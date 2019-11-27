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奪回聊天主導權！丹妮婊姐教你反制「臭屁王」的犀利說話術

2019-11-27 12:11聯合新聞網 讀.書.人

丹妮婊姐11月的簽書會現場。（圖／翻攝自丹妮婊姐臉書帳號「丹妮婊姐星球＠dann...
丹妮婊姐11月的簽書會現場。（圖／翻攝自丹妮婊姐臉書帳號「丹妮婊姐星球＠danny0425」貼文照片）
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「他到底會不會聊天啊！」、「最怕空氣突然凝結」、「拜託，請他閉嘴！」，你是否內心曾有過這樣的OS。人生好難，想好好聊天更難！關於說話藝術這件事，會不會說、該怎麼說可攸關我們人生很多的生死關卡。

丹妮婊姐身兼美妝部落客、YouTuber及書店暢銷書排行榜作家，終於出第三本書了！這次新書《丹妮婊姐麻口不辣心人際說話術》貫徹「婊姐式」幽默、接地氣，以及不戳中你笑點不罷休敘事風格，精選27則日常生活的說話困擾情境題，用最貼近生活故事告訴你破題技巧與解決之道。

文／丹妮婊姐

隔壁媽媽又在跟老媽臭屁他們家女兒

這次又拿到什麼黃金業務第一名！

拜託，我打LOL也常進榜好嗎？

第一名有什麼了不起？

但偏偏老媽每次聽完都會來唸我。

遇到這種超愛臭屁又自大的人要怎麼應對啊？

有一次跟一個作家大前輩聊天，我不會說他是吳若權的。他說某次他跟媽媽在家裡附近遇到鄰居婆婆，鄰居婆婆開始大抱怨自己兒子，約莫還用一手扶額頭那樣的說：「哎啊，兒子真的是很不孝順，一年到頭沒回家探望幾次，昨天才回來，今天又匆匆忙忙地要走了，真的是不知道他到底在忙什麼鬼？唉，但是他臨走之前吼，留了一個信封在桌上啦，我一打開看，欸，20萬。」

如果這是一段影片，關成靜音，觀眾可能會以為婆婆說話的表情和動作是家裡死了誰還是老公偷吃，幹沒想到居然是在爽炫耀兒子給一個大紅包！！

任何人故事聽到這裡都應該產生了以下這些情緒：「他奶奶的！」、「啥小啊」、「有夠臭屁！」或是白眼繞宇宙一圈……諸如此類，基本上都不會是正面的情緒。但因為那位大前輩作家是文人，他不會說他奶奶的哈哈哈哈，所以他當然只是趕緊拉著媽媽離開，完全不想繼續這樣的對話。

想聽恭維？那就如他所願吧！

生活當中真的滿多這種人欸，總是假裝苦惱地繞一圈台灣，然後其實是要站到101頂樓唱秋。不過我個人滿變態的，反而非常喜歡這樣的人，我最熱愛用一種方法來應對這樣的狀況，叫做「送佛送上西」。

我跟大作家說：「你幹嘛逃跑啊！此時就是要高亢的跟婆婆說：『天啊！下次收到的就是兩千萬了啦！！』直接送她上西天，爽歪歪。」

我知道一定會很多人問，幹嘛要讓這種人爽？他們這樣講話很討人厭欸。你們試試看，這其中真的很有樂趣，因為人生已經夠多苦難、夠多事情能讓我們感覺度爛或受傷，神在這方面絕對不會吝嗇的啦！如果連這一點小事情也要因為對方而感受不好，我覺得很不划算，所以後來有一天我就突然想通──既然對方這麼愛臭屁，那就讓他爽到底啊，送佛送上西！當下看到對方那把我的話當真的爽樣，真的超～級～有趣，因為……我根本不是真心的哈哈哈哈哈哈哈哈！

