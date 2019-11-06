親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

金正恩拆觀光村：平壤施壓韓美的「怪手外交」

全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

傻傻相信轉角遇見愛？哲學家柏拉圖：尋找靈魂伴侶才是人性！

2019-11-06 09:11聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）
分享

閱讀小貼士

當困境所產生的情緒影響你，讓你失控時，你會怎麼做？找好友傾訴、唱KTV舒壓，還是運動發洩？但人生困難百百種，如何找到最好的解方？

長踞法國亞馬遜排行榜・全球搶讀的超實用書：《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》，作者瑪莉用幽默和智慧陪伴你一起度失戀、毛小孩離世等難關，本書從生活難題情境切入，整理12段故事、12種情緒危機，以及這12位哲學家的處方箋，你會發現其實「哲學」就是最好的人生指南！

文／瑪莉．侯貝（Marie Robert）

為什麼經過這麼慘痛的失敗，你還能抱著希望，相信在下個街角能迎頭撞上未來的愛人？是不是你太過憨傻，才這麼執迷不悟，願意繼續相信下去？

你需要人為你解解惑才能感到安心。

對於這一切⋯⋯柏拉圖，你怎麼說？

真教人不敢相信，柏拉圖的大名常被用來形容沒有肉欲關係的精神性戀愛，而他本人卻能為我們春宵一度的激情和共結連理的努力，找到最合理的解釋。不過柏拉圖藉由一個解放的故事，讓愛的追尋變成非常正當的野心。

在柏拉圖的作品《會飲篇》裡，他試圖將對話背景設在進行得如火如荼的筵席上，而席間有八位希臘上層社會人士參加。他們一面喝酒聊天，一面對戀愛關係和愛情進行思辨。

透過詩人亞里斯托芬（Aristophanes）的一席話，大家得知人類在遠古時代的生活方式。他說很久以前，天地間有三種人：男人、女人和陰陽人，每個人都有球狀的身體，以及四隻手、四隻腳和兩個生殖器。他們過著心滿意足的生活，同時在一種幸福的狀態中演化。

這些奇形怪狀的球體人類自我感覺良好，自以為達到完美境界，因全身上下沒有任何缺陷而狂妄傲慢。他們想到天庭跟天神們一較長短，甚至予以取代。

宙斯見到這些人類跑到自己的地盤上撒野，怒不可遏。一氣之下，決定消滅全人類以示報復。但後來又考慮到，要是人類真的全數滅亡，就沒人膜拜自己了，於是決定將這些人類劈成兩半，但每一半都保有兩隻手、兩隻腳和一個生殖器。

祂後來吩咐司掌美好的天神阿波羅把這些球體人類的臉轉過來，在劈開的一側縫上肚子和肚臍，讓他們的外貌還能看，而這些疤痕也可以提醒他們做人不能太驕傲。從此以後，威力強大、目中無神的球體人消失不見。取而代之的原始人類數量龐大，但也變得非常脆弱，尤其因為少了一半感到慌張失措。

這個被柏拉圖描寫得很生動的神話，最後結局是人類為了尋找「靈魂伴侶」，註定要四處漂泊。

書名：《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》作者：瑪莉．侯貝（Marie Rob...
書名：《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》
作者：瑪莉．侯貝（Marie Robert）
出版社：究竟出版／圓神出版
出版時間：2019年11月1日
分享

udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200...
udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）
分享

一心追求完整的半球人，正是我們期待找到愛情的寫照。柏拉圖認為人類在遠古時代便種下愛情樹苗。柏拉圖藉由亞里斯托芬的神話，所揭露的不是感情或浪漫的衝動，而是一種能讓我們感到「圓滿」的感覺。更讓我們了解「愛情」（eros），即是一股結合我們古老本質不同部分的力量。而這不同的部分來自兩個想要變成一個的人，撫平長久分開的悲傷。

我們每個人都是能和別人互補的一半。

因為這個想變得圓滿的欲望深深烙印在體內，我們會不停地追求，任何失敗都打消不了想要達成目標的希望。只要沒找到靈魂伴侶，我們便會從交友網站，一路尋尋覓覓到好友的婚禮。無論何時何地，哪怕得一試再試、儘管要四處徘徊、即便不可避免會犯錯，我們都在努力尋找迷路的另一半。有時你可能因此垂頭喪氣，不過到頭來還是抱著美妙的欲望，希望找到那個人：女人或男人，而這個人將給你一種恢復完整的感覺，讓你終於能和自己和平相處。

