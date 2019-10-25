李安與威爾史密斯聯手！《雙子殺手》小說懸念更甚電影！

2019-10-25 10:11 聯合新聞網 讀.書.人



二度榮獲奧斯卡金像獎最佳導演獎的李安（左）偕好萊塢巨星威爾史密斯（中）、製片傑瑞布洛克海默（右），為宣傳新片「雙子殺手」來臺快閃五天。（圖／記者林伯東 攝影，聯合報新聞資料庫照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

金獎導演李安首次與國際巨星威爾‧史密斯合作，最新電影《雙子殺手》（Gemini Man）已於10月23日在臺灣正式上映，李安再度挑戰最前衛科技，採用最新科技，以4K、3D、120格的高幀率拍攝，劇情也更加深入探究人性極限。

《雙子殺手》小說版由最善打造暢銷影視小說的泰坦圖書規畫出版，流暢編寫出電影中男主角亨利與複製人正面交鋒過程，及引爆一連串出乎意料的情節，是今年大家期待已久的科幻懸疑大作之一！

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文／泰坦圖書Titan Books

孟羅從窗外望去。「六號車廂。」他以小且清晰的聲音說。「火車開始移動。四個人。重複一次：四個人。座位靠窗，另外三個坐在他周圍。」

「收到。」亨利在東南方幾英里處回答。

他的眼睛依然盯著遠處的鐵軌，尤其聚焦在鐵軌進入一座小山的隧道入口。隧道入口比他的觀察點稍低，於是他迅速換位置，但動作不慌不忙。他從駕駛座下來，走到車子後方，拉開休旅車的後車廂門，然後確認手錶的時間。這支手錶是他在海軍陸戰隊的基地買的，當時他還在新兵訓練營受訓。他覺得這支手錶和他很搭，就像海軍陸戰隊隊員會配戴的手錶款式。這支手錶仍正常運作，他也喜歡看見自己手上仍戴著它。接著他打開放在休旅車後車廂裡的硬殼箱。

這把雷明頓七百狙擊步槍已經很舊，不過還很耐用，就像他的手錶，也像他本人，他們都還很硬朗。他開始組裝雷明頓步槍的時候，一種平靜的控制感在他的體內逐漸萌生，從核心流動至頭部與雙手，也流動至他四周的空氣，讓他得以呼吸同樣沉著且完美的平衡。這種平衡感控制著他的心靈與身體，也控制著這把雷明頓步槍。

亨利校準雷明頓步槍的望遠鏡，將它固定在槍管的雙腳架上，然後身體往前趴，享受著身體習慣這個姿勢的感覺，就像回家的感覺一樣美妙，一向如此。

「速度？」他問。

「每小時兩百三十八公里，穩定前進。」孟羅的聲音出現在亨利耳際，亨利臉上露出一抹微笑。

孟羅在座位上變換坐姿，彷彿他的皮膚繃得太緊。他把剛才一直假裝閱讀──或者試圖假裝閱讀──的書，從一隻手換到另一隻手上，然後又拿回原本那隻手。

「你聽起來很亢奮。」亨利說。他的口氣一如往常的淡定且不帶感情。

「我確實很喜歡幹掉壞人的感覺。」孟羅說，同時又換了一種坐姿。倘若亨利看見他這副模樣，可能會用雷明頓步槍的槍托將他打暈。我不得不這麼做，這是為了你好。稍後等孟羅醒來，亨利會這樣對孟羅說。你差一點就毀了整個計畫。

孟羅強迫自己低頭看書，告訴自己不可以繼續偷瞄多爾姆夫和他的保鏢們。這不是他第一次出任務，他很清楚自己必須小心謹慎，不能一直偷看目標，因為他們可能會發現，進而察覺整個計畫。然而他的視線又不自覺地離開手上那本書。

