香港文青作家鄧小樺 懂讀戀書更寫出一本「情書」

2019-10-31 12:35 聯合新聞網 讀.書.人



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閱讀小貼士

在滑手機貼文更勝過讀一本書的年代，你是否已忘了閱讀、翻書的快樂？香港文化界的青年女作家鄧小樺戀書勝過一切，她說：「我是不能離開書而生存的，甚至不惜讓它與謀生掛鉤。」她將在10月底來臺，11月北、中有多場講座將與讀者一起歡快大談「閱讀」之樂。

鄧小樺身分多變是作家、詩人、主持人也是文化評論家，更是愛書人。出版新書《恍惚書》以閱讀為主軸，兼具文化評論，談書店、書展，也分享個人的閱讀品味和書單，文筆時而瀟灑快意，對香港文化、社會與書業種種皆有獨到感想。難怪現任文策院院長胡晴舫推薦：「鄧小樺以這本書印證了讀書的女性確實是危險的說法，點亮了一個新世代讀書人的身影。」

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文／鄧小樺

失眠與書

冬日氣溫變異，我城政治憂鬱。失眠再度降臨於我。

失眠的動物滿腹沙礫而緘口難言。已經歷過把失眠寫成臉書狀態給萬人分享然後又厭棄了這種公開籲求療慰的方式。朋友調來的橙花馬鬱蘭入眠香油，滴在手腕上揉搓由血脈吸納；洋甘菊馬鞭草肉桂等各味花草茶；嚴浩偏方油拔法；熱水浸腳；掃順眉毛。各種本來奏效的方法都突然無效，床上輾轉反側焦慮便如夜裡野百合瘋狂生長。

無端的失眠只與焦慮相互定義。對於沒有特定時間表的人，不需要早上起來上班的人，失眠只是空閒的轉換而已。沒有入睡的需要，就沒有所謂的失眠。有需要，就有焦慮。精神分析理論定義的焦慮，是因為與欲望的對象太過接近，因而產生的焦慮感。那就像，在床上與睡眠的距離那麼近。

*

失眠的時候，人們可以看書，一如任何空閒的時間。但我想把「因閱讀而不眠」在「失眠」的定義上排除出去，因為讀到一本精彩的書而通宵不睡，那實在是美妙愉悅的經驗，你只會希望那沉浸，永遠不過去。小說的沉浸作用特別與此相關——到另一個世界旅行，一直不回來。那不像「失去」。

我的「因閱讀不眠」經驗不算多，都是少年時，兩本書，都是節奏快的魔幻寫實。《百年孤寂》和《豐乳肥臀》。那時是把任何空閒時間都投入書裡，與人逛街時對方稍稍言談無味，在扶手電梯上我就打開書來看。讀者在現實世界裡常常目中無人。

*

而我失眠時反而很少主動選小說來看，因為一個焦慮的人，不易投入他人的世界中。失眠的書必須撫平焦慮，它要有一點療癒作用。但一如身體各各不同而藥劑各異，我並不是常常知道有些什麼可以療癒我。不，我也不是想說，那些以沉悶或厚部頭的書去讓自己入睡的簡單癒法。有位女博士說，深奧的英文理論書三頁內可以讓她入睡；我也曾讓人在枕邊給我講康德，十分鐘內我的頭顱與四肢便莫名鬆弛，沉入綿綿深海。

這些是藥，卻還不算是療癒——因為它太彰顯外物的無上權威。它是安眠藥，讓你對自己的身體失去控制。但感覺不算是最好的。

*

家裡的書很亂，失眠時信手拈來，亦如浮沉於海而尋求一根浮木。不一定遇到。於是遇到時覺得像蒙受祝福。

書名：《恍惚書》作者：鄧小樺出版社：時報出版出版時間：2019年7月12日 分享 facebook

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我記憶中有兩次非常好的失眠閱讀療癒。一本是約翰．伯格的《觀看之道》（戴行鋮譯本），名著一直未看，便順手翻開。這是伯格在電視上的藝術節目結集，當然是最淺的一本伯格。我喜歡伯格的所有藝評，《觀看之道》其實文筆不算最精美的，但它最有一種習作風格，伯格的比較和分析中，有時感覺像科學實驗，順著他的敘述和指引，點出了比較點，輕輕鬆鬆，豁然開朗，不同時期不同類型不同風格的畫，突然歸結到一個結論。他分析歷來的繪畫，指出女性經常在畫中注視觀者，傳達了「女性必須觀察自身」的傳統，亦即內化了女性作為「被觀察者」的角色與位置。「她必須觀察自己和自己的行為，因為她給人的印象，將會成為別人評判她一生成敗的關鍵。」女性的形象與風度，決定了別人可以如何對待她。「一言以蔽之：男子重行動而女性重外觀。男性觀察女性，女性注意自己被別人觀察。」作為一個女性，看到這種判語時十分震撼，像在歷史長河裡看到自己的倒影與無數鬼魂重疊，分享共同的咒語。

