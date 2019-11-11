惡女逆襲！臺劇女神曾莞婷新書自曝出演壞女人郭佳佳原因

2019-11-11 11:35 聯合新聞網 讀.書.人



曾莞婷常在本土劇中飾演惡毒女配，詮釋的角色形象深植人心。（圖／翻攝自Facebook帳號「曾莞婷＠tsengwanting」貼文） 分享 facebook

閱讀小貼士

眼神時而飄移、時而兇惡，曾莞婷在經典本土劇《世間情》中飾演惡毒女配代表郭佳佳，讓觀眾恨得牙癢癢的形象深植人心。之後更接連演出許多知名本土劇，使她聲名大噪，而有了「臺劇女神」的稱號。

曾莞婷也在近期出版的第一本書《I.REAL‧曾莞婷：我們後台見》中也與讀者分享自己當初接演郭佳佳這個經典壞女人角色的原因。

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文／曾莞婷

向來不在乎別人給我的稱號，女神什麼的也都是粉絲封的，因為我知道做好自己的本份就可以成為最佳女主角。

我的演藝工作並不是一路順遂，曾有過十幾年闖不出名堂的階段，在接演郭佳佳這個角色之前，我並沒演過鄉土劇，甚至連一句臺語都不會講。出道十幾年演出過各種叫不出名字的角色，雖然內心一直沒放棄過演戲這條路，但總是會納悶自己到底少做了哪些努力？為什麼一直處於迷茫和困境之中？為什麼付出那麼多努力，卻得不到對等的回報？直到後來我才真正能體會，人生沒有白走的路，每一步都算數，每段路都是一次的領悟，所有發生的一切，都有它存在的意義只要你努力的去做，一點一滴去做得精緻，一步一步去走得踏實。你會發現，成功只是水到渠成。

父親過世的時候，我們家瞬間沒了經濟支柱，甚至連住都成了問題。為了讓家人安心，我決定一肩扛起所有的壓力，哥哥姊姊從小也吃了許多苦，這時候也該是輪到我回報他們的時候了。我先是賣掉自己原本擁有的小套房，再買了一間自己根本負擔不了的房子，當時光是房貸每個月就要繳七萬元，而我已經超過30歲，因為工作並不是那麼穩定，所以這筆錢對我來說自然是非常龐大的壓力，我甚至還為此辦了所謂的「信用貸款」，我姊也覺得我瘋了，怎麼會搞這齣把戲，她到處找人幫忙，最後才找到願意為我做擔保的人，但每個月七萬塊，我要去哪裡生這個錢？走到這步，我是真正的騎虎難下。但我真的好想要盡我一切努力，讓媽媽住在舒服的房子裡、讓家人隨時有一個可以團聚在一起的場所，所以即便辛苦但一點也不後悔做了這個決定。

沒有退路的時候，你就只能向前進。

我印象非常深刻，繳完房子的頭期款和相關的費用後，當時我戶頭只剩下兩萬塊，皮包裡面只有兩百塊，而這兩百塊我必須撐過一個禮拜，還要養媽媽，所以一天大概就只能吃一餐。我常常必須用意志力告訴自己我根本不餓，然後一天只吃一個茶葉蛋或一碗泡麵度日。

如果你也曾有過揹負龐大房貸壓力的經驗，一定能懂那段經歷絕對不是做戲劇效果的說法，而是在我生命中上演蠻長一段時間的真實故事。而，除了節流，當下最要緊的還是必須努力「開源」，每每想到七萬元的房貸壓力，我就不得不積極地告訴經紀人：「什麼通告我都願意接，綜藝節目扮醜沒問題，絲襪套頭當然OK。」甚至我曾被主持人用雞蛋砸臉，我都不覺得有什麼關係？！因為我就是要賺錢！必須努力存到錢還房貸，所以不管什麼機會上門，我都願意接受或嘗試。

書名：《I.REAL‧曾莞婷：我們後台見》作者：曾莞婷出版社：時報文化出版出版時間：2019年10月18日 分享 facebook

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現在回想起來，我真的必須感謝自己曾有過那麼一段被環境逼得不得不堅強的人生，那段日子，我花了比過去十年更加倍的努力及專注力投入在我的工作上，因為我很清楚知道自己的人生已經沒有退路了，除了更努力更拚命找賺錢的方法，我別無選擇。當時因為我不斷拜託經紀人安排通告跟戲劇給我，直到最後經紀人終於看不下去。

「要不要接臺語戲？」經紀人問。

在那個時候，偶像劇盛況已不再，臺語八點檔漸漸興起，這個風潮我是知道的，但是我一句臺語都不會，在還沒有扛那麼大筆房貸壓力之前，我並沒特別思考過自己究竟可不可以講講看？只知道那好像是賺錢最快的方式，如今我非常需要有收入，加上機會已上門，當然沒有躑躅不前的理由，只能牙一咬就上了。

當年臺語劇的人才沒有現在多，很多時候其實可以靠配音解決這一切，但我並不想仰賴這樣的捷徑，也不希望透過這樣的「外掛」來輔助自己，因為那樣的演戲並不真實，也無法反映我的情緒，加上我不服輸的性格，所以我硬著頭皮去試。

拿到劇本的時候，光是要把裡面的國字轉換成臺語，對一個從小到大都講國語的我來說，就是一場硬仗，必須先請身邊懂臺語的朋友，一字一句把劇本裡的臺詞講給我聽，一邊也把它錄下來，回家之後我就像九官鳥學人講話那樣，反覆唸著自己的臺詞；擔心自己拍攝的時候會臨時忘詞，所以必須再標註羅馬拼音在劇本上，以免正式上場時出錯。所以當時的劇本裡，滿是密密麻麻只有我自己看得懂的注音跟英文。

臺詞死記、死背雖然能夠背得出來，但是演戲並不是把稿子念完就好，還必須注入情感才行，所以背完自己的臺詞，我得再花功夫理解每個字的涵義，把當中應有的情緒梳理流暢，正式演出時才能真情流露。另外也得背對方臺詞最後一個句子、最後一個字是講什麼？輪到我時才能繼續接著演。

但畢竟不是熟悉的語言，剛開始演的時候抓不準臺語獨特的口氣，記得當時身邊的演員曾形容我講臺語就像在唱歌仔戲，每個音都在飄，沒一個字在調上，而對方必須抓著我這飄飄的語尾接話，現在想想，當年跟我對戲的人真的好可憐啊。

●本文摘自時報文化出版出版之《I.REAL‧曾莞婷：我們後台見》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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