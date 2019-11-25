親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

對獎囉！108年9-10月統一發票開獎 千萬特獎號碼41482012

為何「完美情人」行為走鐘？其實不是崩壞，而是愛上你了！

2019-11-25 12:45聯合新聞網 讀.書.人

分享

閱讀小貼士

「你可知道 我全部的心跳隨你跳；想看你笑 想和你鬧；想擁你入我懷抱 」這句楊宗緯演唱的〈一次就好〉歌詞，說盡了淘氣戀人的心境。在愛情裡找到懂你、陪你、心疼你，還能接受你所有的胡鬧、任性，把你當個「孩子」一樣照顧的人是幸福的。面對這樣的他，才能安心卸下對現實生活的武裝。

療癒無數人的抖音主末那大叔新書《我喜歡你，像風走了八千里》書中提及各種不同愛情面貌，以及被愛撩撥、煩惱的心事，告訴你戀人的真正心裡話：就是「愛你才跟你鬧」！

文／末那大叔

我會跟你鬧，說明你很重要

戀愛嘛，不就是我鬧鬧，你哄哄，聊天時懟一懟，見了面抱一抱。

01


每個人心裡都住著一個孩子，他天真可愛，但又調皮搗蛋，脆弱且容易受到傷害。所以只有在他信任的人面前，心裡的孩子才會大膽地跑出來，肆無忌憚地玩耍，如果一個人喜歡你，他會把你當作孩子來寵溺，也會在你面前像孩子一樣可愛。劉青雲獲金像影帝時，曾向太太郭藹明說出一段著名的「小飛船」理論：「每當我駕著太空船飛到不知道哪裡時，你總會讓我安全返回地球。」

其實不光是女人，所有男人骨子裡都是一個男孩。如果他在你面前永遠表現得那麼成熟，高冷，無堅不摧，那麼很有可能他並沒有那麼愛你。

我的編輯助理小西說有一天她跟男朋友手牽手一起逛街，戴著帽子和口罩的男朋友突然戲癮上身，在人來人往的商場門口使勁搖晃她的手臂，嘴裡大聲地講些奇怪的語言，像個白癡一樣抱著她喊「不要走」。

小西一瞬間反應過來後笑著附和，抬頭發現周圍經過的人都在盯著他們看時，真想找個地洞鑽進去。轉眼男朋友恢復正常，悄悄對小西講：「剛剛有對老夫婦很同情地看著你，大概是想這女孩真慘，年紀輕輕的，招惹上個瘋子，哈哈哈！」

末那自己也是一樣，只有在自己最信任和愛的人面前，才會把可愛的一面放心地顯露出來。

一個每天出門腳踩十公分的高跟鞋，臉上頂著精緻妝容的新時代職場女強人在男朋友面前會是什麼樣子？

我的表妹向我很好地詮釋了女生快速轉變角色技能的強大。工作時一絲不苟，對自己要求苛刻、對同事態度嚴肅，不喊苦，也從沒抱怨過累。一下班看到男朋友的身影時，大老遠地就撒嬌對著男朋友喊：「過來幫忙提包包。」一起吃飯時，一會兒摸摸男朋友的鬍子，一會兒吵著想喝優酪乳，一會兒又鬧著要和男朋友來張自拍合照，折騰個沒完沒了。

我用調侃的語氣問表妹的男朋友：「她這麼胡鬧，你不會煩嗎？」她男朋友若有所思地抓了抓頭，笑著說：「她做什麼我都覺得好可愛。」戀愛嘛，不就是我鬧鬧，你哄哄，聊天時懟一懟，見了面抱一抱。


02

書名：《我喜歡你，像風走了八千里》作者：末那大叔出版社：圓神出版出版...
書名：《我喜歡你，像風走了八千里》
作者：末那大叔
出版社：圓神出版
出版時間：2019年11月1日
分享

udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200...
udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）
分享

莎士比亞說過，一個人在一生中扮演著很多角色。

可是在喜歡的人面前，每個人都只想做想哭就哭、想鬧就鬧，最真實的自己。如果有一天你發現我不再跟你斤斤計較，那不是懂事，也不是體諒，而是放棄。

在微博上看到一個有趣的感情故事：

當一個經常跟你吵鬧，時常大笑，偶爾又大哭，需要你安慰，聚會吃飯時一直打電話、傳訊息催你回家的女生像是突然長大成熟般，對你不吵也不鬧，你打遊戲到凌晨也毫無不滿，你通宵回來發現她早已經熟睡進入夢鄉。

