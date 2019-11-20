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少我一票有差嗎？中間選民必須知道的選舉迷思！

2019-11-20 18:22聯合新聞網 讀.書.人

2018年九合一大選投票情況。（攝影／記者王騰毅、圖／聯合報系新聞資料庫照片）
2018年九合一大選投票情況。（攝影／記者王騰毅、圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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2020選舉逼近，明年1月臺灣將舉行正副總統大選暨立法委員選舉，全國上下已瀰漫選戰將至的緊張氛圍。面對這場四年一次的關鍵大選，各政黨與候選人皆投入其中，選情逐漸白熱化，然而對選舉人來說，特別是中間選民，卻陷入了一個到底該不該參與投票的的迷思中。

英國亞馬遜5顆星推薦，也是英國大學生與上班族最愛的腦細胞活化讀物《機器人會變成人嗎？33則最令現代人焦慮的邏輯議題》是作者彼得‧凱夫繼暢銷作《為了活命，你會吃人嗎？》之後的另一代表作，身為哲學老頑童的他，這次同樣帶來值得深思的謎題挑戰，更不忘以詼諧筆調，陪你走過焦慮又兩難的思辨之旅。

文／彼得‧凱夫 (Peter Cave)

多我一票還是少我一票，真的有差嗎？


今天是選舉日。你身為一個民主國家的熱心公民，對於要支持哪一政黨和候選人擁有真正的選擇權。你知道自己希望哪一黨贏，正打算去投票。但是有這個必要嗎？

「我想要助我支持的政黨一臂之力，讓他們勝選。去投票就能盡自己的一份力。」

在少數極為特殊的情況下，上述理由可能成立，但我敢打賭你的情況不一樣。我敢說在你的選區當中，當選者不至於只贏對手一票或幾票。在這樣的情況下，你的一票對於選區的選舉結果並沒有影響。就算有影響，你想想看，非要你支持的候選人當選，該政黨才有機會掌權的可能性有多大？

「一定的啊，我的一票總會造成小小的差異。」

假設你投票了，會造成什麼差異？你支持的候選人若當選，會比原本多贏一票；若敗選，也會少輸一票。

「看吧，我就說有差。」

可是贏就贏了，輸就輸了，多贏一票或少輸一票又怎樣。對於勝選者而言，一票是錦上添花，造成的差異微乎其微。沒有人當真認為獲得二萬九千五百四十七票的候選人，心思會細膩到變成二萬九千五百四十八票就更高興。也沒有人當真認為，其他選民看到你所選的候選人多得一票，就會覺得好厲害。與其去投票，倒不如在家燙燙衣服、摸摸貓咪，或者拜訪一下你孤獨的鄰居。

「要是每個人都這樣想還得了？」

要是每個人都這樣想，你家衣服一定兩三下就燙好，你的貓咪被摸到皮皮挫，你的鄰居激動得不知所措。

「別鬧了，我是說，萬一每個人都不去投票還得了？」

如果每個人都聽從我的推論，後果大概會不堪設想。但是不一定每個人都會聽我的推論，或這樣思考，所以「要是每個人都……怎麼辦」這種檢驗是多餘的。

為什麼要投票？

我們有部分行為所致之差異極小―也許小到未能被察覺，卻仍是個差異。倘若集眾人之微小力量，細小支流也能匯聚成浩瀚川河，形成巨大差異。在缺水的時刻，我自己在家省水也沒人知道，但就算只是一點點，對降低整體用水量亦有貢獻。在拔河比賽當中，也許我的一份力量幫助不大，沒有我，隊伍也會贏，但藉由參與比賽，我可以協助鞏固勝利，其他隊友的負擔也得以減輕。

投票則不同。假設我沒去投票，我支持的候選人以大於一票之差敗選，那麼就算我去投票也於事無補，他仍贏不了。如果他當選，就算我去投票，也不會改變他當選的事實。

書名：《機器人會變成人嗎？33則最令現代人焦慮的邏輯議題》作者：彼得‧凱夫 ...
書名：《機器人會變成人嗎？33則最令現代人焦慮的邏輯議題》
作者：彼得‧凱夫 (Peter Cave)
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2019年10月3日
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udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200...
udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）
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有些勸人投票的理由也許站得住腳。你可能認為好公民有投票的義務，可是我告訴你，這個義務也是莫名其妙，因為根本沒道理。你可能就是想參與，讓別人知道你有投票。容我持懷疑態度說句話：你要參加一些毫無意義的活動，隨便你，但是你不覺得，去陪陪孤獨的鄰居，或把衣服燙好，更有意義嗎？

要是每個人都這樣想怎麼辦？許多人執著於這句老生常談，包含「道德哲學家」在內。他們認為道德觀必須「通則化」。我們要問的不應該是：「我不投票有什麼差―或者我踩草皮、我摘花有什麼差？」因為終究沒人會發現。我們要問的應是：「要是人人都這麼做，會造成什麼差別？」這是一個「通則化檢驗」。

我不想讓通則化檢驗的說法輕鬆過關。假設我的確該考慮「要是每個人都怎樣怎樣，怎麼辦？」或是「要是剛好怎樣怎樣，怎麼辦？」要是每個知道還有很多人會去投票的人都不去投票，把時間拿來做更有意義的事，那會怎麼樣？現在問題一團亂了，「知道事實上很多人會去投票」這個因素，到底要不要考慮進去？也許我該先不管別人也會投票，假裝只有我一個投票者。那麼我這一票太、太、太重要了，選舉結果就取決於我這一票。果真如此，就是赴湯蹈火、斷手斷腳，我也要去投票。但事實不可能如此，因為我絕不會把自己的一票看得那麼重要。

我們應該要回到事情的真相，從實際上幾乎肯定會發生的事情來考量，而不是在「要是……怎麼辦？」上面兜圈子。有時候我們的所作所為將影響其他人的作為。假如我是英政治理性國首相身邊的人、或當紅像樂團偶像、或嗜毒如命的名模，我公告說懶得去投票，很可能造成許多人跟進不去投票。不過大多數人並沒有這種影響力，所以這樣看來，下次選舉的時候，我們還是在家燙燙衣服、摸摸貓咪、拜訪鄰居好了。

我跟你們說，千萬不要到處散布這個論調。


●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《機器人會變成人嗎？33則最令現代人焦慮的邏輯議題》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

彼得‧凱夫 (Peter Cave)

彼得‧凱夫 (Peter Cave) 現任英國人文哲學家協會主席，倫敦紐約大學、倫敦城市大學與英國公開大學哲學課程講師。凱夫時常參與國內外哲學講座，與人探討弔詭的邏輯悖論，追求清晰的邏輯論證，特別著重於倫理、政治與宗教領域，也常在哲學期刊雜誌發表哲學文章，從學術性論文以至大眾讀物皆有貢獻，他也曾為BBC廣播電臺的聽眾撰寫並介紹有趣的哲學悖論。凱夫認為，藉由故事、影像與些許幽默，能讓哲學與深度思考變得生動活潑，著有《為了活命，你會吃人嗎？》。

譯者簡介

丁宥榆

臺灣大學中國文學系畢業。曾任出版社編輯，熱愛文字工作，現為自由工作者，以翻譯書籍、文章為主，並協助校潤、編輯事宜。譯有《歐亨利短篇小說選》、《格林童話》、《科技英文閱讀與練習》（合譯）、《全美最強教授的17堂論文寫作必修課》等書。


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