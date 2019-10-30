親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

評／媒體「國有化」 網路已非中國的自由國度？

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

日劇《我要準時下班》反奴工文化　原著小說觸動臺日加班族

2019-10-30 09:11聯合新聞網 讀.書.人

今年４月開播日劇《我要準時下班！》由（左）吉高由里子、（右）向井里共同主演，劇情...
今年４月開播日劇《我要準時下班！》由（左）吉高由里子、（右）向井里共同主演，劇情逗趣外，更完整呈現日本職場不根深蒂固的奴工生態。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
分享

閱讀小貼士

你會因為什麼原因延遲下班？是忙到忘了下班時間，還是不敢走？今年超夯日劇「我要準時下班！」由吉高由里子、向井里主演、改編自作家朱野歸子的同名小說，呈現日本職場根深蒂固、臺灣也不惶多讓的「奴工」與「社畜」文化，引起許多人熱烈討論與共鳴。

原著小說：《我要準時下班！》明快節奏及色彩鮮活的人物設定，讓讀者代入感十足，此外女主角大膽叩問現代社會中「工作」與「生活」失衡問題，也值得發人深省，觸動臺日兩地不少辛勞上班族的心。

文／朱野歸子

「不好意思，先走了。」

結衣趕在三谷追上來之前迅速打卡，順利脫困。

結衣小跑步衝向電梯

這間公司的主要業務是幫企業設計網頁、社群平臺、APP等行銷活動，以及提供顧問服務；雖然公司簡介是這麼寫，但不管再怎麼說明，親朋好友還是聽不太懂，所以結衣都是說「幫其他公司設計網站」。

公司在業界頗富盛名，雖然員工多達三百名，但因為不需要大型設備，所以只租下辦公大樓的其中一層，不過這棟大樓也挺氣派就是了，走到大樓外頭起碼也要花上五分鐘。

結衣按下電梯鈕，焦急等待時，種田晃太郎從走廊盡頭的安全梯走出來。明明已經十月了，他卻穿著一件薄夾克，還維持著大學時代打棒球時的結實體型，給人體育系的感覺。

「要回去啦？」種田問。

「不行嗎？」

「妳還真的每天都準時下班呢！」

「種田先生偶爾也早點下班吧。」

結衣看著晃太郎手上裝著速食炒麵的塑膠袋。

「沒辦法。今年一直加班，休假都免費送給公司了。也沒怎麼運動。」

原來出去買晚餐的他為了維持肌力，爬十五層樓梯上樓啊！果然還是和以前一樣。結衣想。

「今年一直加班……現在已經十月底了。」

「託加班之福，之前的企劃案得到最優秀獎喔！」

結衣瞅著一臉想得到稱讚的晃太郎，雖然她一點都不想誇獎這種用加班換來的榮譽，但沒辦法。

「好厲害喔！真的很厲害，恭喜啦！」

「謝啦！能夠為公司貢獻業績是我的榮幸。」

*

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）
分享

結衣一衝進店裡，正和熟客聊天的老闆娘王丹臭臉瞅著她。頭髮往後紮成馬尾，穿著黑色圍裙的她正在收拾桌上的盤子。

「今天很晚喔，差點趕不上暢飲時間。」

「太好了。想說今天趕不上呢！先來杯啤酒吧。」

「好，知道了。對了，已經翻譯好了，拿去吧。」

王丹突然伸手探向收銀臺，抓了一疊紙遞給結衣。

「謝囉。提早一天交稿呢！翻譯費和之前一樣，可以嗎？」

結衣脫下外套，接過這疊紙。這是主管交辦的事情，翻譯關於中國社群網站的報導。

「可以給張請款單嗎？上頭的人說可以申報費用。」結衣說，突然想起部長換人了。記得新來的部長姓福永。

「不用錢啦！我們不是捧友嗎？」王丹用不太標準的日語這麼說。

這家店剛開張時，偶然晃來這裡的結衣發現菜單上的日文寫錯了。因為當時沒有其他客人，便當場幫忙更正。後來店裡生意愈來愈好，王丹覺得一切都是託結衣的福，兩人也建立了好交情，不過王丹總是臭著一張臉。

