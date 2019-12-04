親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

揭開白色巨塔的祕密！喬病床喬掛號 這些人最夠力

407票對1票 美眾議院壓倒性通過新疆人權法案

【月讀好書】來一堂和解課！療癒作家艾莉新書《勇敢的人請小心輕放》重磅登場

2019-12-04 09:00聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）
分享

閱讀小貼士

人生太短，意外和明天我們永遠不會知道誰會先來，讓我們時常感受到渺小又無力，所以「勇敢的人」著實難得可貴。然而，沒有誰是天生勇者，面對的不安情緒、隱隱發作的傷痕、悲慟與追悔莫及，又該如何平撫度過呢？

悅知文化出版《勇敢的人小心輕放》是療癒系作家艾莉最新力作，再度直球痛點，將百轉千迴的情緒化成一篇篇被理解的溫暖文字。不必佯裝堅強，也不用怕別人眼光，記得對自己好一點，無論身邊人來來去去，唯有你最該對自己不離不棄。

文／艾莉


人生最重要的和解

跟自己和解之後，會明白人生那些無可奈何錯不在自己，就算被惡意傷害，你也會看懂這樣壞事發生在自己身上的用意。


在真正進場觀看《花椒之味》前，早已被朋友圈洗版多日。

大概明白這電影的劇情走向會挑開自己哪些陳年結痂的傷口，但還是去看了。

不是因為我比較勇敢，是以為自己已經不痛了。

我看著一個不相信自己會被愛的女子，帶著一身的刺與難解的憤怒，不停弄傷身邊愛著她的人。

童年時的她，看盡母親糾結一生的愛恨，女人的心碎與無助都看進了女孩心裡。

她堅定的告訴自己，不要像她一樣強留一個不愛自己的男人在身邊，只是因為對方心有愧疚。

滿懷著對賦予自己生命這個男人的怨恨與不諒解，長年刻意疏離導致一點都不瞭解對方。


書名：《勇敢的人小心輕放》作者：艾莉出版社：悅知文化出版出版時間：2...
書名：《勇敢的人小心輕放》
作者：艾莉
出版社：悅知文化出版
出版時間：2019年12月2日
分享

原來自己嗜吃辣，是遺傳。

原來他信佛。

原來除了自己，他還有兩個女兒。

為什麼兩個妹妹在喪禮上能哭得出來。

治喪的那段日子是疑惑不斷與不停解惑的過程。


她一直以為自己是個獨立的大人了，好好過著日子盡量不去麻煩別人。

但她分明任性依賴著前男友，那個與自己一度論及婚嫁的男人。

她以為的愛情不是這樣的，不是對她說出「我可以跟妳結婚」這樣勉強的話，她要的是肯定的語氣「我想跟妳結婚」，她堅信那才會連結一顆真心。

偏偏，男人不說這樣的話，只默默做了好多好多事。

擔心她最後會是一個人而買了房讓她住，就算房價已經翻漲到驚人天價也沒打算出售。

他擔心賣了，她就沒地方去了。

他擔心賣了，自己就失去照顧她的理由。

他代替她去陪伴被疏離的父親，好幾次，不嫌路遙遠。好幾次，就算兩人早就分了手。

聽說了她要搬離自己的房子，擔心起她的開銷是不是出了問題。


他分明做了這麼多，她始終只在意「可以」這兩個字。

事過境遷，聊起往事時，男人終於願意多做解釋，他說重要的是另外兩個字「一起」。

「我是說，重要的是在一起」

一句話這麼長，為什麼你只能聽到「想」跟「可以」，聽不到「一起」呢？

聽見男人這樣說，她好像終於懂得了些什麼。


人生最重要的和解不是那個轉身離開你生命的誰，而是自己。

跟自己和解之後，會明白人生那些無可奈何錯不在自己，就算被惡意傷害，你也會看懂這樣壞事發生在自己身上的用意。

就像電影裡提到的，甚至你會釋懷年少時曾經犯過的錯，最終只是需要找到一個願意原諒自己的人。

一個願意原諒你的人，在所有人都轉身離開後，還是微笑著看著你，鼓勵你別放棄的那個人。很多人找了一輩子都沒找到，那是因為他始終沒有原諒自己，沒有跟自己和解。


不管有什麼話，都請好好表達，好好說。

人生太短，我們實在沒有時間一直傷害自己與身邊愛自己的人。

●本文摘選自 悅知文化 所出版的《勇敢的人小心輕放》。


【加映場】艾莉為新書親錄暖心口白


作者簡介

艾莉

幾年前因為陶子的邀約，跨足至兩性書寫的領域，擅長以冷調幽默的筆觸，又讓人不覺落淚的勵志描述，撫慰都會女子心靈。工作之餘，也是重度自助旅行上癮患者，與日本有難解的緣分，一年三至四次，於公於私不計其數前仆後繼地前往，近年則是愛上歐洲高貴及海島放空路線。

現任媒體節目製作。曾任無線台綜藝節目編劇、執行製作，從事媒體工作逾十年。執筆多齣廣播劇、偶像劇電視小說、報章雜誌旅遊報導及樂評。

出版作品：《努力多久才可以喊累》、《沒有人應該堅強一輩子》、《那些年，我們都學著自己長大》、《沒有你，到不了的地方》、《在最好的時候，遇見你》、《愛、不愛都有病》。


