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情侶吵架先認錯就輸？超人氣情感治癒系作家：先示弱的才是聰明人！

2019-10-29 09:11聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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吵架的時候，應該誰先讓步？「先讓步的人會不會太傻？」、「是不是在示弱？」、「對方會不會得寸進尺？」這樣的想法往往讓雙方都拉不下臉，冷戰就會持續。

療癒2000萬人的知名主持人蕊希，繼暢銷作《願你迷路到我身旁》問世之後，又再出版新書《所有煎熬和孤獨，都成了我走向你的路》，透過本書提醒你面對感情、人生的思考與態度，當感情觸礁時，不要先急著埋怨或較勁，因為能做到先示弱的一方，其實才是聰明的贏家！

文／蕊希

在兩性關係裡，先示弱的一方，是更愛對方、也更聰明的那一個。


吵架的時候，別一直跟女生講道理。必要的時候，請抱緊她。

吵架的時候，別一直跟男生任性胡鬧發脾氣。合適的時機，撒個嬌，用溫柔的眼神望向他。

收到很多粉絲的留言問我：情侶間產生分歧時，要怎麼才能化解矛盾，達成有效的溝通？

兩個人在一起，雖說生活方式、思維和觀念會逐漸變得一致，但產生分歧肯定也是不可避免的一件事情。

首先我想說，最好的狀況是，儘量避免吵架。能心平氣和地說話，就別大喊大叫地爭論。


吵架在大多數的時候，都是一種對雙方傷害性很高、但解決問題的效果卻並不顯著的方式，沒有什麼爭吵是不影響兩個人的感情的，即使最後你們終於達成了和解，有一方選擇了讓步，即使吵過之後你們之間的氣氛終於變得融洽正常，但傷害也都已經產生，沒有人能無視或者忘記它的存在。

但我的意思並不是讓你們在產生分歧的時候忍著不說，有問題必須要講出來，大家坐下來好好溝通，情緒也理所應當得到表達，但要看場合、看為了什麼事、看對方的情緒。

如果兩個人沒在一個獨立的空間裡，身處的環境中還有別人，或者對方當下的心情並沒有太好，正為其他的事情心煩，那麼這就並不是溝通和解決問題的好時機，吵架更不會是明智的選擇。

當兩個人都各執己見，而且情緒特別激動的時候，最好的辦法其實是「冷靜」。

我說的是冷靜，而不是冷戰。冷靜是我們暫時先別說話，彼此平復一下情緒。冷戰是拒絕溝通，火上澆油，關係惡化。

不是所有的問題都需要在出現的那一刻馬上解決掉，有些時候眼前讓你生氣憤怒的事情，其實過段時間之後你自己就會覺得根本沒什麼大不了，你自己會主動地消解掉那些情緒，也避免了把負面的東西傳遞給對方。

還有一種情況是，如果不是特別嚴肅的事情或者針鋒相對的時候，其實可以用輕巧的方式來解決。走到他（她）面前給對方一個抱抱或者親吻，讓對方感受到你的在乎。

我想說，在兩性關係裡，先示弱的一方，不一定就是處在劣勢的那個，而是更愛對方、也更聰明的那一個。

我記得我之前看到過一段話，大致意思是說：我在我們發生爭吵的時候先認錯先退讓，不一定就代表我真的覺得我自己就是做錯的那一方，只是，我為我造成了我們兩個人目前不愉快的氣氛感到抱歉，並且不想讓這種不悅的情緒持續地在我們兩個人之間蔓延，所以我選擇先一步和解道歉。

我一直都說，愛情是一件需要智慧的事情。

但最重要的還是，不能自私，要時刻掛念對方，把對方的意願和需求放在心中。你知道嗎，其實你付出了多少，你愛得多深，對方都是能感受到的，沒有人真的是戀愛中的傻子，你愛不愛他（她），他（她）真的都很清楚。

如果是原則性問題，必須講清楚的，那就找個合適的時間、地點，然後在兩個人都情緒得當的狀態下，好好地跟對方溝通。

這時候最好的技巧就是，換位思考。雖然我堅持我的觀點，雖然我認為我是對的，你是錯的，但我仍然願意嘗試著站在你的角度看這個問題，想想是不是你說的或許還真的有些道理。

書名：《所有煎熬和孤獨，都成了我走向你的路》作者：蕊希出版社：三采文化股...
書名：《所有煎熬和孤獨，都成了我走向你的路》
作者：蕊希
出版社：三采文化股份有限公司
出版時間：2019年6月7日
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別堅持不該堅持的，真正相愛的兩個人之間，一定沒有什麼勝負輸贏可分。只有努力，爭取共贏。

說到這個問題的時候，我還特別想跟大家分享的一點是，女生到底該不該「作」，能不能「作」。

首先我想我們需要瞭解「作」的概念。就是作和撒嬌的區別。

當場合正確、方法恰當、尺度合適的時候，這就是撒嬌，是兩個人相處中的一種生活情趣，也能豐盈兩個人的感情。但如果是場合和方法都不太合適、都失當了，就容易引起不必要的麻煩，就會變成男人都討厭的作。

每個人都是有脾氣的，心情也是跟隨著不同的情境而有所不同。你可以要求對方愛你，但你不能要求他（她）隨時隨地都表達出來。

有的人外放、有的人內向，有的人需要你在公共場合給他留一些體面，但是回家了就願意包容你的任性。所以，這就要看你們對對方的瞭解夠不夠深刻和細緻。當你足夠瞭解對方，你就大概能預估，你這樣做合不合適，會不會讓對方生氣。

我一直覺得，「作」這種東西，在兩個人的相處中偶爾是有必要的。但只能「小作」。

聰明的姑娘會把握住很重要的一點，就是分寸。戀愛中很多事情都是這樣的，尺度合理就是可愛。尺度過了，就容易變成可惡。

我曾經在節目裡說過一句話：別去考驗愛情，因為愛情根本經不起考驗。

希望你們足夠瞭解彼此，也足夠懂得對方的心意。希望你們都能做感情中的聰明人，有合理的分寸，也有寬宏的氣度。


●本文摘自三采文化股份有限公司出版之《所有煎熬和孤獨，都成了我走向你的路》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

蕊希

1993 年生，本名宋思迪，生於大連，巨蟹座，畢業於暨南大學新聞與傳播學院播音與主持專業，超人氣情感治癒系微信公眾號「蕊希」創始人兼主播。曾是中央人民廣播電臺主持人，現在是努力創業、渴望周遊世界的夢想家。

所主持音頻自媒體「蕊希電台」，全網聽眾破2000 萬，音訊總播放量超過45億人次，因此榮獲「中國新媒體百大人物」。每晚用聲音治癒近2000 萬個孤獨的心靈，聽她的聲音，會上癮。

首部情感勵志作品《願你迷路到我身旁》，短短幾個月累計銷量就突破20 萬冊，締造了該年度當當網單本新書銷量的紀錄。目前暢銷30 萬冊，被當當網評為最受歡迎的女性作家之一。


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