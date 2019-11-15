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你「希甦」了嗎？從芬蘭詞彙看見通往幸福國的捷徑

2019-11-15 12:11聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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根據聯合國（UN）公布《2019世界幸福報告》（World Happiness Report 2019）。北歐芬蘭再度蟬聯全球最幸福國家。到底是什麼特別的精神力量，讓芬蘭不斷地蟬聯「全球最快樂的國家」，在眾多世界強國中脫穎而出？

《芬蘭幸福超能力》本書作者從芬蘭獨特的詞彙「希甦」（SISU，發音為﹝see-su﹞）出發，帶你理解芬蘭人如何化挑戰為機會的態度和生活習慣，以及芬蘭人堅信這個古老詞彙精神，包含「恆毅力」、「衝勁」和「決心」。

文／可嘉．潘札爾（Katja Pantzar）

希甦，你好！

我必須承認，逐漸融入北歐生活的各個層面，這可是花了我好長一段時間才適應並能充分欣賞的（等等，我們要在國家公園辦團訓？不是在下雪嗎！），而能融入的根本原因正是芬蘭特有的意志力，那是一種絕不輕言放棄，也不隨便敷衍了事的決心。也就是說，要有很多「希甦」。

起初，我誤以為希甦這種特質是固執、怪癖或節儉之類的，所以在我看來希甦並不合我意，我也完全不需要這種東西。

舉例而言，我成長於一個重視開車的社會，而且我知道大型的媒體公司都有計程車津貼這種福利，所以也很高興在受雇後，若因公外出訪談、參加記者會或到國外出差時的機場來回交通費用都會申請這種津貼。

然而，我想不通的是，我有位同事（他也享有這種計程車津貼喔）外出辦事卻都是騎單車，辦事地點的距離是不遠沒錯，但他就是不搭公司付費的計程車。

當時我是真的想不通。究竟是為什麼，怎麼會有人心甘情願選擇不輕鬆的方式呢？為什麼要自己踩踏著單車，而不是舒舒服服地坐有司機服務的車就好呢？

很久以後我才明白，他們這樣做是因為北歐的務實心態，並以一種健康的方式來鍛鍊毅力。在辦公室待了幾個小時後，還有什麼會比做點運動、呼吸點新鮮空氣更好呢？更不用說，馬路上可以少一輛汽車這種環保效益了。如果可在單車車道上通行無阻，不必困坐於交通尖峰的車流中，那麼有時候選擇騎單車其實可能是更快的。

我的後見之明是，從同事還有在芬蘭所遇到的人身上所看到的，都是能養成希甦的日常小事。

但在得出這個結論之前，我還有很長一段路要走。

芬蘭獨有的意志力是一種絕不輕言放棄，也不隨便了事的決心。

但說到「希甦」的本質，從其定義來看便顯得難以捉摸。我問人們這個詞意味著什麼，答案五花八門。若要用一句非正式，但大多數人都同意的話來說，那就是：

「不放棄，特別是當事情變得難上加難的時候。」


書名：《芬蘭幸福超能力：希甦SISU 芬蘭人的幸福生活法則，喚醒你的勇氣、復原力...
書名：《芬蘭幸福超能力：希甦SISU 芬蘭人的幸福生活法則，喚醒你的勇氣、復原力與幸福感》
作者：可嘉．潘札爾（Katja Pantzar）
出版社：麥浩斯／城邦文化
出版時間：2019年7月16日
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udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200...
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芬蘭人經常會接著引述一些他們在戰爭和運動賽事大獲全勝的事蹟，說這些全都是重大的「希甦成就」。

最常聽說的就是芬蘭在「冬季戰爭」期間戰勝蘇聯。《時代》雜誌在一九四○年曾經精彩地描述了他們這種獨特的韌性：

「芬蘭人具有他們所謂的『希甦』。這是個複合字，結合了冒險和勇敢、猛烈和頑強之意；它也是一種能力，在大多數人都棄甲後仍能繼續戰鬥，而且是能懷抱必勝意志而戰鬥的能力。芬蘭人將希甦翻譯為『芬蘭精神』，但希甦是比這四個字更加有勇有謀的。」

冬季戰爭始於一九三九年十一月蘇聯入侵芬蘭，並於一九四○年三月簽訂《莫斯科和平協定》告終。儘管蘇聯有比芬蘭多出三倍的士兵、十倍的飛機和一百倍的坦克車，但在嚴酷寒冬，氣溫低至攝氏零下四十度的那種時節，在北方極地幾乎全天都被黑暗籠罩的季節裡，芬蘭軍仍然成功地以智取勝，擊退蘇聯大軍。

皚皚白雪中為了能簡單巧妙地偽裝，芬蘭士兵穿著白色制服站在滑雪板上，其身影便成為在面對看似不可能的任務時，一種韌性和力量的特殊象徵。儘管幾乎每一條前線的士兵人數都被蘇聯超越，但芬蘭人仍然堅持奮戰並且贏得和平。儘管芬蘭不得不將一些領土讓給蘇聯，但這個北歐小國就是敢挺身而出，對抗強權，並維護自己的主權獨立。

驚人的體育表現也是經常被提到的希甦範例，譬如說芬蘭的奧運選手拉塞．維倫（Lasse Virén）在一九七二年慕尼黑夏季奧運一萬公尺長跑中跌倒後，令人難以置信地又回到跑道上。維倫不僅繼續跑下去，還奪得了金牌，更刷新世界紀錄。這就是真正的希甦，很多芬蘭人都這樣跟我說。


●本文摘自麥浩斯／城邦文化出版之《芬蘭幸福超能力：希甦SISU 芬蘭人的幸福生活法則，喚醒你的勇氣、復原力與幸福感》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

可嘉．潘札爾（Katja Pantzar）

集作家、編輯和廣播記者於一身。成長於加拿大的她，曾在英國及紐西蘭工作，目前則旅居芬蘭赫爾辛基，每天都去海裡游泳，幾乎全年無休。

譯者簡介

江信慧

政治大學英語系學士、美國密西根州立大學碩士。著有《瑜伽飲食養生全書》、《最後一堂瑜伽課：薄伽梵歌第十五章的故事》、《Discover Yoga：探索瑜伽》、《薄伽梵歌——瑜伽奧義書》、《印度智慧書——認識薄伽梵歌的第一本書》。譯有《歸徒》、《達賴喇嘛的貓》、《達賴喇嘛的貓2》、《達賴喇嘛的貓[心念的力量筆記本版]》。


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