史明享壽103歲 著作台灣史犀利褒貶、反官派史觀

2019-09-23 12:33 聯合新聞網 讀.書.人



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史明，總統府資政、歷史學者、知名作家，在9月20日晚間11時逝世於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。作為臺灣追求獨立自主的先行者、永遠的革命家，史明先生在戒嚴時代起身抗暴，而流亡海外，近幾年也不遺餘力在引領青年思潮，傳奇的一生在臺灣民主歷史上占有極大的分量。隔日（21日）總統府為此亦發表聲明，同時總統蔡英文也在臉書發表貼文，深表哀悼。

台獨運動領袖史明(左)，2014年太陽花運動期間曾進入立法院議場聲援學生，當時由林飛帆(右)代表接受。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

《簡明 台灣人四百年史：圖文精華版》濃縮於史明先生堂堂三大冊的《台灣人四百年史》，他親自改寫淬鍊百萬字原著，並加碼收錄一百餘幅親繪漫畫，圖文相輔，幫助更多人更容易理解我們沒接觸過、或甚至幾乎快忘記的歷史紀錄，是一本認識臺灣史最佳入門書。

文／史明

二‧二八大革命

（一）爆發前的導火線

「官逼民反」是中國的諺語。當人們無法忍受暴政及重稅的時刻，就會奮起抗暴。蔣政權佔領台灣以來的經濟、社會狀況如下：

⑴中國人一方面高談「殖民地解放」、「回歸祖國」，所以台灣人滿懷欣喜地迎接他們；但另一方面卻又繼承了日本殖民地統治的衣缽，更搬來中國特有的軍閥政治與暴力特務組織，橫加在台灣人的頭上。這樣，當然引起台灣人在政治上的憤懣。

⑵一切原屬日本人的企業、土地、房屋等，全部貼上「敵產」的標籤，由中國人接收，不許台灣人染指。大自企業、工廠、土地、房屋，小至住宅、家具，莫不掠為私有，終引起台灣人在社會上的憤懣。

⑶蔣家國府一到台灣就濫發紙幣，同時大肆掠奪米、糖、煤炭等台灣民生所需的巨量物資，運回本國，致使台灣遭到史上空前的經濟恐慌、物資缺乏、物價猛漲、生活貧困、失業破產等慘景，使台灣人生活陷入痛苦深淵，引起台灣人在經濟上的憤懣。

⑷蔣家國府及其同一派的中國人，心懷征服者的優越感，君臨於他們視為殖民地的台灣、台灣人頭上，燃起台灣人在民族上的仇恨心。

⑸蔣家國府帶來了與二十世紀世界潮流背道而馳的封建性、落伍性、反動性的思考模式，導致台灣人對他們產生在文化思想上的蔑視心理。

這些政治上、社會上、經濟上所引起的憤怒，以及民族上、文化思想上的仇恨心與蔑視心理，逐漸累積，填滿了每一個台灣人的心胸，並瀰漫於整個台灣社會。所以不出兩年，終於燃起了任其搬出什麼「同胞」、「血緣」之類也無法填平的莫大反感，迫使台灣人大眾起義抗暴。

尤其是受到歧視且陷於失業飢餓的青年，每當中國兵舉起手槍任意恐嚇他們，或以「亡國奴」、「奴化教育」等詞辱罵他們時，他們立即感到赤紅色的血液在血管裡逆流似地，滿腔的積憤都沸騰起來。據聞，在東海岸斷崖絕壁的蘇花公路上，曾有一個因拒絕中國兵硬要搭乘汽車而遭到機槍掃射的台灣人駕駛員，他先讓這些「豬仔兵」搭乘上車，然後連自己帶豬仔兵們一起從斷崖上馳向千仞下的海中，淹死了這些凶暴的豬仔兵，發洩受欺凌的仇恨，同時自己也壯烈犧牲。

歷經清國時代、日據時代、戰後這三個階段的老人，常感慨萬分地向青年們嘆息說：「豬去狗來，狗去豬又來。」這些老人家，每看到台灣青年與中國人發生爭端而受到槍擊或毆打的時候，莫不咬牙切齒，氣憤不已。

一九四六（民國三十五）年年底，仇恨心與反抗心理瀰漫著整個台灣，物價飛漲，經濟現出破綻，過了年，米糧供應陷於青黃不接之境，緊迫的空氣更趨凝重，呈現出一場暴風雨即將來襲的情景。

對這一觸即發的導火線冒然點上火的，並非別人，而是蔣家國府自己的鷹犬嘍囉們。

（二）引爆點—警察毆打台灣婦女

貪污、腐敗的蔣體制官員，竭盡所能掠奪日本人留下來的工廠與財產。其中，「公賣事業」一開始就由陳儀等一手包辦，先由直系的任維鈞任公賣局長，他把樟腦、鴉片等重要物資搶光，再由陳鶴聲繼任。