而伯格比較提香的《烏爾比諾的維納斯》與馬奈的《奧林比亞》二畫中姿態相近的裸女，得出前者的原型是仕女而後者乃是妓女的結論，也讓我無法忘記。並在後來購入難度極高的《奧林比亞》拼圖。

通宵閱讀《觀看之道》，一口氣看完，我記得感覺非常安慰，甚至覺得失眠也是祝福。藝術是療癒的。而伯格以深湛的藝術史修為，加上馬克思主義文化研究的獨特視點，點出結構上的不平等而又歸於藝術世界，為人的精神波長製造了一種微妙平衡。

另一本曾讓我覺得失眠是祝福的，是傅柯的《瘋癲與文明》（劉北成、楊遠嬰譯本）。在「愚人船」的部分已經為兼具夢幻神話口吻與精闢分析筆調的美妙文體牽引，到「激情與譫妄」的部分簡直是愛不釋手。傅柯描述古典的瘋狂理論：「在人剛剛入睡時，許多煙霧從肉體產生，上升到頭部。它們密密麻麻、洶湧騷動。它們十分模糊，因此不能在大腦中喚起任何心象。它們僅僅以其飄忽跳動刺激著神經和肌肉。躁狂症病人的情況也是如此。他們幾乎沒有什麼幻覺，也沒有任何錯誤的信念，而只是感受到他們無法控制的強烈刺激。」然後最初階段的騷動過去後，大腦的迷霧被澄清，有序的運動開展，而奇異的夢境產生了。

●本文摘自時報出版出版之《恍惚書》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介 鄧小樺 詩人、作家、文化評論人。香港中文大學中文系畢業，科技大學人文學部哲學碩士（主修文學）。大學時開始寫作，後於各大報章及雜誌撰寫專欄、訪問及評論。著有詩集《眾音的反面》、散文集《若無其事》、訪問集《問道於民》等。另編有文學合集及個人著作數種，包括《自由如綠》、《一般的黑夜一樣黎明——香港六四詩選》等。 2014年受邀參加美國愛荷華國際作家寫作坊，後亦到美國維蒙特VERMONTSTUDIO駐場；曾受邀參加台北詩歌節、亞洲詩歌節、台北文學季、澳門藝術節。任文藝復興基金會理事。2017年開始，主持港台電視節目「文學放得開」。2018年，任香港文學館「賽馬會『過去識』本土文學普及教育」計劃總監，及文學發表平台「虛詞．無形」總編輯。 2006年與友人共同創辦文學雜誌《字花》，曾任水煮魚文化製作有限公司「筆可能」寫作教育計劃高級組教育總監、曾任水煮魚文化製作有限公司藝術總監。2009年加入「香港文學倡議小組」，與作家董啟章、馬家輝、潘國靈等一同倡議建立香港文學館；曾主持電台文化節目、青年意見節目。2013任西九「自由野」文字部分聯合策展人。2014年「香港文學生活館」在富德樓建立，鄧任文學館理事會召集人、香港文學館總策展人。由2014年開始，策劃大量文學與視覺藝術對話之展覽；2017年，受邀於「油街實現」策劃「只是看書」展覽。

更多講座資訊

►台北場

書在人在．文字與肉身

主講｜鄧小樺

主持｜楊佳嫻

時間｜11/01（五）20:00-21:30

地點｜誠品書店敦南店2F藝術書區閱讀桌

備註｜免費入場⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

►新竹場

獨立書店：歷史與浮沙

主講｜鄧小樺

時間｜11/03（日）14:30-16:00

地點｜或者書店（新竹縣竹北市文興路一段123號）⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

►台中場

看書，就成了危險尤物

主講｜鄧小樺 x 言叔夏

時間｜11/22（五）19:30-21:00

地點｜新手書店（台中市西區向上北路129號）