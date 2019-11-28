飛簷、撲火樣樣來！日本百年傳統消防隊「鳶工」的職人生活

2019-11-28 15:50 聯合新聞網 讀.書.人



中根岸的鳶頭，野口義博、義明兩位父子的伴纏裝；以及正在折疊伴纏的義博之妻，久子女士。根岸現在屬於江戶消防紀念會第五區六號組。（圖／摘自馬可孛羅／城邦文化出版《東京下町職人生活(新版)》書中照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

日本人的「職人精神」近年來引發討論，成為學習地對象，面對這些擁有頂尖的工匠技藝，且堅韌、守護傳統的工作態度的職人，肅然起敬之餘，甚至好奇他們的真實的工作樣貌。

在《東京下町職人生活》書中，作者北正史以田野調查方式訪談東京根岸8位職人和藝匠，由他們口述這些所傳承的技藝、工作精神、在地生活的人情味，並搭配澤田重隆精細傳神的插畫，把日本傳承百年的職人彷彿活生生將他們帶你面前。讓人一同感受職人投入工作、尊重工作的心意，與他們令人動容與動心的每段生活小事。

文／北正史、插圖／澤田重隆

那時候的鳶工人員，並不像現在歸屬於江戶消防紀念會，而是配屬在警視廳管轄下的消防部，擔任預備消防員。根據當時的紀錄，這些預備消防員有一千四百零二人，共分成四十組。鳶註1不同於常備消防的消防車隊，是以各組的「纏」註2作為標誌，投入消防工作。救火裝束的頭巾和刺子（伴纏）註3三年支領一次。一聽到火災的訊息，馬上就穿上這套裝備飛奔而出。他們與消防車隊是個別點名，報告幾號的第幾組有幾名出勤，月底組長會到消防部去，由於那時候情況特殊，所以次數不多，不過從救火紀錄、出勤前往受災地的紀錄等可以得知。

從前，自十一月十一日到翌年的五月十日是所謂的火災季。各組會在各地區以纏旗為中心設立消防站。纏旗和梯子就立在站旁，配置有捲了橡皮管的車子，即水管車以及橡皮管。組員包括頭領、持管、持纏、持梯、刺叉等，每天晚上以五人為單位輪流駐守待命。一旦發生火災，就會推著水管車奔到火災現場，與消防車隊合作，取出自己帶的橡皮管，受令在負責的區域滅火。

大地震後，東京成了一片廢墟，但為什麼根岸卻沒有著火呢？據我父親說，那是因為根岸的居民都相信，元三島神社的氏子註4既不會著火，也不會遭雷劈。就算不是這樣，我認為，根岸這個地區從前即遍布羊腸小徑，巷道甚至比現在還窄得多，所以就算發生了火災，也僅止於燒個一兩間，更何況平日大家都很小心火燭呢。

除此之外，在我父親那一代，幾組的夜警分別在各町內單位還有「火警守望員」。根岸甚至還設有火警守望小屋，町內的頭領在十一月到三月的每天晚上，一邊敲著更木，或是搖著金屬器具，在夜裡巡街以提醒民眾注意火燭。這是他們主動向町會爭取來的麻煩工作，但是就因為如此，民眾才會更加小心注意，不是嗎？

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根岸的象徵，行之松不動尊。安藤廣重（1797~1858）所繪的《名所江戶百景》中也有描繪行之松。但現在是第三代。（圖／摘自馬可孛羅／城邦文化出版《東京下町職人生活(新版)》） 分享 facebook

說起鳶工的一整年工作，有歲末時準備門前裝飾用的松樹盆栽，五月十四、十五日根岸的元三島神社祭典，其他還有町內的土木工程，以及一般的建築工程。這祭典會在五月十四、十五日，是因為從前工匠都休初一、十五，所以祭典便決定夜祭在十四日、正式祭典在十五日。

建築方面的工作，包括新建木造房屋時的基礎工程、興建之前的組裝、建立四周組裝或是解體原木時的空間等。在從前，這是木匠頭領的專屬工作。當時和現在不同，町內的頭領是有權限的，絕對不許其他的頭領來做這工作。這是因為町內的老板們與鳶工頭領，從祭典、歲末應景工程，到火警守望等，與平常生活息息相關，老板們覺得一整年都受到頭領的照顧，而我們也同樣覺得受老板關照。再說，那時候沒有汽車，不管是在食物或其他什麼，在這塊土地上彼此共榮共存的感覺很強，自然而然的，也與町內附近的人們互相倚賴了。總之，就是自古傳下來的人情味吧。

所以町內的大老板們若是有添丁之喜，頭領就必定要穿著店家的伴纏，到他們家裡祝賀，或是陪著一起向神明進香，或是買了立犬泥偶分送給親戚朋友；有時還幫忙分送祝賀的回禮等。總之，這些都是町內頭領的工作之一。

書名：《東京下町職人生活(新版)》作者：北正史出版社：馬可孛羅／城邦文化出版時間：2019年2月25日 分享 facebook

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當時，花柳巷及三業註5十分興盛，根岸有段時間藝妓人數高達兩百人，料亭也接近三十間。所以每年都要舉行祭典，拜一拜專門保護三業、防制火苗的神，也就是稻荷神。到那時候就要擺出店招燈，就是在門口擺著畫上戲畫的招牌燈。各藝妓樓、茶室或料亭門口都要擺上一個，又或是在門口掛上門花、燈籠、花環等，這些工作都是町內的頭領要準備的。

三業之地女人多，所以只要到了節日或婚喪喜慶，她們第一個想到的就是：「把頭領叫來。」

於是我父親就成了大紅人，這種事又是不能推辭的，只好飛奔而去，聽候各地的差遣。

我父親那時候，光是店家的伴纏就有三十件。各家店送的伴纏大多是棉織的，左右襟口各繡有店家的名字，背後則是店標紋。伴纏是不論喜慶喪葬都是同一件。不過在花柳巷，有些店家在盂盆、歲末都送，所以一年就有兩件，根本穿不完。由於店家的伴纏是有標幟的，可以給我家專屬的小夥計們穿，不過臨時雇來的可不能穿。若是他們把伴纏穿去之後不回來，拿到向柳原的舊衣店去賣了，那可不得了。我記得有一次我父親接到通知，特地跑去贖回來。所以店家的伴纏只給長年在我家的小夥計穿。萬一有什麼事，立刻得穿上伴纏出去，所以所有衣服都由我家保管。我母親要處理這個，可是很辛苦的哩。

備註： 註1：在此指的是鳶工，即是從事土木或建築工程的人，從江戶時代開始，這些人也身兼地區的消防人員。 註2：在竹竿上冠上雕金等標誌做成的旗幟。 註3：用棉布細針縫製而成的上衣外套。 註4：氏子是指祖神（即氏神）的子孫，氏神守護該姓氏的人。他們也是當地負責維持神社的人員。 註5：花柳巷即是青樓，三業指的是料理店、藝妓院和茶室。

●本文摘自馬可孛羅／城邦文化出版之《東京下町職人生活(新版)》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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