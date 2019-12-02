歐巴馬、歐普拉的愛書！《門》戰亂揪心日常看見愛與家的樣貌

2019-12-02 17:47 聯合新聞網 讀.書.人



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閱讀小貼士

小說《門》發表於2017年，描繪了兩個人被迫離開故鄉，在他方尋找「家」的故事，撼動35國讀者，時代雜誌、紐約時報、衛報、亞馬遜書店、BBC一致列為年度選書！前美國總統歐巴馬（Barack Obama）是有國際間知名的閱讀愛好者，儘管已卸任總統職位，但是至今關注他的閱讀動態和選書，仍讓人好奇與回味。而歐巴馬2017年的年度十大好書也能看見這本書的身影。

此外，《歐普拉雜誌》不僅將本書入選為年度小說，同時更為此點評：「這部小說有著與當前世界切身相關的迫切性，幫助我們剝除眼中的執迷，看見彼此共有的美麗人性。」使《門》這本書中引發讀者共感、動容之處，更加顯而易見。目前改編電影版權已確認由羅素兄弟拿下，並交由《模仿遊戲》導演籌拍，精彩可期。

文／莫欣．哈密（Mohsin Hamid）

哪怕情勢如此，意外的是謝依德和娜迪雅對出走的態度並不完全一致。謝依德巴不得離開這個城市，他一直都有這種想法，但在他的想像中，這離去只是暫時之計，而且可以來來去去，絕對不會一去不返。但如今這箭在弦上的遠行，卻是完全另一回事。他懷疑自己還會回來的可能，加上親友已失散各處永不得見，令他傷心欲絕，這形同失去了家，真真正正失去自己的家。

娜迪雅或許是對出走比較興奮的那一個。以她的個性，想到未來會出現新事物、新變化便令她雀躍。然而她也有揮之不去的憂慮，擔心仰人鼻息，擔心一旦踏上離開祖國之路，她、謝依德和謝依德的父親便可說完全任陌生人擺布，靠救濟品過活，猶如坐困牢籠的社會眼中釘。

娜迪雅對生命中各式各樣的變動，向來比謝依德安之若素（往後亦然）。謝依德突如其來的戀舊情懷比她強烈，或許是因為他的童年比較無憂無慮，也可能是他本性如此。然而無論兩人對未來有何疑慮，都同樣篤定只要一有機會就走。也正因此，他們萬萬沒料到，當那天果真來臨，那代理人的手寫便箋，某天早晨從家門下的縫隙塞了進來，清楚寫著隔天下午他們該出現的時間和地點，謝依德的父親卻說：「你們兩個非走不可，但是我不走。」

謝依德和娜迪雅一聽，回說這怎麼可能，怕是父親誤會，忙解釋他們一起走絕對沒問題，他們付給那代理人的是三人的費用，要走當然一起走。謝依德的父親靜靜聽他們說完，卻還是沒改變心意，重申他們兩人非走不可，他留是留定了。謝依德只好撂狠話，說萬一有必要，就算把父親扛在肩上也得走，他這輩子從未對父親用這種語氣講話。父親看出自己的決定害兒子傷心，便和謝依德私下談。謝依德問父親幹麼要這樣，到底有什麼理由留下來，父親只說：「你媽在這兒。」

謝依德說：「媽已經走了。」

父親回道：「對我來說沒有。」

這句話某種程度來說是事實，對父親來說，謝依德的母親並未完全離去。要他捨下與她共度了一輩子的地方，是種煎熬；再也不能每天去看她的墳，也是煎熬。他不願如此。他寧願留下來，某個角度來說，也是留在過去，因為過去給他的多得多。

書名：《門》作者：莫欣．哈密（Mohsin Hamid）出版社：寂寞出版／圓神出版出版時間：2019年11月1日 分享 facebook

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然而父親也是在替未來設想，儘管這部分他並沒對謝依德說。他怕話一旦出口，兒子八成就不走了，而他沒說出口的是，他這個做父親的，已經來到某個人生的時間點──那就是，萬一洪水來襲，你很清楚一定得放開孩子的手。倘若你還年輕，你的本能絕對不會這麼做；只是如今的你知道，抓著不放再也無法保護孩子，只會把他往水裡拖，還可能害他淹死，因為孩子這時已經比父母強，局勢如此，只有最強的人才挺得住。孩子的生命弧線，只有一小段會與父母的生命弧線重疊，其實是一弧在另一弧之上，一山高於另一山。謝依德的弧線持續攀高之際，他父親的弧線需要彎得更低。兩個年輕人帶著一個礙事的老人，存活的機率相對降低。

父親對謝依德說，他很愛他，這件事謝依德非聽他的不可；說他從不指使兒子，此刻卻是破例；說謝依德和娜迪雅留在這裡只有等死；說等有一天局勢轉好，謝依德可以再回來找他。父子倆都清楚這話不會有實現的一天，也知道在父親有生之年，謝依德是不會回來了。而之後的發展確實如此──暮色方臨的這一晚，也就是謝依德和父親共度的最後一夜。

謝依德的父親把娜迪雅叫到房裡談，沒讓謝依德在場。他說，他把兒子的命託付給她了，他們既然以父女相稱，她就要盡到女兒的本分，別辜負他這個父親的期望，她必須一路協助謝依德抵達安全之地。他也希望她有天能與謝依德結婚，成為他孫兒的母親，但這完全由他們兩人決定，他只請求她在謝依德脫離險境之前，都守在謝依德身邊，請她一定要答應他。她說答應可以，只有一個條件，就是他和他們一起走。於是他再說了一次他不會走，但他們非走不可。他嗓音輕柔，猶如禱告。兩人默默對坐，時間一分一秒流逝，最後她終於答應了他。答應這件事並不難，因為她當時完全沒有離開謝依德的念頭；答應這件事也很難，因為承諾的同時，她也深覺自己遺棄了老人。儘管他還有手足和親戚在這兒，說不定可以搬去和他們同住，或請對方搬來和他住，但不管怎麼說，這些人都無法像謝依德和娜迪雅這般保護他。也正因此，她在他要求下做出這承諾，從某種角度來說，也形同殺了他，但事情就是如此，我們遷徙的同時，也等於自生命中剷除我們拋下的人。

●本文摘自寂寞出版／圓神出版出版之《門》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

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