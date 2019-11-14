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一秒惹怒店員！看職人店員如何與奧客正面對決

2019-11-14 15:20聯合新聞網 讀.書.人

閱讀小貼士

三百六十五行，行行不易扛！很多工作外表工鮮亮麗、輕輕鬆鬆，沒有深入瞭解是完全無法體會他的艱辛與苦楚。就像書店、咖啡廳、文具店等，看似既優雅又文青感十足的職業，好像超級夢幻，事實上做起來無‧敵‧崩‧壞，內心也積累很多旁人不知的小劇場呢！

《這枝紅筆有多紅？：文具屋店員Mikey白眼翻不完也執迷不悟的職人小劇場》是愛寫手帳的全職媽媽Mikey（倔強手帳） 是文具店店員的書，看她用生動的文字、搞笑的插畫，分享服務業工作場域，她翻白眼我們噴笑的妙趣故事！ 想從事服務業的你，或者想推坑別人的你，必收藏這本讓人捧腹大笑的插圖書。

書名：《這枝紅筆有多紅？：文具屋店員Mikey白眼翻不完也執迷不悟的職人小劇場》...
書名：《這枝紅筆有多紅？：文具屋店員Mikey白眼翻不完也執迷不悟的職人小劇場》
作者：Mikey（倔強手帳）
出版社：讀書共和國／野人文化
出版時間：2018年10月24日
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udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200...
udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）
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文／Mikey（倔強手帳）

這罐墨水可以用多久？

苦主：J.herbin午夜藍10ml

這個問題真的被問到怕，在我心中榮登最適合被已讀不回的問題。曾經問過類似問題的朋友，登愣∼恭喜您獲得此項殊榮！

關於您手中的這罐10ml的墨水可以用多久，在此我願意慢慢來回答您。

首先，我不知您是一天寫一個字、一段話、一篇文章，還是抄一本般若波羅蜜心經。如果是每天寫一個字，那麼在我們有生之年，保證這罐墨水都不會用完。如過 是要抄經書，那我建議您先去換30ml的來結帳。 第二，這跟您用的筆有關，用EF尖（極細）和用BB尖（極太）的鋼筆寫字本身出墨量就差非常大。用針沾來寫字和用油漆刷沾來寫字，墨水用量也是完全不同的等級。 第三，不知道您買這罐墨水的用途是什麼？如果是潑墨畫，那豪邁地給它用力潑出去，1秒就用完了。當然也還有一些個人使用習慣的因素，像是如果用好之後沒有蓋蓋子，就比較容易揮發乾掉；我們也有遇過墨水罐內發霉，最後自成一個噁心生態圈的狀況；另外如果很常洗筆讓各墨水都能被寵幸，這罐相對就比較少用，自然可以用比較久囉！

總而言之，關於墨水可以用多久，大概就是用到墨水罐空了那麼久喔！

相同題型考前複習

個人使用習慣不同，就會造成文具使用結果的不同。

▶ 這枝筆可以寫多久？

→寫到筆寫不出來了那麼久！

▶ 這筆袋可以裝幾枝筆？

→裝到筆袋滿了那麼多枝！

▶ 筆芯多久換一次？

→我建議您的腦袋先去換一下先（誤）

（圖／擷取自讀野人文化出版的《這枝紅筆有多紅？》書中）
（圖／擷取自讀野人文化出版的《這枝紅筆有多紅？》書中）
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番外篇

我朋友上次就是用刷卡的

苦主：不存在的朋友。

「小姐，結帳。」客人把信用卡直接壓在商品的最上面。 「不好意思，我們沒有刷卡 服務喔。」

「我朋友上次來就是刷卡結帳啊。」超肯定的語氣。

「不好意思，我們真的沒有刷卡機。」

「那我朋友為什麼可以！」 這口氣好像在怪店員差別待遇，不讓客人刷卡一樣。

看客人堅定的眼神，我真的愈來愈毛，背後一股涼風吹過。不知道店裡是不是在晚上會有個深夜文具店，邀請各路好兄弟來購買文具，並且提供刷卡服務？這位客人，您的朋友是否也是參加深夜場呢？不用腳逛文具店、是用 飄的呢？恭喜您結交了一位非常特別的朋友喔。

如果不是的話，那我就很納悶了。因為打從開店元年，老闆就沒有收銀機啊，更不用談什麼 刷卡機了。店內最先進的儀器只有簡易式發票機，沒有更多。

（圖／擷取自讀野人文化出版的《這枝紅筆有多紅？》書中）
（圖／擷取自讀野人文化出版的《這枝紅筆有多紅？》書中）
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●本文摘自讀書共和國／野人文化出版之《這枝紅筆有多紅？：文具屋店員Mikey白眼翻不完也執迷不悟的職人小劇場》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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☞《東京下町職人生活(新版)》傳承百年職人魂，全心全意守護著的， 是那份認真生活的「初衷」與匠藝精神！

作者簡介

Mikey（倔強手帳）

部落客/作家/文具店店員/媽媽 上班時間很忙，忙著開店解答客人疑難雜症。下班時間更忙，忙著小孩喝奶換尿布載歌載舞。不管時間夠不夠用，都要借一點時間來寫手帳。


全職媽媽劇場讀書共和國閱讀風向球

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