結婚電影患者悅知文化月讀好書閱讀風向球

相關新聞

當棒球員遇見心理師！周思齊與許皓宜跨界聯手教你心智鍛鍊術

2019-12-03 15:45

歐巴馬、歐普拉的愛書！《門》戰亂揪心日常看見愛與家的樣貌

2019-12-02 17:47

別再為了和諧討好難搞的人！心理師教你這樣自在應對「臭臉人」

2019-11-29 12:17

飛簷、撲火樣樣來！日本百年傳統消防隊「鳶工」的職人生活

2019-11-28 15:50

奪回聊天主導權！丹妮婊姐教你反制「臭屁王」的犀利說話術

2019-11-27 12:11

為何「完美情人」行為走鐘？其實不是崩壞，而是愛上你了！

2019-11-25 12:45

少我一票有差嗎？中間選民必須知道的選舉迷思！

2019-11-20 18:22

紙的世界史！古埃及人獨特造紙文明與秘密

2019-11-19 18:26

從日日宿醉被酒精綁架到清醒早起自由生活 改變習慣這樣做事半功倍

2019-11-18 09:11

你「希甦」了嗎？從芬蘭詞彙看見通往幸福國的捷徑

2019-11-15 12:11

一秒惹怒店員！看職人店員如何與奧客正面對決

2019-11-14 15:20

鬼壓床、靈魂出竅是真的假的？這些超自然現象其實都跟腦有關

2019-11-13 20:33

雙１１買到吃土了嗎？這樣買書超划算還可以天天抽好康

2019-11-13 11:51

惡女逆襲！臺劇女神曾莞婷新書自曝出演壞女人郭佳佳原因

2019-11-11 11:35

【月讀好書】改編美劇拍攝中！《超能家族》鮮活爆笑中帶你思考家庭與自我價值

2019-11-08 09:11

一副湯匙傳承60年師徒情 長庚名醫回顧動容的醫病故事

2019-11-07 18:05

2019台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 非文學獎入圍名單公布

2019-11-07 12:14

傻傻相信轉角遇見愛？哲學家柏拉圖：尋找靈魂伴侶才是人性！

2019-11-06 09:11

眼看客戶被搶束手無策？創業家崴爺：你只是少了狠勁！

2019-11-05 09:11

擺脫羞恥感的控制！與華人文化壓抑的「闇黑情緒」共存

2019-11-01 14:09

香港文青作家鄧小樺 懂讀戀書更寫出一本「情書」

2019-10-31 12:35

免等雙１１ 現在登陸「讀書星球」讀好書、抽好禮！

2019-10-30 11:19

日劇《我要準時下班》反奴工文化　原著小說觸動臺日加班族

2019-10-30 09:11

情侶吵架先認錯就輸？超人氣情感治癒系作家：先示弱的才是聰明人！

2019-10-29 09:11

李安與威爾史密斯聯手！《雙子殺手》小說懸念更甚電影！

2019-10-25 10:11

當垃圾的伯樂！資源回收也能順手玩出創意生活

2019-10-24 11:30

回顧1924年燈泡陰謀！看穿近百年的消費大騙局

2019-10-22 12:23

看似善良未必是好人？別再讓「內在的好人，外在的惡棍」欺負你了

2019-10-21 16:10

七成慢性病是「吃」出問題！德國醫學博士親授正確飲食觀念

2019-10-17 12:20

橫跨300年考古史！世界首批考古遺址原來是這兩座古城！

2019-10-14 12:33

別人都過得比較好？其實是這個原因讓你離幸福越來越遠

2019-10-10 09:11

「最後的文人報人」 張作錦新書見證臺灣半世紀新聞

2019-10-09 12:35

活到老、「潮」到老！IG 10萬粉絲潮嬤訴早年辛酸

2019-10-08 09:11

歐洲文明始於搶女人？讓海獅告訴你歷史課本背後故事

2019-10-03 09:11

接體員大師兄新書上市！ 收錄全新36則悲傷身後事

2019-09-26 13:45

64個成功人士早起的秘密　喚醒高效晨活從現在開始！

2019-09-24 09:11

史明享壽103歲 著作台灣史犀利褒貶、反官派史觀

2019-09-23 12:33

走唱不簡單！連江蕙都動容的那卡西故事

2019-09-20 12:20

力挺電影《返校》！文化部長推薦好作品都在這裡

2019-09-19 18:05
看更多

熱門文章

國家文藝獎七位得主出爐 得獎理由看這裡

2019-12-03 17:11

張正傑拉琴驚見眼中6公分「毛毛蟲」 音樂會後速急診

2019-12-03 18:33

當棒球員遇見心理師！周思齊與許皓宜跨界聯手教你心智鍛鍊術

2019-12-03 15:45

博客來公布暢銷書榜 三大類型帶動書市成長

2019-12-03 23:46

【美味記憶】新真／媽媽的心機

2019-12-04 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／課本裡教我們不要做的事

2019-12-04 06:00

【童言童語】左左／把妹鞋

2019-12-04 06:00

兩廳院企業專場爭議 國表藝：場館自決

2019-12-03 14:39

張讓／往日殘缺

2019-12-04 00:07

幾米【空氣朋友】

2019-12-04 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀42】羅智成／北迴鐵路揺籃曲

2019-12-04 00:00

【網路徵文優勝作】在植物園遇見你之一

2019-12-04 06:00

【青春名人堂】劉冠吟／單眼皮

2019-12-04 06:00

弱者就該擁有道德制高點？從尼采看加獨紀錄片《被踹下樓梯的那天》

2019-12-03 18:10

【在植物園遇見你‧網路徵文總評】黃宗潔／獨一無二的生命刻痕

2019-12-04 06:00

自創地誌書法寫地名 陳世憲捐版權給台灣

2019-12-03 12:44

【月讀好書】來一堂和解課！療癒作家艾莉新書《勇敢的人請小心輕放》重磅登場

2019-12-04 09:00

國家文藝獎王秋華 首位獲獎女建築師

2019-12-03 23:54

【聯副文訊】陳義芝主講 「百年新詩小筆記」

2019-12-04 00:06
看更多

贊助廣告

留言

Top