你不再看到她難過的樣子，當然你也不再發現她臉上真正發自內心的大笑。恭喜你，你已經找到了一個你曾認為最完美的女朋友，硬要挑出一點不完美的話，就是她不愛你。

請好好享受她跟你吵、跟你鬧的時刻，因為那時她最在乎你。

常常有男生在熱戀期過後抱怨自己的女朋友愛吵、愛鬧、愛折磨人，沒有了曖昧時的溫柔可人、乖巧懂事。

在一起之前是「女神」，在一起之後變「女神經」。

可是男生從沒想過，每個「女神」都是一個再普通不過的女生。

她們都希望有這樣的一個人存在，在他面前可以隨意哭、放肆笑、大聲吵鬧，也不用擔心被嫌棄，無論她做什麼，他都溫柔地包容，不會離開，用行動讓她感受到他對她的疼愛。

幸福是什麼？無非就是她在鬧，你在笑。

「我的關心、吵鬧和胡鬧纏人，可能不曾問過你是否想要，但我知道這些東西從不輕易給別人。」


●本文摘自圓神出版出版之《我喜歡你，像風走了八千里》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

更多推薦閱讀

☞《在你的掌紋裡迷途》Instagram人氣治癒系女生——郭書書首本散文集，從毀敗到救贖的療心旅記！

☞《瘦骨嶙峋的愛》愛之所以消瘦，不是因為心裡沒有 而是因為曾經太渴望了！廢鬱詩人──李豪最新力作

☞《生為自己，我很開心》 二十萬粉絲認證，最犀利卻也最暖心的時尚KOL凱特王，睽違三年全新作品！

☞《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》人生難題百百種，如何找到最好的解決方法？ 讓哲學家帶你智慧幽默闖關！

作者簡介

末那大叔

本名楊楷，一位身高一百八十九公分，有儀式感的vlog時尚生活家，知名情感勵志博主，7senses西餐廳、末那傳媒創始人。在抖音上與「北海爺爺」被稱為具有紳士風度的溫情父子。

