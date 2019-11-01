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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

擺脫羞恥感的控制！與華人文化壓抑的「闇黑情緒」共存

2019-11-01 14:09聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Ingimage）
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成長於華人社會的我們，多少都體會過強調競爭、抗壓和服從的壓抑感。展露脆弱的一面或內心的欲望都被視為「可恥」的表現。我們習慣把這些「恥於訴說」的情緒貼上負面標籤並留在心裡，最終成為心中的「闇黑情緒」，侵蝕著我們的心理健康。

心理師邱淳孝新書《闇黑情緒》為壓抑的華人量身打造，教你學習與「闇黑情緒」共存，甚至將其化為改善人生的原動力！

文／邱淳孝


我們華人社會很矛盾，一方面在升學主義的文化底下，鼓勵大家競爭、要優秀、要出頭，以此光宗耀祖，激起我們內在很多羨慕與嫉妒的感受；但另一方面，在集體主義的文化底下，又非常需要以和為貴的友善氣氛，強調分享、相親相愛、不自私，因此大多數的人，對於自己有羨慕與嫉妒的情緒，都會覺得自己好像「太現實」、「太小心眼」，應該「更寬宏大量」一點，也就是，我們其實很壓抑羨慕與嫉妒的情緒。

但實際上，如前面所說，所有的情緒都有好的一面，端看你怎麼使用。因此，接下來談談可以怎麼更好地接納自己這些，看起來鋒利但卻真實存在的情緒，並且更好地使用它們。

（一）將投射出去的力量，收回到自己身上

1.直問內在恐懼

首先，羨慕與嫉妒有一個特色，也就是關注的焦點大多都是在「其他人」身上，所以要一個人要把眼光放回到自己身上，逼自己看自身內在的不足，這是非常痛苦的。

但是羨慕與嫉妒暗黑化的原因，是因為自己內在的匱乏與自卑，因此要妥善地面對羨慕與嫉妒，就必須要勇敢地認識自己。因此，當你意識到，自己過於羨慕或嫉妒其他人時，就應該讓自己停下來。

你要回到自己身上，問問自己：「我怕什麼？」是匱乏嗎？「我在那些我羨慕／嫉妒的人身上，看到了什麼，是我自己身上所缺少的？」

是自卑嗎？「我看到對方的好、擁有的東西，我自己有嗎？他們的好，撩起了我心中的什麼痛點嗎？」

或許當你這麼問的同時，你會感到另一種無力感是：「我知道我對自己沒自信已經很久了，可是我就是不知道該怎麼辦」，甚至是一種羞愧感，很想讓自己躲起來：「我知道我有很多問題、不足，我真的不想再去想這些了……」

這感覺很不舒服，但卻是認識自己，更是改變自己的第一步。

2.減少把自己放上「比較」的機會

由於現在社群媒體的大量曝光與使用，我們常常會過度仰賴網路上的評價，來定義自己的價值，再加上大家總會有個傾向，把自己比較好的一面展現給外人，而把不完美的部分藏起來，因此社群網站往往是個滋生羨慕與嫉妒的大本營。

另外，人往往有個機制與習慣，就是自己愈在意的事情，愈會放大它的影響力。所以對你來說，愈自卑的事情，你就愈會去在意；但是愈在意，反而會愈自卑。

例如，你很在意外表，你就會去看特別好看的明星或朋友；你很在意名利，你就會特別受那些炫富、功成名就的人影響；你特別在意人際關係，你就會特別在意那些朋友很多的人，看見對方出遊的照片而扎心，甚至會忍不住酸言酸語幾句。但其實你花愈多力氣說別人不好，更顯得你內在有個自卑的心。

既然如此，那麼，倒不如把自己這種比較的習慣與眼光暫時關掉，或至少多少轉移一點注意力，或把注意力放在自己喜歡、重視、有信心的事上。這也回到前面提到的，把投注到外面的力量，收回到自己身上。