下次又有哪位神祕表哥要幫你介紹男／女朋友時，如果你一頭栽進去，朋友的忠告都無法入耳時，別覺得自己太痴傻。你只須準備好最美妙的臺詞，並穿上最美麗的衣裳。

別忘了，唯有抱著百折不撓的精神，才有希望找回失去的另一半。你一點也不荒唐可笑，你只是很「柏拉圖」。


高情商哲學處方箋

◆愛是當我們找到另一半時所感受的情感，另一半是能讓我們感到完整和平靜的人。

◆我們在欲望的驅使下找尋靈魂伴侶。

◆希望並非徒勞無益，因為懷有希望，我們才不輕言放棄並堅持到底，直到找到適合的人為止。

哲學家速寫

柏拉圖

Plato, BC427~BC348

出身貴族的柏拉圖生於西元前四二七年。從小，他就接受上層社會子弟才有資格獲得的教育。

身為蘇格拉底的學生，柏拉圖決定撰寫這位一直不願投入寫作的思想導師所進行的談話。他認為這種別緻的哲學形式，很適合幫助讀者思考，讓讀者不得不直接面對這些利用互動又生動手法所提出的問題。談話內容幾乎無所不包，從政治到愛情，同時引用許多神話，揭露感官世界──由看得見的事物所組成──和概念世界之間的差別。

小狄奧尼西奧斯（Dionysius II of Syracuse, BC397~BC343）統治期間，柏拉圖曾旅居西西里島。後來為了遠離宮廷的繁文縟節，他搭船離開，並在途中遭遇暴風雨，停留埃伊納島時卻被拍賣為奴，後來在朋友協助下才重獲自由。

柏拉圖後來成立學院，亞里斯多德曾在此求學，成為哲學的堅貞信徒。


●本文摘自究竟出版／圓神出版出版之《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

更多推薦閱讀

☞《讓男人心裡只有妳：破解他的真心話，從見面3分鐘發展到完美戀愛》當個令男人著迷的女人，別當個為男人迷惘的女人！

☞《思辨決定你的未來：沃草烙哲學讓你腦洞大開的25個思想實驗》人生好難，別擔心！藉由思辨，助你找到面對未來的力量！

☞《老得好優雅（改版）》瑞士哲學家阿密爾說：「知道怎麼老，是智慧的傑作。」本書帶你放下變老的恐懼，發現好好老下去的美！

☞《不生病的人際關係》得寸進尺的關係，不叫親近，而是侵犯；要防止「情緒傳染病」擴散，得學會劃出恰到好處的人我界線！

作者簡介

瑪莉．侯貝（Marie Robert）

曾獲評為「所有人夢想擁有的哲學老師」。

巴黎第四大學哲學博士，專攻邏輯、哲學、歷史與社會科學，對於語言哲學特別有興趣。 從學生時代開始，便展開各種以教育和寫作為主題的活動，並參與學生雜誌《分析哲學評論》的創作和動畫製作。在不同形式的課程中，她對陪伴兒童和青少年的教育尤感興趣。

2015學年成為巴伊國際蒙特梭利公立高中副教育總監，教授法語和哲學。目前同時在進行創作，並於法國公共廣播頻道（France Inter）與RTL媒體集團有固定的節目。

繪者簡介

Dorothy

在剛滿十七歲半的二〇一三年二月開始了圖文創作之路，曾與電信業、高爾夫球選手、百貨公司、車衣、珠寶、時裝等等品牌合作，著有《表白：那些說不出口的話》以及《鈕扣：你是因為，你是所以》兩本圖文書，現為自由接案插畫師。