「要吃什麼？」王丹問。

天氣明顯變冷了，還是吃個熱呼呼的吧。結衣邊坐上吧檯位，邊這麼想。要是不趕快點餐，王丹會不高興，結衣決定點一份糖醋肉套餐。

「糖醋肉，是吧？對了……妳最近都是一個人來耶！」

「因為常常和晃太郎來這裡，帶其他人來好像怪怪的。」

「可是一個人來不划算耶！」

「王丹，先來杯啤酒。」

書名：《我要準時下班！（日劇《我要準時下班》原著小說）》作者：朱野歸子出...
書名：《我要準時下班！（日劇《我要準時下班》原著小說）》
作者：朱野歸子
出版社：采實文化
出版時間：2019年9月26日
分享

udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200...
udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）
分享

雖然一個人來吃也很便宜，但兩個人來也是同樣價錢，這樣難道不會虧錢嗎？畢竟店家總擔心一漲價，客人就不來光顧。順道一提，結衣總覺得王丹這名字的中文念起來很像某種美食。

王丹端上啤酒。

結衣立刻喝了一口，「呼」地嘆了口氣。為了這瞬間，從下午開始不攝取水分是值得的，啤酒剎時滲透全身細胞。這時，結衣發現一件事。

「對了，最近都沒看到那個老是坐在靠牆位子的大叔呢！」

每次這時間過來用餐，都會看到有個上了年紀的男人獨自坐在靠牆位子吃晚餐。吃完後，就會拎著公事包，說聲「我回公司了」便離開。

「喔喔，那個人死了。」王丹邊收拾隔壁桌的盤子，說道。

「什麼？！」

「聽他們公司的人說的。」

「怎麼會……這麼突然？」

「明明胸痛，還硬是熬夜加班，結果隔天早上在公司被發現時，已經是具屍體了。發現屍體的人還真可憐，我也很可憐，少了一位熟客。」

啤酒的苦味刺激舌頭。雖然不知道那位大叔的名字，但他總是點回鍋肉，配著油亮的高麗菜和白飯。


●本文摘自采實文化出版之《我要準時下班！》（日劇《我要準時下班》原著小說），請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

更多推薦閱讀

☞《你的善良必須有點鋒芒》是真的善良，還是習慣了妥協？戳中13億人內心痛點的人生開悟書！

☞《不被工作綁住的防彈理財計畫》厭倦為薪水工作，為休假而活？規劃「多型態退休」，從此不再為五斗米折腰！

☞《不上班賺更多》累死你的不是工作，而是工作方法！「複合式工作法」也許是你實現理想生活的解方。

☞《整理力，決定你的生命自由度》讓讀心術大師DaiGo引導你的心， 找到生命自由、環境有序的幸福整理法則！

作者簡介

朱野歸子

出生於東京。2009年，以《木天蓼潔子的貓魂》榮獲第四屆達文西文學賞大賞。2013年，作品《車站故事》大賣。2015年，作品《降入海中》被翻拍成連續劇。擅長活生生的人物設定及縝密生動的故事，是備受矚目的作家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康