多爾姆夫終於開始對那名熱心的保鏢表現出不耐，一言不發地直接揮手拒絕，目光甚至懶得離開窗戶。他不會再煩你太久。孟羅很清楚這一點，因此更加雀躍。

火車出現在距離亨利趴著的山頂八百英碼的鐵軌上。

他將一顆子彈裝進雷明頓步槍裡。他只需要一顆子彈，因為如果一槍打不中目標，整個計畫就毀了……不過，他向來可以一槍命中。

他輕拍槍托兩次，瞄準目標。

書名：《雙子殺手（金獎導演李安執導 官方電影小說）》作者：泰坦圖書Titan Books出版社：麥田／城邦文化出版時間：2019年10月15日 分享 facebook

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「等一下。等一下。」

亨利幾乎可以聽見孟羅因為緊張而指關節發白的聲音。亨利正想開口叫孟羅冷靜，但孟羅說出了密語。

「路人插花。」

亨利僵住，全世界也和他一同僵住，除了那列該死的火車繼續朝向隧道飛快前進，彷彿迫不及待想逃往安全的處所。

好消息是，那個小女孩終於沒有繼續在走道上跑來跑去；壞消息是，她現在站在多爾姆夫和保鑣們身旁的走道上，眼睛盯著他們，彷彿被施了魔咒。多爾姆夫也看著她，顯然因為她毫不掩飾的好奇心感到有點不自在

她會一直站在那裡，因此救他一命。孟羅暗忖，心裡非常惶恐。這個臭小鬼會讓那個混蛋逃過一死。她會毀掉我們不讓國外勢力取得機密文件的唯一機會，而她做出這種傻事只因為她是一個臭小鬼。

孟羅準備站起來，找個理由讓小女孩離開那裡，就算必須將她打昏，他也在所不惜。這時她的母親終於出現了。小女孩和這個身穿白色上衣與藍色短裙的美麗少婦長得十分相像，不知道這位母親怎麼有辦法躲藏到此刻才現身。她把手放在小女孩的肩膀上，一邊將她帶走，一邊用溫柔的法語責備她。那些責難在孟羅耳中聽起來就像美妙的音樂。

正當孟羅鬆一口氣時，這對母女竟然在隔一排的座位坐下，而且小女孩就坐在多爾姆夫的正後方，讓孟羅再度感到驚懼。雖然她距離多爾姆夫非常近，不過沒有關係，只要她不是站在射擊範圍內就好。

「清空。」孟羅低聲地說。

亨利從望遠鏡看出去，覺得自己終於又可以恢復呼吸了。「確認。」他說。這時火車的第一節車廂已經進入隧道。現在就他媽的行動。他小聲地說。

「確認。清空。開始行動。」孟羅說。他的聲音緊繃又急切。

「確認。」亨利的手指伸到扳機上，壓下扳機。

（圖／Unsplash） 分享 facebook

射擊的那一刻，永遠是最重要的一刻，而且是唯一的一刻，是整個宇宙終於回歸秩序的真實時刻，讓一切再度變得具有意義的時刻。所有的因果都將契合，所有的事物都將在正確位置上，所有的位置都將處於相對於他的正確狀態。他知道子彈什麼時候離開槍管，並且想像著它穿過被陽光溫柔照射的空氣，一路抵達火車。那一列火車就像宇宙中所有的事物一樣，將會正好出現在它應該出現的地方。

然而事實並非如此。

亨利的眼睛離開望遠鏡。他執行任務時那種恆久不變的平靜、清晰與信念，已經消失無蹤了。在完美有序的宇宙中，所有的一切都滑出軌外、不再對齊。唯一的一刻、最真實的時刻並沒有結合為一，他的四周也沒有平靜。他只是一個手持步槍的傢伙，趴在歐洲西北部冷漠天空下的泥地上。

他失手了。

他不清楚自己是怎麼知道的，但他就是知道。

●本文摘自麥田／城邦文化出版之《雙子殺手（金獎導演李安執導 官方電影小說）》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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