歐洲文明始於搶女人？讓海獅告訴你歷史課本背後故事

2019-10-03 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



電影「特洛伊：木馬屠城」中奧蘭多布魯（左）出演帕里斯一角，搶走黛安庫魯格（右）所飾演的最美女人──海倫，進而引發戰爭。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

歐洲文明幾千年，卻被濃縮成四、五本歷史課本，每件事能分配到的版面就只有起因、年代、幾個人名和結果，導致只能理解片段，根本搞不清楚來龍去脈…… 所幸課本沒說的那些故事，網路人氣歷史說書人「神奇海獅」能為你一一解答。

出版新書《海獅說歐洲趣史：歷史課本一句話，背後其實很有事》用詞幽默、淺顯易懂，並搭配歷史課綱，以獨創的「異常生動歷史人物故事串」，將課本一句話背後隱藏的許許多多有趣的故事串聯起來。從三千年前的歐洲文明起源，一路相連到二次大戰後迎向轉型正義的德國，深受怪奇事物所所長與謝金魚的大力推薦！

文／神奇海獅

歐羅巴的神話與真相

首先，讓我說個美麗的神話吧：很久很久以......

是說，就在腓尼基的主城泰爾和西頓裡，有位很～美麗的公主。從小到大，她都住在父王的宮殿裡，過著無憂無慮的日子。某天清晨，明亮的陽光抹去了女孩們夜間的夢景。在這天早上，一群女孩兒們決定要去海邊玩耍。

她們嘻嘻哈哈地來到海邊的青草地上。每名女孩都穿著鮮艷的衣服，而艷冠群芳的當然就是公主了。她的動人美貌，不意外地引起了一位有名色鬼的覬覦。

是的，那就是希臘的諸神之王──宙斯！

宙斯一看到公主，整個人都傻了。心想：「哎呀！眼前這小美人兒，要是能與她親近親近，那會是多麼快樂的一件事啊？」

不過宙斯想歸想，卻遲遲沒有行動。因為這身為眾神之王的男人也有剋星，那就是他的老婆希拉。他害怕嫉妒成性的老婆發飆，但是又管不住自己的欲望，左右為難之際，他終於想到了一個辦法！

宙斯轉身變成了一頭公牛，來到公主面前。這可不是普通的公牛，宙斯變成的公牛那還了得，當然身強體壯、高貴華麗，不僅牛角晶瑩透亮，閃耀燦爛的光芒，好像精雕細琢的工藝品，額頭上還鑲著一塊新月型的銀色胎記。

公主看到公牛馬上就被吸引了，她伸出顫抖的纖纖玉指，摸了摸油亮亮的牛背，然後就……騎上去了！

我也不知道為什麼公主就這樣騎了上去，只知道公牛詭計得逞後，就載著公主縱身跳入大海，朝海的另一端前進。

公牛游了整整一天，終於游到希臘的克里特島上。這時候，宙斯恢復了他本來的樣子，告訴公主：「我是這座島的主人，當我的女人吧！」

原本嚇得哭哭啼啼的公主，一看到英俊挺拔的宙斯終於點頭了。從此之後，公主和宙斯過著幸福快樂的日子。公主的名字叫做歐羅巴，歐洲（Europe）就是以她的名字命名的。

搶來搶去搶成愁

這個神話，聽起來是不是很浪漫呢？

才怪！根據希羅多德的說法，這根本就是一個「搶錢搶糧搶娘們」的故事。

事實上在古代，搶劫一點都不稀奇。海盜在社會大眾眼中非但不是罪犯，還是足以謀生的光榮職業。在古典時代裡，只要是下海討生計的男子全都稱為「海盜」，並將其與游牧、農作、捕魚、狩獵並列為五種基本謀生技能。

而歐羅巴公主的故事，就是一段希臘人去搶腓尼基公主的歷史。

不過，希羅多德畢竟還是希臘人，根據他的說法，整起事件其實是腓尼基人先動手的。事情的真相是這樣滴：

有一天，擅長航海經商的腓尼基人，將一艘商船緩緩地開進了希臘沿海。在當時，這種感覺就好像某天在港口裡，突然開進了一艘海上百貨公司一樣。

船上到處都擺著從亞述和埃及來的舶來品，希臘的婦女都瘋了，紛紛咚咚咚地跑上船搶購。就在把整間百貨公司差不多掃蕩一空，只剩最後船尾還剩下一點東西的時候，腓尼基人眼見機不可失，立刻拔錨、揚帆、走!!把船上的希臘婦女全都劫走了。

本來婦女被劫走這件事情，不會構成一起太嚴重的外交事件。但是在腓尼基人劫走的婦女裡，好死不死剛好就有一位阿爾戈斯城邦的公主。

阿爾戈斯國王一聽到自家閨女被腓尼基人劫走，而且還可能被賣到埃及之後，立刻氣急敗壞地組織一支討債集團前往腓尼基。但是阿爾戈斯國王卻忽略了一件事：「希臘」不是一個國家，而是由一堆城邦組成的地方。

一聽到希臘的公主被搶，希臘各城邦立刻大喊起來：「為公主報仇！～」

動作最快的，當然就是離腓尼基最近的克里特島。他們首先出動「搶劫團」，轟隆隆就把腓尼基公主歐羅巴給搶走（就是神話的那一段），等到阿爾戈斯的討債團來到腓尼基，為時已晚。

腓尼基人爆炸了：「可以這樣搶了又搶、搶了又搶的嗎??」

書名：《海獅說歐洲趣史：歷史課本一句話，背後其實很有事》作者：神奇海獅繪者：布萊絲出版社：究竟出版／圓神出版出版時間：2019年9月1日 分享 facebook

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無可奈何之下，希臘人只好跑去搶另一個國家的公主。而那國的人當然也是爆氣了：「腓尼基人搶你們，你們去搶腓尼基啊！把我們的公主還來！」

希臘人則表示：「我們的公主沒回來，你們也別想要你們的公主！」

就在大家吵得不可開交的時候，亞洲又有個國家也開始蠢蠢欲動了，那就是有名的特洛伊。特洛伊王子帕里斯一心想著：

「反正希臘是不會送回被搶走的公主了，那我也去希臘搶一、兩個，他們應該也不會有什麼意見吧？」（是與你何干啊??）

因此，特洛伊王子帕里斯也去搶了一名女子。好死不死，她叫做──

海倫。

好死不死（再次），海倫正好就是斯巴達國王的老婆、希臘聯軍統帥阿格曼儂的弟媳。他一聽到這件事情，就出動希臘所有的軍隊，浩浩蕩蕩展開了特洛伊戰爭。為此，希臘人一樣也編造了一個金蘋果神話，還說海倫是美神阿芙洛旦蒂「賜給」帕里斯的。

整個故事就這樣告一段落了。說來也巧，另一個偉大的古文明羅馬，似乎也是從搶女人開始了他們的文明。

●本文摘自究竟出版／圓神出版出版之《海獅說歐洲趣史：歷史課本一句話，背後其實很有事》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「READER10」立刻抵用。（限量200名）

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