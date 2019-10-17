七成慢性病是「吃」出問題！德國醫學博士親授正確飲食觀念

2019-10-17 12:20 聯合新聞網 讀.書.人



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現代越來越多的慢性病變成國民病，主流西方醫學習慣結合高技術來治療慢性疾病與急診病症，如手術、介入性治療和新藥物，往往造成更多副作用反噬和無法負擔的鉅額開銷。其實我們應該關心的是，健康的根源以及自我療癒的力量，而不是疾病。不少病症是可以透過比較自然的療癒方式減緩、穩定病症，以及達到預防疾病的效果。

《回歸自然療癒力》本書作者，德國醫學博士，安德列‧米夏爾森 (Dr.Andreas Michalsen)重視人的身心，教授的自然療法意味與自然界共生，主張人要過著順乎自然的生活，重視人體每秒鐘都啟動著的細胞修復功能，藉由合乎自然的方式，達到對健康全面性養護的作法，也不失為一種帶領你回歸自然、溫和療方。

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文／安德列‧米夏爾森 （Dr.Andreas Michalsen）

透過飲食改善健康

．五十％至七十％的慢性疾病來自於錯誤的飲食，或者至少因為錯誤的飲食而惡化。

．透過飲食能夠改善風濕、高血壓或頭痛等疾病。

飲食對健康具有如此核心的重要性，幾乎沒有另一個生活領域能夠比得上，但是醫學在這一方面的表現卻非常不稱職。是誰關心人們的飲食呢？是營養學家、飲食營養顧問。理所當然他們具有非常豐富的知識，但是大多數根本缺少每天與病人相處的經驗，以致於這些專家提供了「實用」的好建議，但實際上卻很少派上用場。醫生們多年來根本對營養不感興趣；醫學院學生也並未學習這方面的課程，當我還是大學生時就已經如此，直到今日仍不曾改變。這種情形無疑是一場大災難。

這一切令人費解，因為飲食事業的景氣卻持續攀升。從食譜書、美食烹飪節目、一直到不斷推陳出新的節食計畫風潮、不計其數的飲食指南書，我們的食物獲得了前所未有的關注，

這是在三十年前難以置信的事，在現今卻又令人感到詫異。當年我在醫院內科部門完成第一個實習工作時，飲食醫學可以說是一灘死水。針對剛動完手術的病人，醫生給予的膳食建議最多是溫和不刺激的食物，給糖尿病患者的建議是不利健康的少量多餐、計算卡路里和碳水化合物的攝取量（今日完全被淘汰）。昔日內科醫師一致認為：病人吃什麼都不重要，吃對藥才是王道。

可惜的是，從那時起許多醫生便鮮少涉獵有關飲食的知識。我不斷從病人口中聽到，當他們與醫師談到食物時，總是獲得避重就輕的回應。沒有人願意了解透過飲食能夠改善風濕、高血壓或頭痛等疾病。我之前提過，據推測五十％至七十％的慢性疾病來自於錯誤的飲食，或者至少因為錯誤的飲食而惡化。

許多病人說得不無道理，他們已經不知道吃什麼才健康，因為多年來可在媒體之間讀到越來越多的矛盾說法，有時候脂肪有害，有時候又有益；有時候人應該完全放棄碳水化合物的攝取，可是後來又說至少應該吃全穀食物對抗癌症；又或喝一點紅酒能夠保護心臟，但是過多則有害。諸如此類的報導不勝枚舉。但是真相到底是什麼？

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盡量避免吃加工食品

毫無疑問，食品工業以及農產業界的遊說人士對研究工作具有極大的影響力。譬如在人們早已知道糖對健康有害的一九六○與七○年代，產業人士對美國哈佛大學醫學院的第一流學者施予金錢賄賂，要求他們在重要的專業期刊內發表論文，以巧妙的手法省略事實，間接否認糖有害健康。這種方式今日稱為替代真相的「另類真相」。巨型企業集團如可口可樂，以金錢資助具有權威性、負責撰寫食物營養推薦文的大學研究團隊和「不受他方影響的獨立性」機構已經行之有年。類似的影響力也出現在肉類和牛奶產業上，尤其在美國。這些研究在一套系統性的設計規畫下進行，目的在於以「科學」為擋箭牌，盡可能為食品締造出優良的實驗結果。很簡單的方法就是在不合適的時間進行測量、不切實際的改變分量，或者讓受測試的對照組營養不良。

書名：《回歸自然療癒力：德國自然醫學博士證實真正有效的療法》作者：安德列‧米夏爾森 （Dr.Andreas Michalsen）出版社：方智出版／圓神出版出版時間：2018年11月1日 分享 facebook

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我們從神經生物學獲知，大量攝取脂肪和甜食會導致大腦的「獎賞系統」分泌令人上癮的獎賞物質，類似烈性毒品。尤其是脂肪和糖的結合，例如冰淇淋。況且戒癮的過程並不好受。等到過了一段時間，才會感覺在不受欲望牽制與強迫之下吃東西是很棒的事。

但是還有其他誤導大眾的觀點：健康飲食和瘦身飲食經常被劃上等號。近幾年來有關體重超標的減肥問題一直是核心所在。六十％的德國人體重過重，當然有許多人非常渴望減輕體重。雖然一些飲食計畫和單方面的飲食確實能夠讓人在短時間內達到目的，但是這種方式並不健康。阿特金斯飲食法（Atkins Diet） 便是一個好例子──含有大量脂肪和動物性蛋白，幾乎完全放棄碳水化合物，如麵包、麵條或馬鈴薯。因為蛋白質和脂肪提供飽足感，不吃含有碳水化合物的食物能夠使胰島素維持低濃度，所以確實可以十分快速而有效的減輕體重。然而大量的動物性蛋白質和飽和脂肪會加速血管硬化。講得難聽一點就是：雖然死得苗條，但是死得早。

所以減重瘦身並不等於變得健康。雖然在統計平均值上，體重正常者罹患疾病的風險比較低，但是只有在同時配合運動和健全飲食的條件之下才成立。再者，體重稍微偏高的人如果身體保持活躍，將比體型纖細卻不運動的人健康。

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●本文摘自方智出版／圓神出版出版之《回歸自然療癒力：德國自然醫學博士證實真正有效的療法》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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