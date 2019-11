紙的世界史！古埃及人獨特造紙文明與秘密

紙莎草別名埃及莎草、埃及紙,在古代被當作紙的材料。(圖/聯合報系新聞資料庫照片) 分享 facebook

數位時代來臨,現在的你可能與「紙」的距離與相處時間,遠遠超過「螢幕」。但是在這之前,「紙」不只是書寫與印刷的載體,更是人類邁向文明、發展文明的最重要的關鍵。

《紙的世界史:承載人類文明的一頁蟬翼,橫跨五千年的不敗科技成就》書中為這段漫長又複雜的歷史,提出多采多姿的介紹,囊括提及紙的前身、用紙演進和影響力,像是東漢蔡倫改良造紙術、埃及人莎草紙等等,同時引領我們鑑古知今,開啟更開闊的視野。

不僅如此,本書更獲得第41次文化部「中小學生讀物選介」社會人文類評審青睞,成為本次推薦的優良讀物之一。本類評審一致認為,紙的歷史,就是文明發展史,橫跨不同地區不同時代的社會生活,也對科技的意義提出了深度的思考。是一本非常值得國中、 高中職 以上讀者,好好品讀的好書。

文/馬克.科蘭斯基(Mark Kurlansky)

尼羅河岸生長著濃密高大的紙莎草(備註1),頂端的羽狀葉在微風中搖曳擺動。傳說中,西元前一五○○年左右,有個名叫摩西的嬰兒被拋棄在莎草叢間。當時,紙莎草本身已經是埃及重要的物產,之後一千五百年依舊很有價值。

紙莎草植栽高大,頂端長著濃密簇生的葉子,花兒朵朵綻放著。在最適合它生長的環境中,也就是尼羅河三角洲一帶,紙莎草能高達十六英尺,莖可粗達兩英寸。紙莎草的芯是一種柔軟的物質,埃及人很愛拿來生吃或煮食。用來航行於尼羅河淺灘的輕舟,就是以紙莎草編造、松脂黏合而成;這種植物也用來製作繩索、風帆和籃子。

但是這種植物最大的價值是用作書寫材料。紙莎草像洋蔥一樣可層層剝開,除掉了青綠外皮後,裡面大約有二十層(備註2)。它們會被展開來攤平放在又硬又平的桌上,每一層稍微和隔壁那一層重疊。然後鋪上第二層,和第一層呈九十度交錯,讓纖維呈直角排列。一片片的紙莎草被沾溼,然後以重物壓製或錘打數小時。紙莎草因為是鮮採現割的,它本身的樹液就有膠水的功能;另外也會以粉漿糊黏合加強。接著以石頭、象牙或貝殼碾磨紙莎草片以達到理想的平滑程度,而且讓尖毫筆穿過重疊處不至於卡住。如同使用紙張一樣,不同用途需要不同的表面。

最好的莎草紙是白色,但年代久了會發黃,因此在墓穴繪畫中都被畫成黃色。一片片的莎草紙會被連接成卷,可供長篇書寫。基本上,一卷有十二張莎草紙,但可能長達三十英尺甚至更長,視文件而定。

用植物製作書寫材料並非埃及人獨創。把字刻在葉片上應該是最古老的寫字方式之一,一種隨時可用的簡單辦法。葉片也遠比石頭或泥板便於攜帶。印度和斯里蘭卡在棕櫚葉上寫字的辦法,一直持續到現代。

不同氣候下的其他文明找到別的植物,弄平就能寫字在上面。最廣為使用的是「榻帕」(備註3),在玻里尼西亞語裡意指「樹皮紙」,也是最早的紙材之一,但由於是將桑樹皮錘薄製成,使得「榻帕」和紙難以區分。不過,它只是錘薄,並未以真正的製紙方式分解又任意交織。其他樹種的樹皮,包括無花果和麵包果,也曾經被用來製造書寫材料。一片兩英寸寬的「榻帕」能被錘薄成十英寸長。

「榻帕」是熱帶國度的產物;有證據顯示東南亞在西元前四○○○年,祕魯在西元前二一○○年,就使用樹皮紙。中國人則在大約西元前六○○年首度提到它。在這些古老的年代裡,有一些可能已出現非常早期的文字,說不定遠遠早於蘇美人和埃及人。和紙莎草一樣,在用作書寫材料之前,「榻帕」也被用作許多東西,例如衣物和被褥。但是不像紙莎草,在天然環境下「榻帕」不易保存,只有少數古代殘片留存下來,上面全無文字。至今,非洲、大平洋地區、中南美洲仍在使用「榻帕」,只不過現在通常用來做衣物。

埃及紙莎草的獨特處在於,它成了一種有價值的商品,被出口到懂得用它的地區。

書名:《紙的世界史:承載人類文明的一頁蟬翼,橫跨五千年的不敗科技成就》作者:馬克.科蘭斯基(Mark Kurlansky)出版社:馬可孛羅/城邦出版時間:2018年1月4日

已發現的最古老紙莎草卷年代約在西元前二九○○至西元前二七七五年間,它的品質好得讓歷史學家相信埃及人在那之前就已經在製造莎草紙卷軸,說不定遠在大約西元前三○○○年就開始,那是蘇美人開始使用泥板寫字之後數千年而已。

倘若書寫的平面會透水,它就需要塗層,亦即眾所周知的「上糊」(sizing),以便將墨水保留在表面上不濕透,否則筆畫線條會暈開糊掉。而紙莎草的情況是,這種植物的汁液乾掉後形同天然上糊作用,能讓當墨水用的顏料不穿透紙草片或暈開得太嚴重。後來,羅馬人用麵粉和醋做塗層給紙莎草片「上糊」,改良出更佳的書寫表面。

已發現的最古老埃及文字已經非常發達,因此對它的早期發展階段情形如何,我們無從得知。據了解,它與蘇美語毫不相干,是獨立發明出來的,之後具有楔形文字的一些特徵,不過它也可能是蘇美文字的副產品。

埃及人寫字可由左往右,也可以由右往左。他們的字,譬如輪廓像一隻站立的鳥,永遠面對一個方向,因此很容易辨識文字的走向。雖然埃及人對書法沒有興趣,但是他們的字母卻異常優美,是一種表聲字與表義字的組合體。有些埃及的圖形文字(備註4)一五一十地呈現物體的模樣,但並非所有都如此。

●本文摘自馬可孛羅/城邦出版之《紙的世界史:承載人類文明的一頁蟬翼,橫跨五千年的不敗科技成就》

作者簡介

馬克.科蘭斯基(Mark Kurlansky)

紐約時報暢銷作家,有二十多本著作,曾任許多報社的特約記者。科蘭斯基擅長以我們日常所見的事物譜寫知識性豐富的文化史著作。科蘭斯基目前在華文世界的翻譯作品有《萬用之物:鹽的故事》(Salt: A World History)、《一條改變世界的魚:鱈魚往事》(Cod: A Biography of the Fish that Changed the World)、《1968︰撞擊世界的年代》(1968: The Year That Rocked the World)等書。

譯者簡介

王約

畢業於美國威斯康辛大學東亞語文所、喬治梅森大學宗教與文化研究所,曾任職漢聲雜誌、商業週刊出版公司、壹週刊。譯作有《危機領導人》、《信任的深度》、《更快,或是被淘汰》等,著有《蔣公獅子頭》、《逃去住旅館》等。曾任美國華府作協會長,作品散見於世界日報、中國時報、中華日報等。