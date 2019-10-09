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「最後的文人報人」 張作錦新書見證臺灣半世紀新聞

2019-10-09 12:35聯合新聞網 讀.書.人

2015年10月30日由馬英九總統（左）主持第八屆「總統文化獎」頒獎典禮，將本屆...
2015年10月30日由馬英九總統（左）主持第八屆「總統文化獎」頒獎典禮，將本屆「文藝獎」頒贈給資深新聞人張作錦（右）。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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張作錦來以新聞記者為終身職志，從任《聯合報》記者、社長、副董事長等要職至今，始終秉持新聞良知與「報人」操守，並於2015年獲總統文化獎「文藝獎」及2016年又獲贈「二等景星勳章」這兩項殊榮。前文化部部長龍應台曾說他是「最後的一種文人報人了。」，足以顯示他在臺灣報業具有舉足輕重地位。

本書《姑念該生：新聞記者張作錦生平回憶記事》不僅回顧他的自幼求學的勵志故事，更寫下他見證臺灣這些年重大新聞事件的巨變，以及他從業至今的深遠影響力。

文／張作錦


廿八歲考上政大新聞系，險被「勒令退學」

長期流亡，自幼失學，我對學堂有一種刻骨銘心的敬畏與崇拜。每次走過一所大學，遙望圍牆裡的大樓，想大樓裡必有大師，學生涵泳於知識的海洋，是在天堂裡過日子。

但是當自己以廿八歲「高齡」考進政治大學新聞系，卻險些被一腳踢到天堂門外，重墮紅塵。

一九六０年大專聯考，以政大新聞系為第一志願。考試第一天，五點不到就起床了，檢點應帶物品，鉛筆有了，鋼筆有了，准考證有了，國民身分證……？啊！身分證哪裡去了？這一驚讓我嚇出一身冷汗，原來我的身分證前一天押在松山軍用機場檢查哨，忘記取回了。

當年民航不發達，台北松山機場是軍用機場，由軍方管理。我那時的女友、後來的太太凌鼎方女士，家住屏東，她父親任職空軍，軍眷可申請坐軍用航班飛機。先一天我送她到松山機場搭機回屏東，進機場要驗收身分證，出來時發還。我不知吃錯了什麼藥，出機場時竟揚長而去，忘記取回身分證。現在距考試只剩三小時，一寸光陰一寸金啊。

我跨上鐵馬，狂奔機場。衛兵同志了解來由後，指著旁邊一棟小房，說那是值星官臥室，要我去問他。天還沒亮，值星官尚未起床，在這個節骨眼上，我當然顧不得什麼禮貌，乃排撻而入。睡眼惺忪的值星官聽完我的陳述，大聲喝斥：「原來你就是張作錦，我們昨晚找了你一夜，以為你藏在機場。你這是犯法的，可輕可重哦！」戒嚴時期，軍事重地，他可不是嚇唬我。我連忙道歉：「報告長官，是我一時疏忽。」我說要參加聯考，還有兩小時要進考場，並把准考證給他看。沒有「匪諜」會像我這樣迷糊，還把證件留下立此存照的。值星官態度緩和了，從床頭拿了身分證交給我，「趕快去吧。」我立正舉手，行了一個標準的軍禮，然後騎鐵馬闖進考場，渾身大汗。幸而這回考上了。

九月政大開學，我以既興奮又尷尬的心情報到入學。興奮者，自己此生終於可上大學了。尷尬者，胡適自美學成進北大教書是廿七歲。我廿八歲進大學已比他晚了一年，還僅是讀大一。

開學第一堂課是中國通史。學校還沒有發制服，我穿著舊西裝進了教室。同班新生尚未沾染大學生某些眼高於頂的惡習，還保留高中「尊師重道」的傳統精神，看我進來，以為我是教授，起立致敬，我當然不能理會，很不好意思的在後面找個位子坐下。

光陰似箭，日月如梭，不知不覺到了大二上學期，有一天教務處叫我去，給我一張教育部公文，明言學生張某人的高中畢業證書是假的，「著即勒令退學」。但吳桐那廝卻沒事，畢業後留學美國，取得博士學位在大學任教。可見教育部查驗證件，不管是多麼嚴謹，對當事人還是有幸有不幸。

我向教務處表示，我讀流亡學校，既無教室，更少老師，亦缺課本，跟學校跑一年就升一級。學校解散時，證書隨便自己填。我要向教育部申訴，在最後定讞前，希望學校能容我繼續上課。

書名：《姑念該生：新聞記者張作錦生平回憶記事》作者：張作錦出版社：天下文...
書名：《姑念該生：新聞記者張作錦生平回憶記事》
作者：張作錦
出版社：天下文化
出版時間：2019年9月30日
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當年從台北到政大，要坐公路局班車到木柵，再步行到學校，學生票有折扣，通學生每月向學校拿一張證明才能買優待票。教育部公文下達後，我再去拿證明，那位辦事的小姐表情詭異：「你還能拿麼？」那時窮，只好涎著臉請她通融。

我離開軍隊已做了幾年事，有點「社會經驗」。當時教育部長是黃季陸，政務次長鄧傳楷，高等教育司長姚淇清，主管學籍審查的是專門委員成玉秀。我打聽出她是世新專科校長成舍我的姪女。我透過各種關係，請託各種人，替我求情。

那兩三個月，我要上課，要照顧兼差的工作，要奔忙我的學籍問題，有時真想放棄算了，但是上學念書是自己平生的心願，現在犧牲未到最後關頭。

最後關頭是一樁好消息，教育部終審判決：「姑念該生向學心切，著記兩大過留校察看。」察看三年，我畢業了。我小學、初中、高中，都未讀完，這張大學文憑，是我此生唯一的一張畢業證書。

好像是聖經裡的故事：一個牧羊人養了一群羊，有一隻羊走失了，他爬山涉水，辛辛苦苦的把牠找回來。有人問：你有一群羊，何必在乎一隻羊。牧羊人說：我在乎的是那個「羊」，不是那個「一」。

對我的學籍，教育部固然公事公辦，學校也從未有人找我問一問是怎麼回事，要不要協助。他們有很多羊，不在乎哪一隻，事實上也沒法照顧到每一隻。倒是我這頭幾乎走失了的羊，因離群而驚心，自己摸索，找路，跌跌爬爬的歸了隊。

能歸隊靠很多人的指引與協助，我終生感念，他們使我這個飽經戰亂流離的窮困青年夢想成真，我終於可以好好在學校讀四年書。

●本文摘自天下文化出版之《姑念該生：新聞記者張作錦生平回憶記事》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

張作錦

資深媒體人。國立政治大學新聞系畢業，終身只有一個工作：記者。

曾任《聯合報》記者、採訪主任、總編輯，紐約《世界日報》總編輯，《聯合晚報》、《香港聯合報》和《聯合報》社長，《聯合晚報》副董事長。現任《聯合報》顧問。

著有《牛肉在哪裡》、《試為媒體說短長》、《誰在乎媒體》、《那夜，在安德海故宅，思前想後》、《一杯飲罷出陽關》、《思維遠見》、《誰與斯人慷慨同》、《誰說民主不亡國》、《江山勿留後人愁》（天下文化），及《史家能有幾張選票》、《小人富斯濫矣》（九歌）等。曾獲圖書金鼎獎、中山文藝獎、星雲真善美新聞獎「終身成就獎」、總統文化獎和二等景星勳章。 作者簡介


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