二○一七年三月，「末那大叔」公眾號成立。二○一八年六月，抖音成立，用文字解讀人間百態，用影片記錄和老爸的生活方式，讓成長充滿儀式感。

兩年內，獲得年度人格化自媒體、影響力自媒體、年度品質生活自媒體等稱號。現公眾號、抖音、微博，全網粉絲超過一千萬，點擊量超過三十億。


抖音愛情圓神出版閱讀風向球

相關新聞

雙１１買到吃土了嗎？這樣買書超划算還可以天天抽好康

2019-11-13 11:51

少我一票有差嗎？中間選民必須知道的選舉迷思！

2019-11-20 18:22

紙的世界史！古埃及人獨特造紙文明與秘密

2019-11-19 18:26

從日日宿醉被酒精綁架到清醒早起自由生活 改變習慣這樣做事半功倍

2019-11-18 09:11

你「希甦」了嗎？從芬蘭詞彙看見通往幸福國的捷徑

2019-11-15 12:11

一秒惹怒店員！看職人店員如何與奧客正面對決

2019-11-14 15:20

鬼壓床、靈魂出竅是真的假的？這些超自然現象其實都跟腦有關

2019-11-13 20:33

惡女逆襲！臺劇女神曾莞婷新書自曝出演壞女人郭佳佳原因

2019-11-11 11:35

【月讀好書】改編美劇拍攝中！《超能家族》鮮活爆笑中帶你思考家庭與自我價值

2019-11-08 09:11

一副湯匙傳承60年師徒情 長庚名醫回顧動容的醫病故事

2019-11-07 18:05

2019台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 非文學獎入圍名單公布

2019-11-07 12:14

傻傻相信轉角遇見愛？哲學家柏拉圖：尋找靈魂伴侶才是人性！

2019-11-06 09:11

眼看客戶被搶束手無策？創業家崴爺：你只是少了狠勁！

2019-11-05 09:11

擺脫羞恥感的控制！與華人文化壓抑的「闇黑情緒」共存

2019-11-01 14:09

香港文青作家鄧小樺 懂讀戀書更寫出一本「情書」

2019-10-31 12:35

免等雙１１ 現在登陸「讀書星球」讀好書、抽好禮！

2019-10-30 11:19

日劇《我要準時下班》反奴工文化　原著小說觸動臺日加班族

2019-10-30 09:11

情侶吵架先認錯就輸？超人氣情感治癒系作家：先示弱的才是聰明人！

2019-10-29 09:11

李安與威爾史密斯聯手！《雙子殺手》小說懸念更甚電影！

2019-10-25 10:11

當垃圾的伯樂！資源回收也能順手玩出創意生活

2019-10-24 11:30

回顧1924年燈泡陰謀！看穿近百年的消費大騙局

2019-10-22 12:23

看似善良未必是好人？別再讓「內在的好人，外在的惡棍」欺負你了

2019-10-21 16:10

七成慢性病是「吃」出問題！德國醫學博士親授正確飲食觀念

2019-10-17 12:20

橫跨300年考古史！世界首批考古遺址原來是這兩座古城！

2019-10-14 12:33

別人都過得比較好？其實是這個原因讓你離幸福越來越遠

2019-10-10 09:11

「最後的文人報人」 張作錦新書見證臺灣半世紀新聞

2019-10-09 12:35

活到老、「潮」到老！IG 10萬粉絲潮嬤訴早年辛酸

2019-10-08 09:11

歐洲文明始於搶女人？讓海獅告訴你歷史課本背後故事

2019-10-03 09:11

接體員大師兄新書上市！ 收錄全新36則悲傷身後事

2019-09-26 13:45

64個成功人士早起的秘密　喚醒高效晨活從現在開始！

2019-09-24 09:11

史明享壽103歲 著作台灣史犀利褒貶、反官派史觀

2019-09-23 12:33

走唱不簡單！連江蕙都動容的那卡西故事

2019-09-20 12:20

力挺電影《返校》！文化部長推薦好作品都在這裡

2019-09-19 18:05

「恰恰」彭政閔引退倒數　新書細數32年球員生涯點滴

2019-09-18 13:11

向影帝黃渤學祝福語　教你讓志玲姊姊都佩服的說話藝術

2019-09-17 09:12

安靜是種超能力！成大事的內向人有這些特質

2019-09-16 09:11

父母發病、從小遭人指點！被羞恥感籠罩童年因想通這點而活出自己

2019-09-15 09:11

【周末好書選】周遊韓國！解密社會事件精選書單

2019-09-14 09:11

世界最「鳥」工作！揭開倫敦塔「渡鴉大師」職業的神話與謎團

2019-09-11 17:49
看更多

熱門文章

黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

2019-11-24 17:15

國1汐止段特斯拉撞橋墩 駕駛飛出車外掉下橋摔死

2019-11-24 14:45

「黑色購物節」神話破滅？好市多內湖店無感人潮 民眾直呼：好失望

2019-11-25 08:00

獨家訪問／前軍情局副局長：王立強從頭到尾在瞎扯

2019-11-24 19:22

美翻！「滿天棉花糖」 鄭明典：明天變天的前兆

2019-11-24 17:47

試駕特斯拉國道自撞駕駛墜橋亡 目擊者：他自己掉下

2019-11-24 17:47

對獎囉！108年統一發票9、10月開獎 千萬號碼「41482012」

2019-11-25 13:30

離奇！試駕特斯拉自撞護欄 下車後竟墜橋亡

2019-11-24 16:05

多圖／好市多黑色購物節來了 特價商品在這裡

2019-11-25 09:37

香港區議會選舉初步計票 泛民派領先將奪逾200席

2019-11-25 06:21

法拉利霸氣停入慈惠宮 信眾頻頻問誰的？

2019-11-24 15:20

館長格鬥最強？聽完軍方殺人技…你可能會改觀

2019-11-25 08:00

MSCI效應 台股將失血500億

2019-11-24 23:29

HBL／隊史第一次！北市成功高中首闖12強

2019-11-24 19:14

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

香港泛民派奪逾300席區會選舉大勝 親中派大敗

2019-11-25 08:04

要當眷村人要快！ 屏東勝利星村又有17幢開放進駐

2019-11-24 14:10

獨／台灣一學期全球最長 台大、台師大、台科大擬縮短為15周

2019-11-25 09:36

影／台中平交道事故 女救護志工：被誣指擅闖身痛心更痛

2019-11-24 15:18

男駕特斯拉自撞後摔橋下 業務員痛苦躺病床

2019-11-24 19:40

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

NBA／哈登準大三元無用 唐西奇41分轟垮火箭

2019-11-25 08:52

民調／蔡賴領先韓張29百分點 蔡英文最認同中華民國

2019-11-25 12:12

王立強是「共諜」？ 網傳前軍情局官員提出十大破綻

2019-11-24 16:29

影／最好戒菸廣告！老菸槍器捐 焦黑肺臟醫拒收

2019-11-24 18:08

葉門內戰近5年！ 剛出生嬰兒雙頰凹陷、肋骨突出如骷髏

2019-11-24 20:10

NBA／噪音導致賽前無法補眠 詹皇全場0罰照帶隊贏球

2019-11-24 14:50

若沒當選韓國瑜稱「考慮搖飲料」 網友：高雄呢

2019-11-25 09:22

【重磅快評】相信王立強是共諜 不如相信女博士的愛情

2019-11-24 19:34

好市多台中店搶特價品 入場20分鐘後不見排隊潮

2019-11-25 09:30

特斯拉自撞案 華男打電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

2019-11-25 11:13

與人民脫節 柯文哲：民進黨沒遊覽車便當還有號召力嗎？

2019-11-24 16:58

瘋搶黑色購物節！好市多內湖店開賣首日「 70吋電視」、「鑽石」5分鐘全數售鑿

2019-11-25 10:44

殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00

外媒看香港區議員選舉 紐時：對北京的當頭棒喝

2019-11-25 11:12

香港地方選舉 中國網友震驚：一國兩制失敗了

2019-11-25 11:13

泛民區議會大勝 將取得2022特首選委117席次

2019-11-25 09:04

一張圖看天氣！明起北台灣濕涼到周五 周末回溫

2019-11-24 21:57

用「悲壯」形容香港區議會選舉 王丹：我高興又難過

2019-11-25 08:35

當選高市長滿1年 韓國瑜：不曾落跑只為實現君子之約

2019-11-24 22:18
看更多

贊助廣告

留言

Top