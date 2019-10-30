日劇《我要準時下班》反奴工文化 原著小說觸動臺日加班族

2019-10-30 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



今年４月開播日劇《我要準時下班！》由（左）吉高由里子、（右）向井里共同主演，劇情逗趣外，更完整呈現日本職場不根深蒂固的奴工生態。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

你會因為什麼原因延遲下班？是忙到忘了下班時間，還是不敢走？今年超夯日劇「我要準時下班！」由吉高由里子、向井里主演、改編自作家朱野歸子的同名小說，呈現日本職場根深蒂固、臺灣也不惶多讓的「奴工」與「社畜」文化，引起許多人熱烈討論與共鳴。

原著小說：《我要準時下班！》明快節奏及色彩鮮活的人物設定，讓讀者代入感十足，此外女主角大膽叩問現代社會中「工作」與「生活」失衡問題，也值得發人深省，觸動臺日兩地不少辛勞上班族的心。

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文／朱野歸子

「不好意思，先走了。」

結衣趕在三谷追上來之前迅速打卡，順利脫困。

結衣小跑步衝向電梯。

這間公司的主要業務是幫企業設計網頁、社群平臺、APP等行銷活動，以及提供顧問服務；雖然公司簡介是這麼寫，但不管再怎麼說明，親朋好友還是聽不太懂，所以結衣都是說「幫其他公司設計網站」。

公司在業界頗富盛名，雖然員工多達三百名，但因為不需要大型設備，所以只租下辦公大樓的其中一層，不過這棟大樓也挺氣派就是了，走到大樓外頭起碼也要花上五分鐘。

結衣按下電梯鈕，焦急等待時，種田晃太郎從走廊盡頭的安全梯走出來。明明已經十月了，他卻穿著一件薄夾克，還維持著大學時代打棒球時的結實體型，給人體育系的感覺。

「要回去啦？」種田問。

「不行嗎？」

「妳還真的每天都準時下班呢！」

「種田先生偶爾也早點下班吧。」

結衣看著晃太郎手上裝著速食炒麵的塑膠袋。

「沒辦法。今年一直加班，休假都免費送給公司了。也沒怎麼運動。」

原來出去買晚餐的他為了維持肌力，爬十五層樓梯上樓啊！果然還是和以前一樣。結衣想。

「今年一直加班……現在已經十月底了。」

「託加班之福，之前的企劃案得到最優秀獎喔！」

結衣瞅著一臉想得到稱讚的晃太郎，雖然她一點都不想誇獎這種用加班換來的榮譽，但沒辦法。

「好厲害喔！真的很厲害，恭喜啦！」

「謝啦！能夠為公司貢獻業績是我的榮幸。」

*

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結衣一衝進店裡，正和熟客聊天的老闆娘王丹臭臉瞅著她。頭髮往後紮成馬尾，穿著黑色圍裙的她正在收拾桌上的盤子。

「今天很晚喔，差點趕不上暢飲時間。」

「太好了。想說今天趕不上呢！先來杯啤酒吧。」

「好，知道了。對了，已經翻譯好了，拿去吧。」

王丹突然伸手探向收銀臺，抓了一疊紙遞給結衣。

「謝囉。提早一天交稿呢！翻譯費和之前一樣，可以嗎？」

結衣脫下外套，接過這疊紙。這是主管交辦的事情，翻譯關於中國社群網站的報導。

「可以給張請款單嗎？上頭的人說可以申報費用。」結衣說，突然想起部長換人了。記得新來的部長姓福永。

「不用錢啦！我們不是捧友嗎？」王丹用不太標準的日語這麼說。

這家店剛開張時，偶然晃來這裡的結衣發現菜單上的日文寫錯了。因為當時沒有其他客人，便當場幫忙更正。後來店裡生意愈來愈好，王丹覺得一切都是託結衣的福，兩人也建立了好交情，不過王丹總是臭著一張臉。

「要吃什麼？」王丹問。

天氣明顯變冷了，還是吃個熱呼呼的吧。結衣邊坐上吧檯位，邊這麼想。要是不趕快點餐，王丹會不高興，結衣決定點一份糖醋肉套餐。

「糖醋肉，是吧？對了……妳最近都是一個人來耶！」

「因為常常和晃太郎來這裡，帶其他人來好像怪怪的。」

「可是一個人來不划算耶！」

「王丹，先來杯啤酒。」

書名：《我要準時下班！（日劇《我要準時下班》原著小說）》作者：朱野歸子出版社：采實文化出版時間：2019年9月26日 分享 facebook

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雖然一個人來吃也很便宜，但兩個人來也是同樣價錢，這樣難道不會虧錢嗎？畢竟店家總擔心一漲價，客人就不來光顧。順道一提，結衣總覺得王丹這名字的中文念起來很像某種美食。

王丹端上啤酒。

結衣立刻喝了一口，「呼」地嘆了口氣。為了這瞬間，從下午開始不攝取水分是值得的，啤酒剎時滲透全身細胞。這時，結衣發現一件事。

「對了，最近都沒看到那個老是坐在靠牆位子的大叔呢！」

每次這時間過來用餐，都會看到有個上了年紀的男人獨自坐在靠牆位子吃晚餐。吃完後，就會拎著公事包，說聲「我回公司了」便離開。

「喔喔，那個人死了。」王丹邊收拾隔壁桌的盤子，說道。

「什麼？！」

「聽他們公司的人說的。」

「怎麼會……這麼突然？」

「明明胸痛，還硬是熬夜加班，結果隔天早上在公司被發現時，已經是具屍體了。發現屍體的人還真可憐，我也很可憐，少了一位熟客。」

啤酒的苦味刺激舌頭。雖然不知道那位大叔的名字，但他總是點回鍋肉，配著油亮的高麗菜和白飯。

●本文摘自采實文化出版之《我要準時下班！》（日劇《我要準時下班》原著小說），請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介 朱野歸子 出生於東京。2009年，以《木天蓼潔子的貓魂》榮獲第四屆達文西文學賞大賞。2013年，作品《車站故事》大賣。2015年，作品《降入海中》被翻拍成連續劇。擅長活生生的人物設定及縝密生動的故事，是備受矚目的作家。

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