走唱不簡單！連江蕙都動容的那卡西故事

2019-09-20 12:20 聯合新聞網 讀.書.人



「那卡西表演」是北投一帶盛行於1960年代的文化，也是當地人滿滿的回憶。攝影／記者蘇健忠（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

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那卡西，源自日本的賣唱模式，是日文「流し」的音譯，賣唱者將如同「水」一般在各席間流動，替客人伴奏、或接受客人點歌演唱，「那卡西年代」對現在人來說那可能是既遙遠又不太熟悉，但也是留下最多膾炙人口歌曲，也是曲風最鮮明的年代。

《我那溫泉鄉的那卡西媽媽──飄浪之女》書中記錄著一九七、八○年代北投的那卡西文化，作者的母親走進北投的硫磺煙中，一唱便是十多年，將她起伏跌宕、命運多舛的伴唱歲月，以及渴求自由與解脫的故事寫進書中，本書內容就連臺語歌后江蕙看完頗有感觸，讚說：「充滿故事的人生！也是我最難忘的年代！」。

文／徐正雄

末代那卡西

美多樂股東有四個，最大股就是找我來的陳先生，這塊地和房子都是他的，另外三股比較小，都是女性，分別是阿卿、春美和阿幼。它的位置比較靠北投的山頂，大概待了三個月，後來來了一團願意讓飯店抽更多錢的那卡西，我只好離開。當年這種事在北投飯店是家常便飯的事。

第二間駐店是貴賓，待了大概五年，我的許多那卡西回憶就是發生在這裡。它位於地熱谷旁，說它是飯店，其實更像一間別墅。它總共有三層樓，十幾間房，連同庭院占地約一百坪。在北投走唱的那段日子，有幾位客人令我印象深刻：一位叫做「小洋」的男客人，他很喜歡聽〈月光小夜曲〉這首歌，每次來都點我唱這首歌，一唱就是五個小時，不知道這首歌對他有什麼特殊意義？

還有一位客人，很喜歡聽歌仔戲，尤其是王寶釧的〈苦守寒窯十八年〉。聽說他老婆跟人家跑了！也許，聽這段歌仔戲有補償作用。原本我不會唱，是那位客人硬要我學，他說，如果我學會了，每次來一定點我的那卡西，而且包一個晚上。後來我學會了，他也實現諾言，每次來都讓我賺得荷包滿滿。

另外還有一位客人，他很喜歡聽〈嘆十聲〉，每次來一定點這首歌。他話很少，臉上擠滿愁苦的表情，酒，總是一杯接一杯。平常客人點的菜我們都不能吃，只有這位「嘆十聲」先生的菜可以吃，因為他總是一個人來，而且一點就是半桌。以前北投各飯店流行一種合菜，一桌八道，內容大概是烤鴿子（兩隻）、烏魚子、烤喜相逢魚（乾的、從日本進口）、鮑魚（車輪牌）、魷魚螺肉蒜苗火鍋、番茄排骨肉醬鍋、田雞蒜頭蛤蜊湯、炸全雞。單點一道五百元，半桌一千五百元，整桌三千元。

這些菜的價位，以現在看也不便宜，更何況是在民國六、七十年的年代。不過，這些菜充派頭、營造氣氛的成分比較多！

客人上門，除了酒水、桌菜、那卡西要錢之外，連房間也要，從三百到八百元依人數不等。「嘆十聲」先生來消費個六、七小時，不叫小姐、純唱歌，一個晚上連小費也要七、八千。那時候我常把「嘆十聲」的菜打包回去給兒女帶便當，聽說每回他們打開便當，總會引起同學爭相圍觀。

不過，來北投消費的客人，並非個個如同「嘆十聲」先生那般有錢。有位男客人來消費時，小費總是兩百兩百地給，一回他家殺豬公大拜拜請我去唱歌，我才知道他老婆在縫傘骨做手工，看他家也不像有錢人，卻如此揮霍，真是令人嘆息！

別以為風月場所只有男客人，北投也吸引不少女人前來消費。通常女人來這種地方，大都是想體會一下夜不歸營的丈夫究竟迷上北投的什麼風情。有一回，來了一個又高又胖的中年婦女，她就是因為丈夫沉迷北投溫柔鄉而來的，那晚她心情不好，邀我們一起喝酒，我們四個人一共喝了四十幾瓶「烏雞酒」，一瓶要價一百五十元，容量約等於現在的蔘茸酒。最後那女人醉得不省人事，只好花三百元開房間睡覺。當天晚上，那位失意女子的衝動代價大概是一萬元，相當於一個女工四個月的薪水。

北投最聲名遠播的無非「侍應生」，就是陪酒小姐。當時她們都領有牌照，消費方式為陪酒一小時四百元，脫衣陪酒一小時一千元。但脫衣陪酒是違法的，警察會抓。

在這種有酒和女人的地方上班，是非一定少不了。

書名：《我那溫泉鄉的那卡西媽媽──飄浪之女》作者：徐正雄出版社：寶瓶文化出版時間：2019年1月9日 分享 facebook

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那時黑道很喜歡約在這裡談事情，一言不合就會打鬥起來。黑道分兩種，一種是打鬥時會請你先離開，一種是不准你走。北投大概常常有黑道拚鬥，打破盤子都有一個公定價：五百元。以前槍枝並不普及，他們打鬥通常用武士刀，有次我在唱歌時，有一個人腋下夾著一個報紙包的東西，形狀很像槍枝，一進來說話口氣很衝，我看情形不對，對那個拿槍的人說：「你們有事要談，我們先出去，等一下要唱再叫我們。」當那個拿槍的人點頭讓我們走時，我們彷彿得到總統特赦，一溜煙便跑掉。

不過這些械鬥，看多了也沒什麼。我在民國六十七年正式進入北投，加上之前陸陸續續代班，這近二十年內總共碰上兩件大事。一件是民國六十四年蔣中正總統逝世，政府規定娛樂場所三天不准營業。上有政策下有對策，我們就偷偷把唱機搬到北投，再插上麥克風小聲小聲地唱。但是三天過後，依然沒有客人上門，聽說股市跌得很厲害，那是那卡西有史以來生意最清淡的時期。

另外一件事，就是民國六十八年李登輝當臺北市長時，在該年的十一月二日廢娼。為此，北投許多相關行業的人都跑去遊行抗議。不過我沒去。當天整個北投空盪盪地，宛如一座死城，和之前那種不夜城的景象差好多啊！據飯店裡面的「內將」說，之前也有一次類似的情況，那是北投陪酒小姐集體出遊，但空城只有一天，可是廢娼之後，空城可能是永遠。

果然，廢娼之後生意一落千丈。

許多人邀請我到日本發展，老實說我有些心動，可是，聽說有些歌手會被賣到酒店陪酒，又考慮到小孩，最終還是放棄。我選擇繼續留在北投，陪廢娼後不肯老去的北投，一起孤獨。

●本文摘自寶瓶文化出版之《我那溫泉鄉的那卡西媽媽──飄浪之女》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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