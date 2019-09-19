力挺電影《返校》！文化部長推薦好作品都在這裡

2019-09-19 18:05 聯合新聞網 有讀小編



文化部鄭部長將自己與海報合影照發表在個人社群平台分享，力挺國產電影《返校》！（圖／翻攝自臉書「鄭麗君＠love.lichiun」貼文照片） 分享 facebook

今年可說是臺灣影劇能量大爆發的一年，好劇連連，臺灣影視IP大作一檔接一檔，不僅獲獎無數，文化部部長鄭麗君更是身挺力行，在臉書貼文聲援不少影劇及原著作品，今日（19）臉書貼文則是邀請大家進劇院支持電影《返校》上映。

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「閱讀」一直以來是文化部致力於推動的重要項目之一，不僅希望培養更多愛閱讀的民眾，同時擴大閱讀的可能性，其關鍵在於先引起大眾對書本的喜好。近期臺劇讚聲不斷，不管是改編自作家江鵝同名散文集的華視臺語喜劇《俗女養成記》，還是改編自畫家阮光民同名漫畫的三立華人電視劇《用九柑仔店》都有不少支持者和討論聲量。

臺劇再次起飛，開啟轉化原著書的良好契機。當原著作品影視化後，將文字與內容轉變得更為生動，能降低閱讀障礙。觀影後觀眾不只能討論作品，還能討論還原度、幕前幕後工作者等等，「影後效應」將帶來更強大擴散力、宣傳力，如此一來，好作品就能被更多人看見。因此從近期鄭部長在臉書貼文分享中不難理解，她連發幾篇內容均致力推動臺灣影劇作品的原因了！

以下由有讀小編為大家整理近期部長推薦讀物與影劇清單，提醒大家追劇、看電影之餘，別忘了這些好書也非常值得大家列入自己的閱讀清單唷！

（一）8月30日部長臉書貼文推薦四部臺劇，其中有兩部即是臺灣原創書籍改編

01.電視劇《俗女養成記》，有原著小說（點擊試閱）

02.電視劇《用九柑仔店》，有原作漫畫（點擊試閱）

03.電視劇《靈異街11號》

04.電視劇《你那邊怎樣我這邊OK》

（二）9月19日部長臉書貼文力挺電影《返校》，歡迎大家明天首映進電影院支持！

電影《返校》改編自2017年臺灣赤燭遊戲發布的一款2D橫向式恐怖冒險解謎遊戲，時空背景設定在1960年代，劇情以白色恐怖事件出發。雖然只有遊戲，不過赤燭在2017年與靈異天后苓菁合作，邀請她續執筆執筆續寫驚悚小說《返校─惡夢再續》，同樣也是精彩可期、驚悚度破表。

歡迎有興趣的朋友把書一併加入你的閱讀清單唷！

《返校-惡夢再續》，有續作靈異小說出版（點擊試閱）

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（三）9月6日部長臉書貼文分享8本臺灣小說，推薦大家閱讀當代台灣文學新風景！

鄭部長推薦好劇、推薦「影視原著」書籍之餘，也不忘歡迎大家力挺出版，多多閱讀「臺灣小說」，她在貼文中提到：「小說家，就是在我們的社會中，為我們說故事，帶領我們認識自己的人。」守護這些善於紀錄臺灣、為我們說精彩故事的人，最好的方式就是透過閱讀行動來支持出版、支持創作！以下由有讀小編為大家整理近期部長推薦8本臺灣原創小說：

05.臺灣小說 王定國的《神來的時候》

06.臺灣小說 連明偉的《藍莓夜的告白》

07.臺灣小說 駱以軍的《明朝》

08.臺灣小說 胡晴舫的《群島》（點擊試閱）

09.臺灣小說 陳雪的《無父之城》

10.臺灣小說 邱常婷的《新神》（點擊試閱）

11.臺灣小說 鍾旻瑞的《觀看流星的正確方式》

12.臺灣小說 八千子的《地火明疑》（點擊試閱）

從現在開始，把這些好書加入的讀書清單，每天都為自己預留「讀一本書的時間」，也給予好作者、好作品一點支持的動力吧！