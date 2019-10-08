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活到老、「潮」到老！IG 10萬粉絲潮嬤訴早年辛酸

2019-10-08 09:11聯合新聞網 讀.書.人

（圖／翻攝自林莊月里的臉書帳號「@MoonLin0106」照片）
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「活到老、『潮』到老。」用來形容臺灣第一潮嬤月月可說再適合不過了。月月阿嬤在Instagram上有超過十萬粉絲，是臺灣九○後（90歲後）首席媽抖！

月月阿嬤的新書《媽抖──91歲的台灣第一潮嬤林莊月里》，不僅紀錄她的潮穿搭、潮生活，更寫出自己早年為家庭辛苦打拼，而今懂得把握人生、活出自我的價值觀。書中收錄不少潮嬤霸氣語錄「我九十歲都能做得到了，你為什麼要先說不？ 」、「漂不漂亮不是由別人定義，而是你自己！ 」句句發人深省，同時又讓人自嘆不如、心生敬佩！

文／林莊月里（月月）

月月的眼淚

嫁入林家兩年後，月月二十一歲那年，大女兒出生了。接下來，月月陸續生了兩個兒子、三個女兒。月月是六個孩子的母親。

在生大女兒前，月月有時候會去店裡幫忙招呼生意，盡好頭家娘的責任，生了女兒之後，婆婆要我不必再去外面拋頭露面，把家裡的事做好就好。一邊照顧孩子，另一邊煮飯和糊紙袋的工作還是要照常做，就算是從小把吃苦當吃補的月月，有時候也感到吃不消啊。我們一家和其他兄弟共住的樓仔厝，人口一年年增加，家族的長輩開始思考分家這件事。月月三十幾歲時，林家的五兄弟正式分家了。我的頭家分到了房產，至於雜貨店生意則是要另起爐灶。雜貨店過去是由兄弟們一起經營，現在新的店面只有我和老公在顧，工作加倍沉重了。

（圖／翻攝自林莊月里的臉書帳號「@MoonLin0106」照片）
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月月一家子搬到一棟兩層樓的透天厝，一樓作為雜貨店，二樓是一家八口生活的地方。每天一大早五點天沒亮，頭家和孩子們還在睡夢中，月月就會起床先把店內和店面四周打掃乾淨，再整理一下店裡的商品。接著做早餐，把孩子都安頓好之後，就帶著店裡聘請的囡仔工，一起去距離雜貨店不遠的冷凍倉庫搬貨。從倉庫到雜貨店，只需要走幾分鐘的路，但是這些貨物，卻是百斤千斤重。冷凍倉庫裡冷藏著魚脯、鹹魚和乾香菇等貨品，生意好的時候一天要搬個好幾趟。招呼客人是頭家的工作，粗重工作則幾乎都落在月月和幾名囡仔工的身上。

搬貨等粗重工作要做，飯也要煮，每天煮的飯菜除了餵飽全家，也要讓請來的囡仔工都吃得飽飽，才有力氣上工。而雖然飯菜都是自己煮，但月月常常忙到沒時間吃飯，有時候，一天只吃了兩餐。到了晚上，也沒時間喘口氣，尤其是逢年過節時，往往要忙到半夜十二點多才能上床睡覺。現在的上班族有各種假日，但做生意的人除了過年，是沒有假日的，從星期一到星期天，每天都要開店。只要有一天沒開店，生意就會被別家搶了去呀！

書名：《媽抖──91歲的台灣第一潮嬤林莊月里》作者：林莊月里（月月）出版...
書名：《媽抖──91歲的台灣第一潮嬤林莊月里》
作者：林莊月里（月月）
出版社：寶瓶文化
出版時間：2019年8月1日
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照顧孩子與雜貨店生意，月月整天忙得團團轉，但我的頭家似乎過得挺逍遙。沒做生意的時候，他喜歡到處去拜拜，在廟裡結識了不少朋友。一到晚上，前腳一關店，他後腳就出門找朋友，把照顧孩子和家務事都丟給我。在夜裡，月月常常一邊獨自做家務事，一邊掉眼淚。之所以哭，一方面是因為實在做得太累了，另一方面則是沒有親近的朋友與家人在月月身邊，為月月解憂。跟鄰居更是不可能說任何心裡話，任何話一說出口，在竹南這個小鎮上，不需要一天就會傳遍街頭巷尾，招來流言蜚語，反倒給自己帶來麻煩。

無處可說的辛酸，月月用眼淚來宣洩。現在月月的眼睛前面老有蚊子飛個不停，常常流目油，可能就是那幾年哭得太多，把眼睛哭壞了吧。不要學當年的月月總把委屈吞到肚子裡，因為那只會換來眼淚。而眼淚無法帶給你任何力量，也扭轉不了任何困境。


●本文摘自寶瓶文化出版之《媽抖──91歲的台灣第一潮嬤林莊月里》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

林莊月里（月月）


臺灣第一潮嬤，Instagram 十萬粉絲，九○後（九十歲後）首席媽抖。

一九二九年一月六日出生於苗栗竹南，五十歲後北漂，至此定居於天龍國。

除在 Instagram 分享日常穿搭，被喻為地表最強潮嬤之外，也以月光仙子身分為許多迷途的年輕人解惑，於 Instagram 另闢的「月月輔導室」時常高朋滿座。 自九十歲起拍攝平面與 CF 廣告，代表作品有：愛買「臺灣好袋．環保好潮」、賓士 smart「敢，我說的算！」、Samsung 手機街拍廣告等，亦受各大潮牌攝影師爭相邀請，拍攝作品散見於各潮牌社群網站。


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