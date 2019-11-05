眼看客戶被搶束手無策？創業家崴爺：你只是少了狠勁！

2019-11-05 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



三采文化出版《＃你下班了沒？》作者崴爺。（圖／翻攝自Facebook帳號「我是崴爺@iamtheapprentice」貼文照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

職場即江湖，聚集了形形色色的人。沒錢、沒資源、沒背景等同「三無羔羊」，如果你只是一隻涉世未深的羔羊，如何在詭譎複雜的環境裡平安生存？又該怎麼獨善其身？

身為過來人的崴爺出版《＃你下班了沒？不是你不夠努力，是你少了點狠勁》，書中提出處在超高壓職場環境的「崩世代」，想準時上、下班不能只靠「努力」，不可不學會的35則防雷法則，幫你建立「職場真能力」！

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文／崴爺

職場惡人，只是小奸笑惡的混蛋，算不上十惡不赦的壞人；在現實生活裡，他們可能是個孝子、好老公、好媽媽，但在職場上像川劇變臉換了一張臉孔，扮演另一個角色。

說實在的，小孩子的世界，才會去爭誰對誰錯；職場是成人的世界，只會利弊得失去衡量。

我們在職場求的是生存，巴望著屬於自己的舞台、期待被機會給找上，千萬不要把自己消耗在惡人身上。

玻璃心真的無濟於事，惡人還是直挺挺地擋在你的路上，學會見招拆招才是存活之道。一個人可能要在職場滾個三、四十年，你不去當壞人，至少別被惡人傷到筋骨。

職場辛酸人人有，既然職場給了你一顆酸檸檬，你要想辦法把它榨成一杯檸檬汁，還要把它做成一客檸檬派。在酸澀中活出甜味，這才厲害。

不是你不夠努力，是你少了點狠勁

新職場運動／競賽場上，大家各憑本事

從以前我就很喜歡看創業前輩們寫的書，希望能從他們的故事裡，學習到一些成功的「套路」。

這些年，我有幸遇見幾位書裡的前輩，領教過他們的行事風格，這才發現，原來有些本事，是他們書裡沒提的。

＊

二○一一年，在我創業的第二年，公司被挖走了一個重要的客戶。

這個客戶年度的廣告預算，排名是全國TOP15，可謂是業界的金雞母。而挖走客戶的，正是廣告業界「教母級前輩」。

那天下午，我忙著張羅客戶的新品上市記者會，飯店宴會廳裡，我們邀請的媒體記者陸續到場。突然有位很眼熟的女士，領著一群西裝筆挺的紳士，氣勢洶洶地來到會場，指名找客戶。

書名：《＃你下班了沒？不是你不夠努力，是你少了點狠勁》作者：崴爺出版社：三采文化出版時間：2019年8月30日 分享 facebook

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還傻傻地搞不清來意，我就將客戶老闆介紹給她。隨後這位「書裡看過」的前輩，就在崴爺的面前，硬生生地拔走了客戶。

因為知道客戶有記者會，於是這位前輩帶著自家公司的副總級幹部，還邀了幾家媒體主管助陣，直接殺到記者會現場。她和老闆交換了名片，祝賀老闆新品上市，「順道」簡報了自己集團經手過的大案子。在客戶的面前，前輩展現了母儀天下的氣勢，指示幾家電視台的主管要好好「關照」客戶的新聞。

這股「力拔山河」的狠勁，把我這個菜鳥給嚇傻了。怎麼有人敢直搗黃龍，到別人的場子「拔樁」？這招太狠、也夠悍了。隔年，我的客戶果真被教母的廣告公司給收了。

＊

當時的場景，我至今記憶猶新，也是我創業生涯裡重要的「一課」。仔細想想，於情、於理、於法，前輩的做法好像都沒什麼問題，只是有腦、有膽這樣做的人，少之又少。

《如懿傳》裡，衛嬿婉家世卑微，她的起步遠不如其他嬪妃，在後宮裡，論姿色、比背景、肯努力的人，大有人在。如果衛嬿婉的後宮之路沒耍幾次狠、沒扳倒幾個擋路的人，肯定沒法坐上皇貴妃的位子。

創業、職涯的競賽場上，大家各憑本事。

或許不是你努力不夠，只是有人比你更多了點「狠勁」。

●本文摘自三采文化出版之《＃你下班了沒？不是你不夠努力，是你少了點狠勁》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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