由於這些中國的貪官污吏本來就是落伍的封建殘餘，所以對這種規模龐大的近代企業，不但缺乏應有的經營能力，而且也沒有努力改進的熱忱，他們除了把樟腦等外銷專賣品運至香港拍賣以自果其腹外，並無其他任何作為。因此，自從蔣家中國人

接管專賣事業之後，成品的品質大為低落，且為了填補長官公署的財政虧空，任意抬高售價，因此，台灣民眾只好勉強買這些價高貨劣的煙酒以供日常之用。但是，儘管政府一手包辦煙、酒的生產與銷售，這種違反經濟法則的不合理現象，必不能長久的繼續下去。

首先出來與專賣局爭利的，不是別人，就是來自大陸的中國商人。中國商人對於營利極為敏銳，他們一看到把香煙運入台灣有利可圖，就與掌管航運的軍官、船員及海關職員等勾結，從大陸沿海的香港、廈門、福州、上海等港口，走私外國製香煙（主要是英、美製）運入島內，大發其非分之財。然而，因這些外國香煙價廉物美，既便宜又好抽，所以一運到台灣來，轉瞬間就壓倒了價既不廉物又不美的專賣局香煙。

香煙不僅是一般百姓的嗜好品，也可以說是日常生活的必需品，所以，銷售香煙利潤雖然不大，但銷路卻很廣，並且只要小小的本錢就可以做。生活困苦的都市貧民就叫家裡的婦女或小孩，到街頭巷尾去擺小攤子零售外國香煙，以為一家餬口之助。

外國香煙如此廣泛地銷售下去，很快就威脅到專賣局的香煙，長官公署因此將外國香煙視為眼中釘，叫做「違禁品」，準備依法取締。但使陳儀最感麻煩的，就是走私違禁品的奸「商」，全有軍官或海關要員等在背後撐腰，甚至於政府大官也有人參加，所以不敢輕易下手取締。結果，只好不去揭發這些逞勢走私的元凶，卻以「專賣局查緝員」的名義，派出一群武裝警員到街上，專事欺負那些零售香煙的婦女與小孩，表面上應付一下就敷衍了事。

大官們既然採取這種不負責任的態度，那麼，當屬下的查緝員就以「假公濟私」的故技，利用職權拿走零售商的貨款，專以掠奪貧民的膏脂為能事。這些所謂的「查緝員」，天天把手槍插在腰帶上，老在街上竄來竄去，一發現有賣香煙的露天販子或小攤，就故做兇惡，顯露其威脅恐嚇的手段，然後，把香煙與售款以「押收」的名義掠奪而去。因此，這些查緝員遂成為都市貧民恨如蛇蠍的仇敵。

書名：《簡明 台灣人四百年史：圖文精華版》作者：史明出版社：前衛出版出版時間：2017年11月1日 分享 facebook

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一九四七年二月二十七日，專賣局台北分局的查緝員傅學通等人，會同台北市警察大隊警官，乘坐吉普車前往街上緝拿走私煙。此時傅學通等從大稻埕延平北路，開車轉向「圓環」，路過南京西路的「天馬茶房」（咖啡館），偶爾發現了來不及跑開的一個小攤販。此時，查緝員與警官馬上從吉普車上跳下來，走近小攤子，一如往常，粗暴地打翻了攤子，經過一番拳打腳踢、恐嚇威脅之後，旋即把散亂在地上的香煙與鈔票，當著觀眾面前予以「押收」。

這個不幸的賣香煙老阿婆名叫林江邁，當場跪地叩頭，說明她是貧民寡婦，全賴零售香煙維持一家子女的生計，哀求饒她一次。然而，貪得無饜的虎老爺們，哪能白白放過即將入手的獵物？他們不但不聽林江邁的哀求，反把「押收」的貨款一一裝入籠子放在吉普車上面。林江邁看到連貨帶款要被拿走，一時慌張抓著一個查緝員的袖子，放聲哀號：「救命啊！救命。」不料，該查緝員不問青紅皂白，舉起搶托猛擊數下，以致老太婆的額角頓時鮮血淋漓，當場倒了下去。此時，在場看著查緝員及警官逞勢肆虐的台灣民眾，眼見林江邁昏厥在血泊中，頓時捲入憤怒的漩渦裡，異口同聲地喊道：「阿山不講理」、「豬仔太可惡」、「強盜」、「還給香煙」等，一下子蜂擁而上吉普車團團圍住。一向就是仗勢逞強旁若無人的查緝員及警官，沒想到會受民眾的反擊，他們一面丟掉吉普車分頭竄走，一面拔槍亂射，一個名叫陳文溪的台灣人觀眾，就在這個時候被他們射出的槍彈擊中，當場倒斃。

●本文摘自前衛出版出版之《簡明 台灣人四百年史：圖文精華版》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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