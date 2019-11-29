別再為了和諧討好難搞的人！心理師教你這樣自在應對「臭臉人」

2019-11-29 12:07 聯合新聞網 讀.書.人



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閱讀小貼士

你生活中也有很難相處的人嗎？每當要跟擺臭臉、難搞的人打交道，總像遇見了操作手冊上沒教的問題，不知怎麼好好應對，就不自覺落入了「討好對方」或「不合翻臉」的兩難窘境，實在讓人心好累！

《擺脫邊緣人生：25則人際攻略，打造有歸屬感與自我價值的人生》的作者心理師從原理到實作，手把手的教你如何自在應對各種人際困擾。

文／胡展誥

在生活中，有一些人總是擺著一張臭臉，頭上好像籠罩著一團烏雲，他的回應通常沒什麼好口氣，每次當你想到要與他互動就很痛苦。

因為痛苦，我們總想要改變對方，或者避免與他互動。可是我們似乎沒有想過，是什麼因素框住了我們，以至於我們經常被困在「害怕別人臭臉」的情緒裡？

這關鍵的因素，很可能是我們文化中強調的「與人為善」：要有禮貌、說話要客氣、待人要親切、和氣才能生財……

「與人為善」固然是經營人際關係很正向的概念，但如果過於僵化、缺乏彈性，我們就可能被這樣的概念套牢，根深蒂固地認為撲克臉、面癱（形容沒有表情）的人、擺臭臉的人，一定是缺乏人際互動的意願，不懂得與人相處的道理，甚至是不明理、難溝通的。

這些假設本身就是一種有色眼鏡。當你戴著這種有色眼鏡，打從心裡認為對方很有事、很難相處，你又怎麼會放鬆地與他互動，欣賞他「歹看臉」以外的其他面向呢？

所以，如果想要減少和「臭臉人」互動時的負面情緒，該怎麼做呢？

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如何回應？心理師這麼說

你為何如此害怕別人的臉色？

如果你很害怕別人的臉色，往往也代表著你很在意自己在別人眼中的樣子。

之所以這樣，是因為我們太習慣從他人身上獲得認同，所以我們經常把評價自己的權力拱手讓給他人。別人開心、稱讚你、笑臉回應你，你就覺得自己表現得很好，覺得很高興。

看見別人擺臭臉，你就覺得很痛苦，感受不到自己的價值感。為了舒緩心裡的不舒服，你就會想方設法，甚至不惜放低身段去討好對方。

或許你的努力可以換來對方一時的好臉色，不舒服的感覺也能緩解一些，但那只是暫時的。也因為你經常用委屈自己的方式來討好別人，其實你的心裡並不好受，所以你對這段關係，也可能累積許多抱怨。

用這種方式生活的你，當然會因為別人的壞臉色、壞口氣而感到痛苦。只要看到別人的壞臉色，你就自動化地提醒自己：我是一個不好的人。所以在臭臉人的面前，你很難獲得正向的價值感。

不切實際的擔心

有些人與臭臉人互動時會擔心：是不是自己哪裡做得不好？做錯了什麼？對方是不是針對我？雖然擔心，可是你卻不敢問。因為你又擔心對方會覺得你反應過度；或者擔心對方真的說出一串你的缺失，那樣一來，你又擔心自己覺得難堪、難以承受……

這些沒完沒了的擔心，往往是來自於童年時期與父母或老師互動的經驗。

小時候，大人因為不滿意你的表現，所以對你生氣、冷淡，轉身離開，拋下你，你因而感到慌張害怕、自責愧疚。那時候的你，不敢向大人生氣，只好忍耐、壓抑，並且努力表現出符合大人期待的行為。但是你只學會了壓抑與委屈，卻沒有學會如何表達情緒、如何與對方溝通。

如果你發現自己並沒有做錯什麼，也真的很想知道對方到底怎麼了，那麼就鼓起勇氣，直接了當地問對方吧。

「我發現每次拿東西給你的時候，你的臉色都不是很好看，怎麼了嗎？或者是不是我哪邊做得不太好？」

「幾次跟你討論事情，你的口氣不是很溫和，是不是我有哪裡沒有弄清楚？還是我誤會了什麼？」

當你這麼問的時候，也在提醒對方的態度。對方可能認為他一直都是這樣，而不是針對你；也或許他並沒有發現自己的行為，更沒有傷害你的意思。

對方也可能選擇不說，或者否認，但至少你把自己的感受說出來了，不會繼續悶在心裡；當然，對方也可能真的說出一些對你的負面情緒，那樣更好。你們有機會好好澄清，進而調整彼此的互動模式，改善關係。

書名：《擺脫邊緣人生：25則人際攻略，打造有歸屬感與自我價值的人生》作者：胡展誥出版社：寶瓶文化出版時間：2019年10月25日 分享 facebook

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破除「必須」的信念

人為什麼不能擺臭臉？為什麼擺臭臉就等於沒禮貌、難相處？

說得更直接一點：為什麼對方一定要對你展現友善的姿態？如果他真的不太開心、壓力很大，難道沒有表達負面情緒的權利？如果他從小就習慣用這樣的姿態與人互動，為什麼他得為了你改變？

因為你認為人際互動有一些「必須」遵從的概念，但對方偏偏不吃這一套。所以困住你的其實不是對方的臭臉，而是你認為「人際互動不該擺臭臉」的信念。這個信念愈強大，你就愈難跳脫和臭臉人互動時的壞心情。

因為你對對方抱持著既定的觀點：「擺臭臉的人就是沒禮貌、難相處。」所以你會用這個假設來解讀他的所有行為。實際上他也可能有微笑、幽默的一面，但因為這些面向不符合你對他的假設，所以你可能會忽略、不去注意，或者用扭曲的方式來解讀：「他只是皮笑肉不笑，他的笑容是為了拍馬屁……」

因為你討厭臭臉人，所以用負面的態度與他相處，他感受到你的負面態度以後，也繼續對你展現臭臉的姿態。這下子，你更「確信」自己的假設：「看吧！他真的很不友善！」

依照不同關係，採取不同因應

我們都害怕直接詢問對方，因為擔心氣氛會很僵、尷尬。但是事情沒有弄清楚，你每天與他互動時，都處在擔心和困惑的心情裡，難道有比較好過嗎？

「問」不一定會搞僵氣氛，重點是要找到合適的時機、合適的詞彙，才不會讓彼此都很尷尬。

如果你珍惜彼此的關係，希望改善你們的互動，「試著表達自己，也關心對方」的冒險，很值得你鼓起勇氣試試看。

如果這一段關係僅止於工作上的互動，那你可以選擇維持片面和平的形式，並且提醒自己：「為了顧全工作，平常心看待那一張臭臉就好，太認真，一點好處都沒有。」

如果只是普通朋友或者網友，那你大可以選擇不要看他的臭臉，封鎖加刪除就是了。

●本文摘自寶瓶文化出版之《擺脫邊緣人生：25則人際攻略，打造有歸屬感與自我價值的人生》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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