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一副湯匙傳承60年師徒情 長庚名醫回顧動容的醫病故事

2019-11-07 18:05聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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臺灣擁有優質的醫療服務和堅強的技術實力，近年來在國際上有目共睹，更吸引不少專業醫團隊與我們相互交流。然而優秀的醫療實力並非一蹴而就，而是有一群人醫護人員默默堅守崗位，同時也要不斷汲取世界經驗、知識與技術，持續共同為此努力與經營與才行。

小兒外科醫師林哲男教授不僅見證了臺灣經濟起飛時期的醫療奇蹟，更是臺灣小兒外科界承先啟後的重要人物。《我的外科人生》本書為他所寫的回憶錄，記錄自己經歷的醫病故事，也為近代臺灣外科醫療寫下一頁歷史。

文／林哲男


投入志業，勇於挑戰

我記得，到長庚醫院第一年，保障薪資每月五萬元左右。當時小兒外科病人不多，而且那時只有公務員保險及勞工保險，孩童沒有任何保險；但在長庚醫院這個舞臺背景下，我們這群初生之犢心無旁騖，全力做好自己分內的醫療工作，長庚醫院也聲譽日隆，病患人數急速上升。


引進疝氣手術不住院觀念

我上任後，開始提倡腹股溝疝氣的不住院門診手術，也就是我從匹茲堡兒童醫院學來的「Day Care Surgery」。病童只要在當天前往手術室特別等候室，經麻醉醫師評估後即可施行手術。手術約三十分鐘完成，病童在手術恢復室待全身麻醉甦醒後，若進食順利，就可回家，過程約二至三小時。

術後病童不必住院，不必害怕陌生的環境與醫護人員，又降低院內感染機會；父母親不必放下工作，也減少住院費用負擔。這在臺灣算是創舉，因為當時民眾普遍認為，開刀與全身麻醉一定要住院。

能夠成功做到，我必須感念麻醉科主任譚培炯的配合，沒有他的協助，就沒有不住院門診手術。

書名：《我的外科人生：林哲男醫師回憶錄》作者：林哲男出版社：天下文化...
書名：《我的外科人生：林哲男醫師回憶錄》
作者：林哲男
出版社：天下文化
出版時間：2019年10月30日
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麵包與奶油

因為疝氣不住院手術廣為流傳，小兒外科病人日漸增多。在我接近三十年的小兒外科生涯中，每年疝氣手術曾達一千八百例。這些醫療收入，在長庚醫院的制度下，小兒外科可以聘用五位主治醫師，讓我們有餘力做一些極為重要的先天性疾病手術。我常說，疝氣手術是小兒外科的麵包與奶油（bread and butter，英文俚語，譬喻生活中最基本的事物），又像是日本人的米飯與味噌湯。

一副湯匙，傳承師生情誼

孩童進行腹股溝疝氣手術，只須做疝氣袋高位結紮，為了避免傷害到睪丸血管與輸精管，我在長庚推廣使用「疝氣匙」（Hernia Spoon，即Denis Browne spoon）。

這種「疝氣匙」據說是蘇格蘭小兒外科前輩布朗醫師（Denis Browne）某次下午茶時突然想出來的靈感。在匹茲堡兒童醫院，所有主治醫師實施疝氣手術時都使用疝氣匙，我認為它很有用而且有趣。

蘇卡羅查納（Kam Sukarochana）是我在匹茲堡兒童醫院學習期間的資深主治醫師，他在我完成小兒外科訓練即將回臺時，按照傳統，要我到醫院餐廳「偷」一大一小，且刻有院名簡寫（C.H.P）的兩把湯匙。他親自做成「疝氣匙」送給我，我在長庚三十年的疝氣手術生涯中都還使用它呢！

蘇卡羅查納是泰裔，畢業於泰國最好的醫學院，在匹茲堡娶了當地的美國護士。他早年是我的老闆基塞韋特教授的學生，後來成為我老闆的同事，而他也是我的老師兼好朋友，每次回泰國探親途經臺北時，都會來探視我。

一九九五年十二月十九日，蘇卡羅查納寄來一封信與一個包裹，信中說：

哲男：

隨函附上一張九十年前匹茲堡的相片。我曾經告訴過您，這是一張複印再複印的相片，所以品質並不理想。相片的黃色指標是可以拿掉的。

隨後所送的另一包裹，會有一套疝氣匙。那是用匹茲堡兒童醫院餐廳的湯匙所製成，距離現在至少有三十年時間，如今已不復見。我在兒童醫院的整個生涯，都用這套湯匙做手術。

我把這套器械交給您，因為您是我的好朋友及好同行。

祝福您及您的醫業興隆，讓更多的臺灣孩童因您的技術而獲益。

附注：較小的湯匙用在早產或較輕的嬰孩。

這封信讓我非常感動。因為師生一場的緣分，他把一組用了三十年的手術器械，以傳承方式送給遠在太平洋彼岸的臺灣醫生。我把它精裝裱褙，並在下面加注，掛在我辦公室牆上最明顯的位置。


●本文摘自天下文化出版之《我的外科人生：林哲男醫師回憶錄》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

林哲男

臺灣大學醫學院醫科畢業，現任中國醫藥大學外科講座教授暨中國醫藥大學附設醫院顧問。曾任長庚大學外科教授、美國匹茲堡大學兒童醫院外科臨床研究員、美國紐約史隆凱特癌症紀念醫院小兒外科腫瘤研究員、長庚醫院小兒外科主任、長庚醫院副院長、署立桃園醫院（現為衛生福利部桃園醫院）院長、臺灣小兒外科醫學會理事長、亞洲小兒外科醫學會副理事長、太平洋小兒外科醫學會理事長。


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