王丹加班電梯采實文化閱讀風向球
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

情侶吵架先認錯就輸？超人氣情感治癒系作家：先示弱的才是聰明人！

2019-10-29 09:11

李安與威爾史密斯聯手！《雙子殺手》小說懸念更甚電影！

2019-10-25 10:11

當垃圾的伯樂！資源回收也能順手玩出創意生活

2019-10-24 11:30

回顧1924年燈泡陰謀！看穿近百年的消費大騙局

2019-10-22 12:23

看似善良未必是好人？別再讓「內在的好人，外在的惡棍」欺負你了

2019-10-21 16:10

七成慢性病是「吃」出問題！德國醫學博士親授正確飲食觀念

2019-10-17 12:20

橫跨300年考古史！世界首批考古遺址原來是這兩座古城！

2019-10-14 12:33

別人都過得比較好？其實是這個原因讓你離幸福越來越遠

2019-10-10 09:11

「最後的文人報人」 張作錦新書見證臺灣半世紀新聞

2019-10-09 12:35

活到老、「潮」到老！IG 10萬粉絲潮嬤訴早年辛酸

2019-10-08 09:11

歐洲文明始於搶女人？讓海獅告訴你歷史課本背後故事

2019-10-03 09:11

接體員大師兄新書上市！ 收錄全新36則悲傷身後事

2019-09-26 13:45

64個成功人士早起的秘密　喚醒高效晨活從現在開始！

2019-09-24 09:11

史明享壽103歲 著作台灣史犀利褒貶、反官派史觀

2019-09-23 12:33

走唱不簡單！連江蕙都動容的那卡西故事

2019-09-20 12:20

力挺電影《返校》！文化部長推薦好作品都在這裡

2019-09-19 18:05

「恰恰」彭政閔引退倒數　新書細數32年球員生涯點滴

2019-09-18 13:11

向影帝黃渤學祝福語　教你讓志玲姊姊都佩服的說話藝術

2019-09-17 09:12

安靜是種超能力！成大事的內向人有這些特質

2019-09-16 09:11

父母發病、從小遭人指點！被羞恥感籠罩童年因想通這點而活出自己

2019-09-15 09:11

【周末好書選】周遊韓國！解密社會事件精選書單

2019-09-14 09:11

世界最「鳥」工作！揭開倫敦塔「渡鴉大師」職業的神話與謎團

2019-09-11 17:49

穿太露才會被騷擾？ 《情緒勒索》作家周慕姿新書解放女性「文化纏足」

2019-09-10 16:02

日本暢銷書之神見城徹：想出暢銷商品？那得滿足這四大條件

2019-09-09 13:39

贈票公告／【周末好書展】打造秋季自信美人書單

2019-09-06 09:30

白頭不偕老！退休、空巢加婚變，洪荒如何從中釋懷、理解愛？

2019-09-05 10:11

上工沒座位、灌酒到斷片 年輕品牌長揭不為人知的求職窘境

2019-09-04 13:05

九三軍人節向軍人致敬！勿忘歷史的教訓

2019-09-03 09:11

古裝藏著大智慧！唐朝宮女這樣解決長裙困擾

2019-09-02 12:05

《俗女養成記》影后謝盈萱演活六年級女性的徬徨

2019-08-31 15:06

【周末好書選】職場軍備競賽與工作力升級書單

2019-08-30 12:47

遊民是社會安全漏洞？聽聽來自青年社工左右為難的告解

2019-08-28 09:11

冠軍賽馬這樣培育，育馬經濟中發現風險策略與操作誘因

2019-08-27 12:45

熱血教師黃益中談婚姻：太太不是夫家財產、娶外配也能有真感情

2019-08-26 10:21

「私密照外流活該！」數位環境如何深化「厭女」文化與性別暴力？

2019-08-24 12:33

贈票公告／【周末好書選】拉近我與貓皇的距離書單

2019-08-23 11:59

揭露官商弊案、捍衛新聞自由　李容馬生前作品發人深省

2019-08-22 12:20

「咖啡界蘋果」藍瓶咖啡，出杯致勝的關鍵原來是這個！

2019-08-22 09:08

文學版《愛x死x機器人》！100篇恐怖成語故事給你百倍驚悚！

2019-08-21 09:07
看更多

熱門文章

戒嚴初期翻譯為何由外省人主導？ 台灣翻譯史說分明

2019-10-29 14:53

日劇《我要準時下班》反奴工文化　原著小說觸動臺日加班族

2019-10-30 09:11

陳冠良／舊愛那麼美

2019-10-30 00:04

【這個職業有祕密‧演員篇】郭耀仁／說什麼戲子無情，我可也是在渡眾生

2019-10-30 06:00

9種剖面、148幅親繪 直擊35座台灣經典古建築

2019-10-29 15:37

【聯副 ‧ 為你朗讀37】陳義芝／傾斜

2019-10-30 00:00

阿布／神都在這裡

2019-10-30 00:07

【青春名人堂】夏夏／衣櫃

2019-10-30 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】好腎醫師／不得不的獨享，卻是一種成全

2019-10-30 06:00

做伙走台步新書座談 與會者：台語未來不悲觀

2019-10-29 22:42

【udn閱讀‧讀創徵文】這就是單身！

2019-10-30 09:20

藝術攜手醫療 國父紀念館首辦關懷憂鬱症音樂會

2019-10-29 21:32

幾米〈空氣朋友〉

2019-10-30 00:06

春美歌劇團新作甲你攬牢牢 失智症議題入戲

2019-10-29 18:10

迪里拜爾獨唱會 11月10日在台北

2019-10-30 00:36
看更多

贊助廣告

留言

Top