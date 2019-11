【月讀好書】改編美劇拍攝中！《超能家族》鮮活爆笑中帶你思考家庭與自我價值

(圖/Unsplash) 分享 facebook

美國作家兼漫畫家達力歐.桂格里(Daryl Gregory)的《超能家族》(Spoonbenders)於2017年榮獲亞馬遜年度百大選書「科幻/奇幻」類小說第一名,也榮登《紐約時報》暢銷榜,並且美國SHOWTIME電視網已重金買下版權,即將改編搬上螢幕!這本書到底有什麼魅力呢?

書中的泰勒馬科斯家族每位家庭成員都有不同的「超能力」,像是艾琳能分辨誰在說謊、法蘭奇能憑念力移動物體、巴第則是能搶先看見未來等等,卻也因此歷經大起大落。他們的「超能力」並非用來為世界和平開戰,究竟他們超能都用何處?泰勒馬科斯家族是否有機會重返榮耀、東山再起?超能對大家來說是福是禍?讓達力歐娓娓道來......

母親之死是艾琳用來排列記憶的座標。她初次見到德斯丁.史摩斯那天是茉琳死前七個月。那是二月初,有天早上艾琳發現母親在哭。

艾琳不記得自己為何上樓去找她。那天是上學日,或許是艾琳想抱怨巴第或法蘭奇還沒準備好。當她推開父母臥室的門,發現她母親坐在床緣,雙手放在大腿上,閉著眼睛。兩頰流下一行淚水。

那一幕相當駭人。因為她母親很少哭,而且她沒有擦掉,沒有試圖隱藏淚水。那是她見過母親最赤裸的面貌。

或許艾琳驚叫了;有事讓她母親睜開眼睛。她還是沒擦掉眼淚。她看看艾琳,但隨即注意力轉到別處,內心深處。

艾琳問,「妳要跟爸離婚嗎?」

他母親似乎花了點時間措辭。「什麼?」然後說:「妳為什麼這麼說?」

艾琳有很多理由可說。例如,老爸現在睡在地下室沙發。他醒來後會默默在屋裡安靜遊蕩,對小孩發出的每個噪音皺眉,向他們吼叫, 行行好去外面玩啦 ! 日後艾琳逐漸知道一些事情之後判斷老爸不是酒鬼,但他像醉漢一樣眼光狹隘,像毒蟲一般空虛受創。全家在麥克.道格拉斯秀中被羞辱的夏天過後同一年冬天,老爸出車禍,連續幾週雙手纏繃帶。不知怎地他讓家裡感覺狹小到宛如神奇的泰勒馬科斯家族巡迴表演時住過的那些旅館房間。

「妳沒否認。」艾琳說,彷彿逮到她的把戲。

她母親臉上閃過生猛的怒意。母親的雙手沒動,但艾琳感覺像被她打了耳光。好一會兒,沒人開口。

艾琳發現巴第也跟著她上樓。他的六歲生日快到了,但他看起來比較小,像嬰兒大頭接在瘦小身體上,看不出日後他會變成全家最高的人。

終於,她母親用手指關節擦掉一側眼淚。「妳是個聰明女孩,天賦很高,我愛妳。」她站起來, 緊抿著嘴。「但妳必須學會一點禮貌。不,我不會跟妳爸離婚。」

她走出房間下樓。艾琳跟著她,巴第默默跟在後面。她母親從衣架取出冬季大衣穿上。

「妳要去哪裡?」艾琳問。還不到早上八點。

「去工作。妳陪巴第走到公車站牌,記得叫法蘭奇起床。」

「妳有工作?」艾琳很不高興自己沒聽說這回事。

「別吵醒妳爸。」她母親打開大門。寒氣衝進來像瘋狗般圍繞艾琳裸露的雙腿。

外面是一片灰色,雪花漫天,世界變得像鉛筆素描畫。她母親走向一輛停在車道上,排氣管正在呼氣的深色轎車。穿長大衣的男子走出駕駛座。他向她母親說了些艾琳聽不見的話,替她打開前座車門。她經過他時對方摸摸她的背,然後關上車門。接著他轉身,看到艾琳站在門口,巴第抱著她的腿。

「你們會感冒的!」他語氣友善地說。他又壯又高,體型是她父親兩倍。也英俊兩倍。他的黑髮像肯尼娃娃一樣俐落地旁分。

艾琳關上門──立刻走到觀景窗推開窗廉。車子退出車道,留下了她確信父親醒來後會注意到的胎痕。但是沒有:半小時後她送巴第去公車站時,積雪已經掩蓋痕跡。

有個禮節問題只會在泰勒馬科斯家族發生,那就是:誰來吹熄過世女人蛋糕上的蠟燭?他們習慣讓巴第來,但後來凱西和波莉也乞求這個榮幸,連巴第也無法拒絕可愛模式全開的雙胞胎。

「用力吹,孩子們。」艾琳向雙胞胎說。蛋糕上有七根蠟燭。應該要有五十二根,但艾琳沒這膽子讓女孩們接近那麼多火焰。所以五根黃的各代表十歲,兩根紅的是剩下的兩歲。巴第焦慮地盯著直到每根蠟燭都熄滅。

