看似善良未必是好人？別再讓「內在的好人，外在的惡棍」欺負你了
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人際關係有時像是一個修羅場，我們會在裡面遭遇各種磨難。「我還不是為了你好。」用這個句型當做起手式，把自己造成的傷害合理化的人便是其一。當心軟的人遇到這種人很容易吃悶虧，明明受害的是自己卻又難以責怪對方。
慕顏歌百萬暢銷書《你的善良必須有點鋒芒》續作《你的善良必須有點鋒芒2》繼續教你當個內心柔軟、作風有原則的好人！
文／慕顏歌
別理那些「內在的好人，外在的惡棍」
別不好意思拒絕別人，反正那些好意思為難你的人都不是什麼好人。
物以類聚，人以群分，你的精神追求和行為結果決定了你所處的階層。很多人並不想做能為社會創造巨大價值的社會菁英；也不想做莊子、顏回那樣安貧樂道，享受精神世界無紛擾的淡泊名利者，而是想做擁有至高無上的權力，能決定別人命運的人，以彰顯自我存在感。
想要彰顯自我存在感並不可怕，可怕的是，要想成為這類人並不容易。這對膽小怕事，因為害怕失敗而一直過得很失敗的人來說更不是件容易的事。
在這個世界上，幾乎沒有人能夠什麼都不做就能掌控一切，事實經常是：
你必須十分努力，才有可能多一點點選擇的可能！
我們常說，只有偏執狂才能成功。在這個世界上，真正的偏執狂並不多，大多數人都選擇了所謂「中庸」的處世之道，最後成為平庸之人。既然只是平庸的大多數，就難免會有平庸之人的毛病，比如性格中的「反復無常」、「優柔寡斷」和「言而無信」等缺點。
大多數人都有自己的理想，但往往是自己的本事配不上自己的野心，最後成為「高不成低不就」的平庸之人，而這類人常常覺得自己很脆弱、很善良，卻不知道自己其實是「內在的好人，外在的混蛋」。所謂「內在的好人」就是每件事都認為「我的出發點是好的」，所謂「外在的混蛋」就是凡事要別人理解自己，滿足自己的貪欲。
「哈哈，我只是說話比較直，你別介意啊！」
「我只是脾氣急了點，你就原諒我吧！」
「我這個人就是這種性格，你別往心裡去啊！」
「好人」的思維很奇怪，說好聽點，這叫「先斬後奏」，先把自己的缺點說出來，希望別人理解，希望別人滿足自己的意願；說難聽點，這叫「多重標準」。看別人時，用「結果思維」，只要別人有做得對自己不好的地方，就怪罪別人。看自己的對錯時，用「出發點思維」，只要「自己的出發點是為別人好就行」，就「希望被理解」，因為「出發點是好的」，所以「只是有點脾氣不好」或「只是刀子嘴豆腐心」就希望得到別人的包容。其實他們根本不知道，沒有人有義務包容你的「有點脾氣不好」或「刀子嘴豆腐心」。
當你還不夠強大時，你對這個世界的依賴比其他人還要多，你就更需要旁人的愛與付出，此時，最好不要打著「有點脾氣不好」或「刀子嘴豆腐心」的幌子去傷害別人，同時還要求得到精神和物質上的雙重滿足。
這裡有一個殘忍的「真相」：
很多人其實是「內在的好人，外在的惡棍」！你以為你很善良，其實在別人眼裡，你是個不講理的人。
很多人看別人時用「結果思維」，看自己時用「出發點思維」，於是……
很多時候，他們在處理事情時喜歡隨心所欲，哪種情況對自己有利就做哪種選擇。但由於智慧未開，習慣的被動使得他們下定義時總是那麼倉促，不願意多觀察一點，多思考一點，結果總是選擇錯誤，眼睜睜地看著優秀的人名利雙收，然後感慨：「我這麼委曲求全，什麼都沒得到，還招了小人。」
●本文摘自采實文化出版之《你的善良必須有點鋒芒2：如何聰明善良，才能讓你做個內心柔軟，但有骨氣的好人？》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）
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作者簡介
慕顏歌
一個選擇擁抱世間溫暖的心理諮詢師，一個行走在文字世界裡的靈動舞者，感情細膩、喜歡思考、長期致力於心理研究，著述和譯作頗多。 作品包括百萬暢銷書《你的善良必須有點鋒芒》，以及《讓未來的你，感謝現在拚命的自己》、《這一生為自己而活》、《人生有多殘酷，你就該有多堅強》。
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