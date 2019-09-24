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64個成功人士早起秘密　喚醒高效晨活從現在開始！

2019-09-24 09:11聯合新聞網 讀.書.人

麻省理工校長里歐．拉斐爾．萊夫（Leo Rafael Reif ）。（圖／聯合報...
麻省理工校長里歐．拉斐爾．萊夫（Leo Rafael Reif ）。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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每天早上起床，你是屬於優雅從容的「晨型人」，還是偏好晚睡晚起「的夜型人」？或者是苦於分辨不出自己是哪一型的人？

《起床後的黃金1小時》本書揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光，重點不在於「展開新的一天唯一正確的不二法門」，而是希望你能在養成一套真正對自己有幫助的晨間習慣之前，能夠放膽實驗、多方嘗試。因為無論你是哪一種型人，有時我們需要一點動力才能跨出第一步（具體來說是跨出床鋪），幫助自己全然甦醒，展開早晨時光。以下分享訪問到美國麻省理工學院的校長里歐．拉斐爾．萊夫（Leo Rafael Reif）的晨活經驗、態度，以及如何運用起床後的黃金時段。

文／班傑明．史鮑Benjamin Spall、麥可．桑德Michael Xander

書名：《起床後的黃金1小時：揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光，從他們的創意...
書名：《起床後的黃金1小時：揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光，從他們的創意晨型活動中，建立屬於自己的高生產力、高抗壓生活習慣》
作者：班傑明．史鮑Benjamin Spall、麥可．桑德Michael Xander
出版社：臉譜／城邦文化
出版時間：2019年7月4日
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里歐．拉斐爾．萊夫（Leo Rafael Reif ）

美國麻省理工校長

你有哪些晨間習慣？

我會設早上六點的鬧鐘，但我很少聽到鬧鐘的聲音，因為我幾乎每天凌晨五點或五點半就自然醒了。

起床後我會先喝一杯水，接著查看電子郵件。由於麻省理工怎麼說都是全球性的學術組織，因此我會緊追國際脈動，隨時和世界接軌，了解國外一夜之間發生了哪些事。我會盡量把握時間、立刻回覆需要緊急處理的信，然後一邊吃早餐一邊用手機或平板讀新聞。

吃完早餐後我沐浴更衣，接著出門參加第一場會議。


你都幾點上床睡覺？

我會試著在晚上十一點左右就寢。睡覺前一定會讀點東西，像是書或雜誌等等。通常我會在星期六讀當週的《經濟學人》（Economist），大概要幾天才能讀完，剩下的時間就會拿來看書。我很喜歡歷史和傳記類的書，藉此了解過去發生了什麼、為何發生以及是誰造成的，這種感覺真的很不可思議。

睡前會做些什麼，好讓隔天早上能輕鬆一點？

我會看一下明天的行程，了解教職員在接下來二十四小時幫我安排了什麼事！

另外，我有用健康與睡眠追蹤裝置，這樣我就能知道自己睡了多久、睡眠品質好不好。其實用這個只是好奇啦，我很喜歡數據之類的東西，想比較看看數據和我自己的感覺是否相符。


起床後大約多久才吃早餐？

我一回完必須緊急處理的電子郵件後就會下樓吃早餐。通常我太太也會在差不多的時間醒來加入我們的行列。我們倆會一邊吃、一邊讀新聞，討論當天的時事。

（左起）麻省理工校長里歐．拉斐爾．萊夫（Leo Rafael Reif ）與其夫...
（左起）麻省理工校長里歐．拉斐爾．萊夫（Leo Rafael Reif ）與其夫人克里斯汀（Christine）合影。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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要是你沒有確切實行這套習慣呢？

如果沒有時間看電子郵件，我會一直擔心錯過了哪些消息（其實就算我有看也還是會擔心啦），但這種情況很少發生。不過要是沒吃早餐，我就會整天精神不濟，脾氣也會變得很差。


●本文摘自臉譜／城邦文化出版之《起床後的黃金1小時：揭開64位成功人士培養高效率的祕密時光，從他們的創意晨型活動中，建立屬於自己的高生產力、高抗壓生活習慣》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

班傑明．史鮑Benjamin Spall

「我的晨型人生」網站（mymorningroutine.com）創辦人；史鮑曾為《赫芬頓郵報》、部落格平臺99U及科技網站The Next Web撰稿。

麥可・桑德Michael Xander

「我的晨型人生」網站（mymorningroutine.com）創辦人；桑德是產品設計師與工程師。


睡眠沐浴麻省理工學院臉譜出版閱讀風向球

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