柏拉圖愛情圓神出版閱讀風向球

相關新聞

眼看客戶被搶束手無策？創業家崴爺：你只是少了狠勁！

2019-11-05 09:11

擺脫羞恥感的控制！與華人文化壓抑的「闇黑情緒」共存

2019-11-01 14:09

香港文青作家鄧小樺 懂讀戀書更寫出一本「情書」

2019-10-31 12:35

免等雙１１ 現在登陸「讀書星球」讀好書、抽好禮！

2019-10-30 11:19

日劇《我要準時下班》反奴工文化　原著小說觸動臺日加班族

2019-10-30 09:11

情侶吵架先認錯就輸？超人氣情感治癒系作家：先示弱的才是聰明人！

2019-10-29 09:11

李安與威爾史密斯聯手！《雙子殺手》小說懸念更甚電影！

2019-10-25 10:11

當垃圾的伯樂！資源回收也能順手玩出創意生活

2019-10-24 11:30

回顧1924年燈泡陰謀！看穿近百年的消費大騙局

2019-10-22 12:23

看似善良未必是好人？別再讓「內在的好人，外在的惡棍」欺負你了

2019-10-21 16:10

七成慢性病是「吃」出問題！德國醫學博士親授正確飲食觀念

2019-10-17 12:20

橫跨300年考古史！世界首批考古遺址原來是這兩座古城！

2019-10-14 12:33

別人都過得比較好？其實是這個原因讓你離幸福越來越遠

2019-10-10 09:11

「最後的文人報人」 張作錦新書見證臺灣半世紀新聞

2019-10-09 12:35

活到老、「潮」到老！IG 10萬粉絲潮嬤訴早年辛酸

2019-10-08 09:11

歐洲文明始於搶女人？讓海獅告訴你歷史課本背後故事

2019-10-03 09:11

接體員大師兄新書上市！ 收錄全新36則悲傷身後事

2019-09-26 13:45

64個成功人士早起的秘密　喚醒高效晨活從現在開始！

2019-09-24 09:11

史明享壽103歲 著作台灣史犀利褒貶、反官派史觀

2019-09-23 12:33

走唱不簡單！連江蕙都動容的那卡西故事

2019-09-20 12:20

力挺電影《返校》！文化部長推薦好作品都在這裡

2019-09-19 18:05

「恰恰」彭政閔引退倒數　新書細數32年球員生涯點滴

2019-09-18 13:11

向影帝黃渤學祝福語　教你讓志玲姊姊都佩服的說話藝術

2019-09-17 09:12

安靜是種超能力！成大事的內向人有這些特質

2019-09-16 09:11

父母發病、從小遭人指點！被羞恥感籠罩童年因想通這點而活出自己

2019-09-15 09:11

【周末好書選】周遊韓國！解密社會事件精選書單

2019-09-14 09:11

世界最「鳥」工作！揭開倫敦塔「渡鴉大師」職業的神話與謎團

2019-09-11 17:49

穿太露才會被騷擾？ 《情緒勒索》作家周慕姿新書解放女性「文化纏足」

2019-09-10 16:02

日本暢銷書之神見城徹：想出暢銷商品？那得滿足這四大條件

2019-09-09 13:39

贈票公告／【周末好書展】打造秋季自信美人書單

2019-09-06 09:30

白頭不偕老！退休、空巢加婚變，洪荒如何從中釋懷、理解愛？

2019-09-05 10:11

上工沒座位、灌酒到斷片 年輕品牌長揭不為人知的求職窘境

2019-09-04 13:05

九三軍人節向軍人致敬！勿忘歷史的教訓

2019-09-03 09:11

古裝藏著大智慧！唐朝宮女這樣解決長裙困擾

2019-09-02 12:05

《俗女養成記》影后謝盈萱演活六年級女性的徬徨

2019-08-31 15:06

【周末好書選】職場軍備競賽與工作力升級書單

2019-08-30 12:47

遊民是社會安全漏洞？聽聽來自青年社工左右為難的告解

2019-08-28 09:11

冠軍賽馬這樣培育，育馬經濟中發現風險策略與操作誘因

2019-08-27 12:45

熱血教師黃益中談婚姻：太太不是夫家財產、娶外配也能有真感情

2019-08-26 10:21
看更多

熱門文章

【大叔的中年小事】程耀毅／全世界最不適合出差的城市（下）

2019-11-06 06:00

【童言童語】李佳玲／物理之誤

2019-11-06 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】宋奇勳／親愛的從前，我要向前了

2019-11-06 06:00

朱天衣／鄉野人進城

2019-11-06 00:05

【聯副 ‧ 為你朗讀38】陳義芝／秋天的故事

2019-11-06 00:00

朱團擊樂劇場泥巴 汗水與樂音交織土地之愛

2019-11-05 18:34

【山的事】陳姵穎／向天池裡的賭局

2019-11-06 00:04

【這個職業有祕密‧演員篇】演員不好當

2019-11-06 06:00

【青春名人堂】劉冠吟／馬來西亞

2019-11-06 06:00

傻傻相信轉角遇見愛？哲學家柏拉圖：尋找靈魂伴侶才是人性！

2019-11-06 09:11

【慢慢讀，詩】陳克華／我喜歡夜裡悄悄下起了雨……

2019-11-06 00:04

幾米〈空氣朋友〉

2019-11-06 00:07

橋下船槳／與鳥爭廁

2019-11-06 06:00

兩廳院藝術出走嘉義 十二碗菜歌30日義竹演出

2019-11-05 18:44

逾4公尺高大恐龍 一次看過癮

2019-11-06 01:05
看更多

贊助廣告

留言

Top