的演員面前說：「你話太多了！」

黃春明笑兒子叛逆，卻說孫子很有主見，殊不知比起當年那個見不平必據理力爭，打架、離家出走樣樣來的黃春明，兒子和孫子已經「溫和」多了呢。

心理師談父子關係3階段

順從期：父母在孩子心中是一個巨人，兒童對父母多是仰望、順從。

叛逆期：孩子必須要長大，青少年會藉由說「我不要、我不是你」來探索「我是誰」。

整合期：終有一天孩子「成年」，找到自己安身立命的方式，知道「我也是你」同時「我不是你」。

「整合期」常會到30歲之後才會完成。不過，隨著人類的長壽，一個人可能到70歲還是無法停止自我探索、還是會自問：「我是誰？」

（大心診所心理師楊旻鑫口述）

本文由元氣網授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「孫讀完黃春明寫的情色小說 兒自曝也曾偷看金瓶梅…」，未經同意，請勿轉載。