廿一年前茉琳.泰勒馬科斯在卅一歲時過世,就是現在艾琳的年紀。這是我有母親的最後一年,艾琳心想。因為從此以後她比我年輕。

吃蛋糕時幾乎沒人說話。通常心情不錯的羅芮塔似乎有點壓抑。巴第的沉默不奇怪,但泰迪不同。他帶了披薩回家──兩份像機車輪胎一樣厚的喬爾丹諾披薩,不是先前他吹捧的酥脆披薩──又不肯說他離家後兩小時去了哪裡。他心不在焉地玩他的蛋糕,彷彿不確定那是什麼東西。

然而,法蘭奇的沉默有侵略性,不時發出嘟噥像在乞求別人問他怎麼了。艾琳已經知道了。兩週前法蘭奇帶她和老爸去飛馬餐廳吃晚餐,法蘭奇出錢,他說,因為他有好消息要分享。直到大家吃完他才宣布。他的好消息是泰迪和艾琳可以擔任所謂「超級人生」的直銷商,他宣稱那是美國成長最快的多層次傳銷公司。

當時在飛馬餐廳,泰迪說,「你說的多層次傳銷──」

「就是老鼠會。」艾琳說。

書名:《超能家族》作者:達力歐.桂格里(Daryl Gregory)譯者:李建興出版社:時報文化出版出版時間:2019年10月29日

那句話差不多毀了當晚剩下的時光。顯然還有法蘭奇當月剩下的時光。但他怎麼會以為可以說服艾琳或泰迪投資這種明顯的騙局?艾琳破產了,而泰迪雖然有很多錢(他不肯說明來源),卻拒絕資助他的子女。他成長過程很窮,靠自己白手脫貧,在他心目中這是適者生存的終極考驗。他告訴過子女多少次了:絕對不要借錢給無法養活自己的人。

艾琳怪她父親把法蘭奇養得心地扭曲。老爸讓他腦子塞滿賭博和幫派、詭計和騙局,金光黨和老騙子的故事。旅行時,老爸會讓八歲的法蘭奇坐在旅館床上教他怎麼假切牌。(但是艾琳沒有,一點牌技也沒教。這種事不適合女生學。)他不斷跟法蘭奇說,小子,你一定會成大器!而法蘭奇相信。他會花很多時間嘗試靠念力抬起鉛筆、零錢和迴紋針──然後失敗。等到全家受邀上電視時,即使沒有超能力或者巧手,法蘭奇已經打算去賭城當名人。直到老媽喪禮當天他才流露出一點天賦,但當時已經太遲來不及表演了。

老媽一死,沒有大人能開巴士。泰迪閉上眼睛拒絕駕駛。法蘭奇成了什麼都不滿的野孩子,巴第則變成,呃,巴第。

麥提說,「我們有電腦了。」

他沒有看坐在身邊的瑪莉愛麗絲,但他說話的對象就是她。她似乎沒聽見。她望著自己沒吃的蛋糕彷彿一座靜止不走的鐘。

法蘭奇瞇眼看艾琳。「妳買得起電腦?」

「不是我買的,是巴第。」

「巴第?」

「我在樓下組好了,」麥提說,「呃,如果有人想看。」

法蘭奇轉向他弟弟。「你要一臺電腦幹嘛?」

巴第用典型的巴第眼神看著艾琳的眼睛:困惑又哀愁,像隻終於打敗強敵,卻發現大家都在生氣,躲在沙發抱枕上的可卡獵犬。

「他替麥提買的,」艾琳說,其實她不太確定。「等他有工作之後,他會還他錢。」

「是嗎?」麥提說。

「他總不能整天鬼混。」泰迪說。蛋糕端出來之後這是他第一次說話。老爸,多謝了。

「我可以幫巴第舅舅。」麥提說。

「哈,」法蘭奇說。「你看過他的工作方法沒有?我很驚訝他沒有電死自己。保持距離,小子。巴第要自殺已經夠糟糕了。」

巴第睜大眼睛。

「只是比喻。」羅芮塔打圓場說。

「不,他得跟我去工作。」法蘭奇說。

「去電話公司?」艾琳問。

「他來當我的學徒。」

羅芮塔說,「你最好還是別承諾什麼,直到──」

「我選誰不用別人教,」法蘭奇說,「就這麼決定。他禮拜一上工。」

作者簡介

達力歐‧桂格里

達力歐.桂格里。(圖/時報文化出版 提供)

達力歐‧桂格里(Daryl Gregory) 著作包含《Afterparty》、《The Devil's Alphabet》等老少咸宜小說。他的中篇故事《We Are All Completely Fine》曾榮獲世界奇幻獎與雪莉‧傑克遜文學獎(Shirley Jackson Award)。他生涯第一本作品《Pandemonium》榮獲克勞佛獎,並提名世界奇幻獎。2019年再度以中短篇小說《Nine Last Days on Planet Earth》入圍雨果獎。在芝加哥郊區長大,現居華盛頓州西雅圖。