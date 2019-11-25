為何「完美情人」行為走鐘？其實不是崩壞，而是愛上你了！

2019-11-25 12:45 聯合新聞網 讀.書.人



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閱讀小貼士

「你可知道 我全部的心跳隨你跳；想看你笑 想和你鬧；想擁你入我懷抱 」這句楊宗緯演唱的〈一次就好〉歌詞，說盡了淘氣戀人的心境。在愛情裡找到懂你、陪你、心疼你，還能接受你所有的胡鬧、任性，把你當個「孩子」一樣照顧的人是幸福的。面對這樣的他，才能安心卸下對現實生活的武裝。

療癒無數人的抖音主末那大叔新書《我喜歡你，像風走了八千里》書中提及各種不同愛情面貌，以及被愛撩撥、煩惱的心事，告訴你戀人的真正心裡話：就是「愛你才跟你鬧」！

文／末那大叔

我會跟你鬧，說明你很重要

戀愛嘛，不就是我鬧鬧，你哄哄，聊天時懟一懟，見了面抱一抱。

01

每個人心裡都住著一個孩子，他天真可愛，但又調皮搗蛋，脆弱且容易受到傷害。所以只有在他信任的人面前，心裡的孩子才會大膽地跑出來，肆無忌憚地玩耍，如果一個人喜歡你，他會把你當作孩子來寵溺，也會在你面前像孩子一樣可愛。劉青雲獲金像影帝時，曾向太太郭藹明說出一段著名的「小飛船」理論：「每當我駕著太空船飛到不知道哪裡時，你總會讓我安全返回地球。」

其實不光是女人，所有男人骨子裡都是一個男孩。如果他在你面前永遠表現得那麼成熟，高冷，無堅不摧，那麼很有可能他並沒有那麼愛你。

我的編輯助理小西說有一天她跟男朋友手牽手一起逛街，戴著帽子和口罩的男朋友突然戲癮上身，在人來人往的商場門口使勁搖晃她的手臂，嘴裡大聲地講些奇怪的語言，像個白癡一樣抱著她喊「不要走」。

小西一瞬間反應過來後笑著附和，抬頭發現周圍經過的人都在盯著他們看時，真想找個地洞鑽進去。轉眼男朋友恢復正常，悄悄對小西講：「剛剛有對老夫婦很同情地看著你，大概是想這女孩真慘，年紀輕輕的，招惹上個瘋子，哈哈哈！」

末那自己也是一樣，只有在自己最信任和愛的人面前，才會把可愛的一面放心地顯露出來。

一個每天出門腳踩十公分的高跟鞋，臉上頂著精緻妝容的新時代職場女強人在男朋友面前會是什麼樣子？

我的表妹向我很好地詮釋了女生快速轉變角色技能的強大。工作時一絲不苟，對自己要求苛刻、對同事態度嚴肅，不喊苦，也從沒抱怨過累。一下班看到男朋友的身影時，大老遠地就撒嬌對著男朋友喊：「過來幫忙提包包。」一起吃飯時，一會兒摸摸男朋友的鬍子，一會兒吵著想喝優酪乳，一會兒又鬧著要和男朋友來張自拍合照，折騰個沒完沒了。

我用調侃的語氣問表妹的男朋友：「她這麼胡鬧，你不會煩嗎？」她男朋友若有所思地抓了抓頭，笑著說：「她做什麼我都覺得好可愛。」戀愛嘛，不就是我鬧鬧，你哄哄，聊天時懟一懟，見了面抱一抱。

02

書名：《我喜歡你，像風走了八千里》作者：末那大叔出版社：圓神出版出版時間：2019年11月1日 分享 facebook

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莎士比亞說過，一個人在一生中扮演著很多角色。

可是在喜歡的人面前，每個人都只想做想哭就哭、想鬧就鬧，最真實的自己。如果有一天你發現我不再跟你斤斤計較，那不是懂事，也不是體諒，而是放棄。

在微博上看到一個有趣的感情故事：

當一個經常跟你吵鬧，時常大笑，偶爾又大哭，需要你安慰，聚會吃飯時一直打電話、傳訊息催你回家的女生像是突然長大成熟般，對你不吵也不鬧，你打遊戲到凌晨也毫無不滿，你通宵回來發現她早已經熟睡進入夢鄉。

你不再看到她難過的樣子，當然你也不再發現她臉上真正發自內心的大笑。恭喜你，你已經找到了一個你曾認為最完美的女朋友，硬要挑出一點不完美的話，就是她不愛你。

請好好享受她跟你吵、跟你鬧的時刻，因為那時她最在乎你。

常常有男生在熱戀期過後抱怨自己的女朋友愛吵、愛鬧、愛折磨人，沒有了曖昧時的溫柔可人、乖巧懂事。

在一起之前是「女神」，在一起之後變「女神經」。

可是男生從沒想過，每個「女神」都是一個再普通不過的女生。

她們都希望有這樣的一個人存在，在他面前可以隨意哭、放肆笑、大聲吵鬧，也不用擔心被嫌棄，無論她做什麼，他都溫柔地包容，不會離開，用行動讓她感受到他對她的疼愛。

幸福是什麼？無非就是她在鬧，你在笑。

「我的關心、吵鬧和胡鬧纏人，可能不曾問過你是否想要，但我知道這些東西從不輕易給別人。」

●本文摘自圓神出版出版之《我喜歡你，像風走了八千里》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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