當你能夠把力氣花在增進與改善自己的時候，你自然會感覺到踏實，而羨慕與嫉妒也不再能緊緊抓住與限制你。

（二）用羨慕超愈自己，用嫉妒建設關係

第二個階段，就是嘗試用羨慕超越自己，用嫉妒建設關係。

＊羨慕：

有建設性的羨慕，是把別人的好當成是激勵自己的動力，就像是阿德勒提出的「自卑與超越」。「自卑」其實是超越自己的燃料，讓自己進步的原動力。

例如，很多人常會開玩笑說，網路上有很多酸民，成天以批評別人為樂，但如果這些人能夠把批評別人的時間，拿去增長自己，或許早已功名就。

當然這麼說，多少有些過度簡化，但這確實是一個把你的心力，用在更有建設性，也能夠讓自己愈來愈進步的地方，一種簡單，但重要的調整方式。

＊＊＊

書名：《闇黑情緒：接納憤怒、憂鬱、焦慮、嫉妒、羞愧、絕望、恐懼，你會更茁壯與強大...
書名：《闇黑情緒：接納憤怒、憂鬱、焦慮、嫉妒、羞愧、絕望、恐懼，你會更茁壯與強大》
作者：邱淳孝
出版社：寶瓶文化
出版時間：2019年10月8日
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（四）表達「脆弱」與「連結」，而不是「攻擊」與「控制」

其實嫉妒與憤怒有相像之處，它們外在表現出來的都是極具攻擊性的，但是內在卻是在保護恐懼、脆弱的自己。

大多數的人，不敢表達嫉妒的原因，是很怕自己會混雜了很多憤怒、失控，甚至自己也不喜歡這個「小心眼」的自己，然而「嫉妒」在大多數的時候，原動力還是因為對「關係的渴求／被拋棄的恐懼」。也就是說，嫉妒的本意常常是要捍衛關係，但到了最後，卻變成破壞關係。

既然如此，我們就要嘗試保留「關係性的表達」，並著重在自己的脆弱感受。例如，你可以跟對方說：「你跟其他人相談甚歡的時候，我真的很害怕我在你心裡是不是不重要。我知道你很在乎我，我也不想給你太多壓力，但我仍舊想跟你說我心裡真實的想法。」

或者，在另一種情況中，當你發現你的表達已經帶有攻擊性或控制，例如：「我不准你跟那女生出去。」很強烈地對某個外來者有很強烈的敵意時，你心中就要響起黃色警報，甚至當開始變成具體的「批評」、「控制」等行動時，你的心中就要響起紅色警報了。

但話說回來，在羨慕與嫉妒中，本來就有些許敵意與獨占性，只要不過度地激化，變成真正的傷害性的行為，其實也都是在合理範圍的。

●本文摘自寶瓶文化出版之《闇黑情緒：接納憤怒、憂鬱、焦慮、嫉妒、羞愧、絕望、恐懼，你會更茁壯與強大》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

邱淳孝

心曦心理諮商所所長與心理師。 台灣大學心理系、國北諮商所畢業。現為亞洲存在主義無結構團體「講師組」成員（全球僅有18位成員）。 現專職於心曦接自費個案。服務形式有個別諮商、伴侶／家族諮商、無結構團體諮商。

專長：親子議題、情緒困擾、關係議題、團體動力、性別議題、性諮商、阿德勒心理學。

曾任天使心團體帶領者；喬治高職、開平餐飲輔導員；成德國中、陽明高中擔任輔導老師；中崙諮商中心、台大心輔中心、楊孟達身心科診所擔任諮商心理師。也曾於公視、大愛節目擔任心理專家，並曾於新竹教育中心、台東地方法院、三重郵局、純青基金會、空軍台北大隊、利伯他茲教育基金會，以及各高中職、大學等擔任講師，並於失戀花園、康健等網路平台撰寫文章。 著有《與孩子，談心》、《曖昧：我們之間，是愛嗎？》。熱愛工作，熱愛生活，並力求工作與生活平衡，對探索人性充滿好奇與熱情。


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