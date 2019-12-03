當棒球員遇見心理師！周思齊與許皓宜跨界聯手教你心智鍛鍊術

2019-12-03 15:45 聯合新聞網 讀.書.人



（左起）周思齊、許皓宜兩位不同領域菁英共寫新書《心智鍛鍊》，為讀者歸納五項能夠讓我們「提升心智、達成想要」的核心力量。（圖／擷取自天下文化提供Youtube影片） 分享 facebook

閱讀小貼士

「知行合一」是成功不二法門，一般人往往只能「知道」，很難「做到」，尤其是市面上許多成功心法、勵志書只片面重理論、方法，但少有實證，兩者之間就像有條鴻溝，不免讓人感覺紙上談兵。

《心智鍛鍊》這本書打破新以往勵志書的出版格局，由頂尖棒球明星球員周思齊與暢銷作家及心理學專家許皓宜攜手合作，將本書建立在「心理學」及「運動精神」之上，兩位跨領域菁英也彼此交換各自專業領域學習歷程與感受，找到互通的語言，再以古今人物及作者自身的生命故事為佐證，歸納五項能夠讓我們「提升心智、達成想要」的核心力量，帶給你最強大的心智科學，以及最有效的學習心法！

文／許皓宜、周思齊

恆毅力：持續朝目標邁進的能力

人們面對生（職）涯時，常常有一種在愛情中也會出現的迷思：年輕的時候，我們可能幻想著一見鍾情，想像在一眼之間就能找到命中注定的對象；或是想像在某個雷電的瞬間，那個值得我們投注一輩子的天職，就這樣撞進自己的生命裡。

然而，擅長將科學應用到社會與生活的心理學家貝瑞．史瓦茲（Barry Schwartz）卻說，所謂命中注定、唯一最愛的完美對象與工作，其實只是不切實際的期待，因為「興趣」就和愛情一樣，最初僅來自於一點點的好感與發現，接下來卻需要大量的培育與發展，和願意付出一輩子的深耕，它才會逐漸停留在我們心底，形成一種真正的「命定」。

現代人喜歡稱此為「天賦」，但依照史瓦茲的說法，所謂「天賦」的真相，其實是一種不斷催眠自己去喜愛上某些事物的過程。

這個說法有沒有道理呢？十六號選手和心理學家忍不住也回顧自己的人生。好像真的不是還在吃奶的時候，就跟媽媽吵著說要打棒球；當然也不是從一開始念書，就決定要走心理諮商。人生最奧妙之處在於，某些關鍵時刻，生命裡就是會突然出現一些新事物，產生某種好似要把你魂勾去般的吸引力；但直到真正出手決定要把它「抓住」前，它們確實都只是過客。

人之所以能把「瞬間」轉化成「永恆」，現代心理學找出了「恆毅力」這個關鍵，指的是心智結構中那份尋找與實踐自己天賦的重要能力，它代表我們內在一股堅持到底、永不放棄的精神。

如果我們借用古人的智慧來談「恆毅力」，「放棄」與否，便是其中最重要的內涵。

「棄」的字源意思是：一個人的「雙手」，端著裡頭裝「小孩子」的「簸箕」。它背後述說一個悲慘的事實：人們會把夭折死亡或養不起的小孩兒（尤其是女嬰），包好後放入簸箕，雙手捧著拿到水邊淹死。

這種故事在早期社會時有所聞，家境貧困的父母因為生存壓力，逼不得已得親手把剛出生卻無力撫養的孩子裝進竹簍，即便流著不捨的眼淚，也要狠下心腸把孩子淹死在水裡。

理解這個字的意義後，每當球打不好而浮現「放棄」的念頭時，十六號選手總會想起「棄」字背後的故事：如果，我就停在這裡，不再繼續追求所熱愛的事物，那麼就好像親手把內心的夢想丟進水裡，看著它活活淹死。原來，「放棄」的意義不只是「停止不動」，還代表我們對於自己內在熱忱的埋葬。

知道這個典故後，一次次想像那個畫面，才發現原來我們只要起心動念，就不會想把夢想淹死，為它唱輓歌。很多時候我們可能只是累了，但心裡並沒有真正想要放棄。

書名：《心智鍛鍊：成功實現目標的20堂課-最強大的心智科學╳最有效的學習心法》作者：許皓宜、周思齊出版社：天下文化出版時間：2019年11月29日 分享 facebook

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當然，人生還有些時刻得要面臨「不得不放棄」的選擇，但在我們的經驗裡，這可能只是一種「策略性放棄」。有時你會覺察到，自己的關注已從「重要項目」轉移到某些「次要事情」上，你可能就必須停下來重新思考：難道我的夢想隨著時間產生質變了嗎？或是我內心對於這些事情和項目的排序，需要調整了嗎？抑或我真的是分心了，需要割捨那些「次要」、「非必要」來回到目標的主軸呢？

「永不放棄」這個概念本身，不是只在談論一種「挺身而進的蠻力」，還得搭配上「放棄的策略」，才能換取更多時間的自由，來完成心的方向。

想著所欲求的目標，固然可以讓我們有動力前行；但想著達不到喜愛事物的後果和意義，卻也可以阻止我們後退的腳步。

前行時，累了，可以停下來休息，卻不輕易後退，直至下一次前行。原來所謂「恆毅力」，是由這樣一連串的自我想像，才組合起來的。

對於具體目標的「渴望」，就是形成「恆毅力」最重要的基礎。

當我們明確知道自己「想要」的是什麼，就會願意嘗試上百種可能幫助我們達成想要的方法。

即便我們知道，人要先有渴望，才會願意付出努力；但腦袋裡卻可能不自覺地浮現出許多，明明渴望也付出努力、最後卻還是失敗的例子。

但這大多不是因為我們的「能力」出了問題，而是因為「渴望」不夠具體。就像你問一個人：「你未來想做什麼呀？」他卻回你說：「我想要出人頭地。」

「出人頭地」本身，就是一種太過抽象的渴望。它之所以抽象，是因為實踐「出人頭地」的方法可能有成千上萬種，因此變得不容易聚焦，好像這樣做可以、那樣做也沒有不行，於是我們付出努力的過程，就會因執行的可能性過多，而陷入不知如何前進的迷霧當中。

所以要培養「恆毅力」，設定出愈具體的目標，能幫助我們愈有耐心、愈能找到方法地，往這個具體目標前進。

加映場‧兩位作者的短訪影片

●本文摘自天下文化出版之《心智鍛鍊：成功實現目標的20堂課-最強大的心智科學╳最有效的學習心法》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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