天啊，這樣講是不是顯得我很邪惡？也沒有吧，我給他了快樂，我才該上天堂吧我，沒天堂好歹也有地獄的總統套房。

書名：《丹妮婊姐麻口不辣心人際說話術：回話帶點鋒芒，有個人風格又不戳人底線的說話...
書名：《丹妮婊姐麻口不辣心人際說話術：回話帶點鋒芒，有個人風格又不戳人底線的說話藝術》
作者：丹妮婊姐
出版社：春光／城邦出版
出版時間：2019年10月29日
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udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200...
udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）
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如果對方很直白的說，兒子給了自己20萬，雖然很少回家，但我還是很感動他的孝心，一般正常人都會真心覺得替她開心吧？機八毛就是機八在前面，我們情緒都被牽動到有點悲傷了，結果一個髮夾彎。還我傷心來！

看心情和交情來切換不同應對方式

但還有另一種版本，也不是每一次都要送佛送上西啦，就看心情，畢竟我也是有時候那天槍枝沒有管制好哈哈哈哈。另一種方式叫「幫佛洗洗臉」。

我有一個朋友，這人機八毛的地方就是，很想要全天下的女人都愛他。在這裡就叫他好笑男好了。某一次好笑男突然對我說：「我新對象是一個在台灣的外國模特兒，有點好笑～」

痾，哪裡好笑？這段話的笑點到底在哪？我怎麼覺得，靠，這裡應該要舉一個很難笑的某人，然後說那人都比這件事好笑！但偏偏我那時腦袋打結，就是想不出誰很難笑哈哈哈哈哈哈哈哈！好，總之，其實他說這段話的意思就是要我說出：「哇～好羨慕喔，你可以跟外國辣模交往耶！」

但剛好那天我心情不好，送佛上西天的列車長沒上班，所以我故意裝傻反問：「哦？模特兒怎麼好笑？喔喔，你是說她個性很好笑嗎？」

好笑男說：「喔，不是啦，就以前一直覺得跟模特兒交往很酷啊！」

我說：「哇，所以你們真的交往了啊？那你可以跟女友分手了啊！（是的，他永遠都在劈腿，但這跟本主題無關就不多說）」

好笑男說：「不是啦，難不成我要說小時候就覺得能跟老外上床很酷嗎？」

我說：「喔，好險只是打炮，到台灣的外模大部分都很窮欸，那很棒啦，只是打打炮而已，真的交往的話說不定你還要養她欸～～」（酸爆他）

記住，即使是洗對方臉也是要包裝的，就是假裝送對方一顆好蘋果，但裡面都是蟲，因為其實我是在cow say(註)你。


丹天師一秒重點速記Hashtag

#遇到臭屁自大的人很度爛沒錯

#但不如轉個念給他直達西天的機票

#看到對方被捧到升天也是種樂趣

#如果真的想洗對方臉

#給條擦過馬桶的毛巾讓他好好清醒清醒


(註)：「挖苦」、「譏諷」的閩南語。


●本文摘自春光／城邦出版出版之《丹妮婊姐麻口不辣心人際說話術：回話帶點鋒芒，有個人風格又不戳人底線的說話藝術》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

丹妮婊姐

興趣：耍廢

輝煌紀錄：曾經一口氣吃了14個雞塊，但出第二本書了，總算可以加一條：去美國皮克斯總部採訪，這好像能說嘴一下了。

志向：當邁阿密大毒梟（因為很有錢）

※編輯正經說：丹妮婊姐粉絲團超過37萬人追蹤，部落格近2000萬人次，YouTube「丹妮婊姐星球」頻道逾20萬人訂閱。近年主持網路節目「綜口味開房間」及各式明星見面會、產品發表會。臉書開設「萬事問婊姐」單元，供表弟妹發問各式人生難題。丹天師親自作答，普渡眾多表弟妹，真正功德無量！

其他著作：《丹妮婊姐：人生哪來那麼多可是》、《歡迎光臨丹妮婊姐星球：專屬於二百五Loser的心靈雞湯》


婆婆模特兒吳若權列車城邦出版社閱讀風向球

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