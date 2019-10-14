橫跨300年考古史！世界首批考古遺址原來是這兩座古城！

2019-10-14 12:33 聯合新聞網 讀.書.人



龐貝古城。（圖／Unsplash） 分享 facebook

閱讀小貼士

絕大多數人對「考古學」內涵與瞭解趨近於零。我們可能想像考古學家老是在尋找失落的寶藏、到異國遺址旅行、用牙刷和牙科工具細心挖掘文物，但實際情形不完全是這麼一回事。因為真正的考古現場永遠比電影還精彩，讓人宛若身歷其境！

本書《時光出土：考古學的故事》的作者艾瑞克‧克萊恩擁有30年資歷的考古學者，透過絕妙的故事敘述技巧，告訴讀者第一手考古實況，引領你看見18世紀迄今的考古挖掘與發現，從龐貝到佩特拉、從特洛伊到兵馬俑，從邁錫尼到米吉多和馬撒達……，邀請你來場閱讀的驚奇之旅，感受圖坦卡門寶藏出土的那一刻感動，以及偉大考古學家卡特所留下那句名言「我看到了美妙的東西」，與作者一起沉醉在重大考古遺址之中！

文／艾瑞克‧克萊恩（Eric H. Cline）

這是歐洲第一次進行考古挖掘，因此也是世界首見。一般認為此項計畫的功臣是一位名為伊曼紐耶．莫以斯．德．洛林（Emmanuel Maurice de Lorraine）的男士，也就是埃爾伯夫公爵（Duke of Elbeuf）。當時，他居住在義大利的拿坡里附近，在他特別因為該地區再次尋獲古老大理石塊而買下赫庫蘭尼姆遺址之後，他同意出資贊助地底挖掘的首次嘗試。

德．洛林的工人們意外挖中了赫庫蘭尼姆的古羅馬劇場，成功取出一些古大理石雕像。後來大多數的雕像都被用來裝飾公爵的莊園，其他則四散歐洲各地，也包括一些博物館。這並不完全是我們會稱之為考古學研究的行為──反而比較像是洗劫文物，因為他們沒有留下任何紀錄，唯一的目的是要找到古代的美麗工藝品，而不是試圖更加理解它們出現在當地的來龍去脈。不過，幾十年後，正式的發掘工作在赫庫蘭尼姆古城展開，接著輪到龐貝。這正是我們今日所謂舊大陸考古學的濫觴，就這個案例，可以更精確地說是古典考古學（特指古希臘羅馬的研究）的開端。有系統的考古學，起始多歸功於約翰．約阿希姆．溫克爾曼（Johann Joachim Winckelmann） 的努力，他是公認的古典考古學之父，也是第一位研究赫庫蘭尼姆和龐貝古城遺物的學者。

接下來的十八世紀，再到十九世紀，考古學逐漸發展成一門學科。值得一提的是，溫克爾曼的研究工作是啟蒙時代的一部分；啟蒙時代的開端和赫庫蘭尼姆最早的一次考古挖掘幾乎同時發生，在這個時期，啟蒙風潮橫掃歐洲的多數地區。當時人們見證了各門科學的進展、國家博物館和私人館藏數量大量累積、達爾文主義（Darwinism）和社會達爾文主義的最終崛起，以及歐洲征服並殖民了世界上大多數的地區。如果考量到那個時代的普遍脈絡，大眾突然對考古學和古代感興趣且熱情歷久不衰這件事就並不令人意外了。

我們現在已經知道，維蘇威火山在公元七九年爆發時，毀壞並掩埋了幾座古城，包括赫庫蘭尼姆、龐貝和斯塔比亞（Stabiae）。光是龐貝城就有兩千人喪生，那個地區的赫庫蘭尼姆和其他城鎮死亡人數甚至更多。其中部分是位於拿坡里灣（Bay of Naples）沿岸的高級城鎮，鎮上有些房子是羅馬的富裕居民所建造的，他們會在週末或夏天到那裡度假。就某方面來說，現在的情況似乎一如既往，因為那個地區至今仍是熱門的觀光景點。

（圖左）是龐貝某些較富裕的住宅「悲劇詩人之屋」地面馬賽克，描繪一隻黑白相間、戴著紅色項圈的狗（品種不明）。在那隻狗的狗爪下方寫著「CAVE CANEM」，即拉丁文的「小心有狗」；（圖右）考古挖掘出來的動物遺跡。（圖／摘自臺灣商務印書館出版《時光考古》中） 分享 facebook

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龐貝和赫庫蘭尼姆不只是全世界首批進行考古挖掘的遺址，而且至今挖掘工作仍未終止，期間橫跨了三百年。因此，只要檢驗這兩個遺址的考古工作，大概就能夠了解挖掘和記錄技術發展的歷史。 書名：《時光出土：考古學的故事》作者：艾瑞克‧克萊恩（Eric H. Cline）出版社：臺灣商務印書館出版時間：2019年5月1日 分享 facebook

udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名） 分享 facebook 從最初和古物掠奪相去不遠的粗淺嘗試，到使用灰泥去重建已分解的軀體和木頭家具，再到今日採用的精細技術，包括電腦斷層掃描、X射線、雷射成像、DNA分析，以及直接把田野現場的紀錄內容用iPad上傳到雲端資料硬碟儲存，龐貝和赫庫蘭尼姆的發掘工作呈現出考古學在過去三個世紀所走過的漫長過程。

除此之外，保存和維護的努力成果讓這兩個遺址成為觀光景點，不只是考古學家，所有訪客都能一瞥存在兩千年前的世界樣貌，並在某些層面上發現當時與今日的生活相比其實大同小異。雖然現在有更先進的科技，如iPad、手機和無線網路，但現今義大利這個地區的房屋和兩千年前的樣子相差無幾，飲食基本上也十分相似。當時的生活也同樣依賴選舉產生的官員、在庫存必需品的商店購物、在酒館和酒吧暢飲，更同樣因小賊小盜和扒竊事件而對治安感到失望。人們飼養同種的寵物、穿戴珠寶、以碟盤進食，也使用和他們的老祖宗相似的器具。雖然孔雀的舌頭已不再被視為美味佳餚，許多人也不再用尿液來清潔衣物，但整體而言，這些遺址的發掘工作告訴我們，地中海古代居民和現今人們的生活方式沒有太大不同。而如果未來能夠展開並閱讀那些在莎草紙之宅發掘、尚處研究階段的卷軸，我們可能會發現他們的私人圖書館和我們的藏書其實也相去不遠。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《時光出土：考古學的故事》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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