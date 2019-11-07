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2019台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 非文學獎入圍名單公布

2019-11-07 12:14聯合新聞網 讀.書.人

台灣法語譯者協會今日（11/7）公布2019年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】非文學類入圍名單：

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台灣法語譯者協會主辦的【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】（Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS）由法國巴黎銀行（BNP PARIBAS）獨家冠名贊助。評選類別分為文學類（Fiction）及非文學類（Non-Fiction），兩種類別輪流舉行。報名資格修訂為報名起始日前二年間出版譯作。每屆設置首獎一名：由譯者獨得獎金五萬元、得獎證書及「水顏木房」魏榮明總監特製的獎座一座。

2019年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】入圍譯作。（圖／台灣法語譯者協...
2019年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】入圍譯作。（圖／台灣法語譯者協會　提供）
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2019年質、量俱增，題材豐富多元

今年非文學類（Non-Fiction）的徵件由2017年僅徵選人文社會科學書籍的獎項擴張到所有非文學類，涵蓋的類別增加。評審團由台灣法語譯者協會三位會內專家所組成，分別為：東海大學哲學系助理教授潘怡帆女士、中研院史語所副研究員戴麗娟女士及淡江大學法文系教授吳錫德先生。初選階段的評定首先檢視譯作是否忠實呈現原文，接著再討論中文譯文之達與雅。三位評審皆先針對所有報名作品進行兩週的審閱與評分，最後再共聚一堂進行最終的綜合討論，自今年符合報名資格的二十八件參賽作品中，選出五位入圍譯者及翻譯作品。

本屆翻譯獎的參賽作品不只數量史無前例地達到二十八件，類型更是五花八門，囊括生活實用、科普、經濟、環保、紀實報導、社會科學及哲學思想等類型，題材豐富新穎且形式多樣，展現法語中譯出版作品令人驚豔的能量。

評審過程（左起）戴麗娟女士、潘怡帆女士、吳錫德先生。（圖／台灣法語譯者協會　提供...
評審過程（左起）戴麗娟女士、潘怡帆女士、吳錫德先生。（圖／台灣法語譯者協會　提供）
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三位評審綜合討論，選出五本入圍的作品，包含由陳文瑤女士翻譯，出版即引起話題的紀實報導作品《低端人口：中國，是地下這幫鼠族撐起來的》、廖健苡女士翻譯，為台灣年輕族群出版的哲學入門工具書《法國高中生哲學讀本4：文化是讓人脫離本性還是實現本性？──思索文化的哲學之路》、楊依陵女士翻譯，法國猶太裔哲學家西蒙．韋伊作品《壓迫與自由》、2017年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】文學類首獎得主陳太乙女士翻譯之《論哲學家：「現代蘇格拉底」哲學家阿蘭的引領，前往一場智者與哲人的盛會》，以及由王紹中先生所翻譯，法國哲學家德勒茲所著之《尼采》

三位評審高度讚許入圍譯作不僅中文表達極佳、翻譯技巧純熟，也成功地反映原文風格。而綜觀所有報名作品，評審一致肯定台灣出版社選書與法國當代視野已然同步，同時也從近現代著作譯介經典，更有許多作品處理在台灣相對冷門的議題，對於開拓台人多元觀點助益良多。因此，出版社的努力應受肯定。另一個觀察是今年加入許多新一代譯者，譯功均為上乘，是十分令人可喜的現象。

三位評審與入圍譯作合影（左起）戴麗娟女士、吳錫德先生、潘怡帆女士。（圖／台灣法語...
三位評審與入圍譯作合影（左起）戴麗娟女士、吳錫德先生、潘怡帆女士。（圖／台灣法語譯者協會　提供）
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2019年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】決選評審團將由五位會內、會外專家學者組成；在兩個月的詳細審閱後，於2020年1月上旬進行決選會議，選出獲獎者。頒獎典禮則將於2020年2月台北國際書展法國館隆重舉行。


（圖／台灣法語譯者協會　提供）
（圖／台灣法語譯者協會　提供）
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台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎

2015年開辦的【台灣法語譯者協會翻譯獎】已邁入第五年，成果豐碩。除了首三年的文學類譯作翻譯獎之外，2017更增加人文社會科學類譯作翻譯獎。此獎除獲得國內譯者、出版人與讀者之肯定，法國在台協會及法國巴黎銀行台北分行更是鼎力支持。評選結果獲國內媒體報導，亦年年登上法國出版專業媒體「圖書週報」（Livres Hebdo）及「法國文學翻譯協會」（ATLF）會訊。

2019年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】徵選對象須由法文原著翻譯為中文，並由政府機（構）、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、公（協）會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證，出版日期需為2017年8月1日至2019年7月31日之間（依照中華民國國家圖書館預行編目刊載日期為準）。


法國台灣法語譯者協會巴黎文學類中華民國

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