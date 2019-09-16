安靜是種超能力！成大事的內向人有這些特質

2019-09-16 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



前雅虎執行長瑪莉莎．梅爾（Marissa Mayer）是成功的內向者代表人物之一。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

「內向」或「外向」是人們觀察陌生人常用的標籤之一。無論在職場或生活中，「外向者」常常被認為較開朗、勇敢、果決；相對地「內向者」常被貼上害羞、寡言、不善社交的標籤，使很多內向者對自己失去信心。

《安靜是種超能力》的作者張瀞仁身為內向者，在書中訴說長期以來與外向文化之間的搏鬥史，破解一般人對內向者的既定印象與框架。

文／張瀞仁（Jill Chang）

職場上，內向、外向大不同

職場當然是戰場，是關係到開國產車還是進口車，吃「我家牛排」還是「茹絲葵」的修羅場。這個修羅場上的標準倒也不難發覺，大家都喜歡個性陽光、妙語如珠的同事或下屬，因為他們容易與大家打成一片，看似適合被委以重任；而個性安靜沉穩、話不多的人，多半只能擔任內勤職務。有專業能力的內向者可能會從事專業技術職，不然的話，大部分都是擔任行政工作，無論當事人是否喜歡或擅長。

不同性格的人展現在職場上時，會是什麼樣呢？外向者喜歡熱鬧、動作快、可以很快下決定、願意冒險、追求刺激或快感、喜歡主導、不怕衝突且不愛獨處；內向者通常深思熟慮、只能接受小量刺激、謹慎、喜歡聆聽、迴避衝突，就算獨處也沒關係。

乍看而言，外向者似乎比較吃香，不過在《偏執的勇氣》一書中，是這麼描寫前雅虎執行長瑪莉莎．梅爾（Marissa Mayer）的。梅爾童年時的鋼琴老師談到她的與眾不同：「很多那個年紀的孩子只對自己有興趣，瑪莉莎卻經常觀察別人。高中時，她覺得站在講台上對同學講話比較自在，也在團體中擔任領導者；大學時，同學形容她永遠都在做正事，沒興趣社交。」

瑪莉莎．梅爾是標準的內向者，同時也是觀察者、領導者、全心投入正事的人。我豁然開朗，因為於我而言，這些角色從學生時期就在我身上，直到進入職場多年，仍然是我的一部分。

不管在學校或職場，我最常聽到的評語就是「很乖、很懂事、很成熟、做事很有效率，但是太安靜了」（前面的讚美通常不是重點）。不過跟安靜害羞的路線大相逕庭，我的職涯一直都與行銷相關，行銷對象有人、有觀念、有專案，甚至是整個國家。內向的我必須站出去，與人建立關係，甚至要站在明顯的地方，讓自己被看到、被人家喜歡……每一項都與我本來的個性完全對立。

（圖／Unsplash） 分享 facebook

再告訴你一件事吧！我熟悉臺北各大飯店的洗手間位置，因為那是我出席社交場合時必須去喘息的地方。只要有重要會議或活動，我一定會緊張個三天三夜，遇到會被記錄下來的錄影、錄音、訪問則會焦慮更久。開會時被老闆點到問問題，不管多熟悉答案，腦中都會瞬間空白，總在兩天後才想到該怎麼回答那個問題最完美。

一般人通常會認為我們想太多、神經小條、反應慢、害羞、無法團隊合作，但事實上，內向者只是補充能量的方法與外向者不同，內向者需要獨處來恢復精力，不像外向者可以利用外在刺激來取得能量。我在社交場合看過講話像機關槍的內向者、舌燦蓮花的內向者，還有活力源源不絕的內向者，但到頭來，他們在一天工作結束後，都只想穿著睡衣待在家裡看電視或看書呢。

書名：《安靜是種超能力：寫給內向者的職場進擊指南，話不多，但大家都會聽你說》作者：張瀞仁（Jill Chang）出版社：讀書共和國／方舟文化出版時間：2018年8月1日 分享 facebook

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個性差異造就的內向、外向特徵

內外向的差別並不只在職場上，或許從小時候的生活細節就可以清楚分辨：朵拉和奈森是年齡相近的姊弟，有類似的基因、在同樣的生活環境下長大，但個性自幼年起就截然不同。奈森是個活潑的男孩，在任何遊戲場所中總是衝進衝出，可以和不同的人很快打成一片；相較之下，朵拉就顯得內斂許多，當弟弟在遊樂場中間嗨翻時，她會獨自在一旁的沙坑中怡然自得，但玩沙的同時，她仍會不時地注意弟弟的位置，確保他在自己視線範圍內。因為媽媽有交代，所以朵拉總會注意時間，在規定的回家時間前把弟弟叫回來，整理好兩人的物品和服裝後，帶著弟弟準時回到家。

長大後，這對姊弟依然這樣分工，奈森負責所有會讓朵拉害羞的事情，包括炒熱家族聚會的氣氛、發起社交活動、跟店家確認規格及討價還價，還有和鄰居打招呼；而朵拉則負責確保每件事情妥善完成，譬如家族聚會的餐廳、菜單、座位安排、交通方式等，那些奈森起個頭就飄走的事情，朵拉總是安靜地處理完。

從前言的檢測，以及朵拉和奈森這對姊弟的故事，或許你已經發現內向者和外向者之間明顯的特質差異了。

●本文摘自讀書共和國／方舟文化出版之《安靜是種超能力：寫給內向者的職場進擊指南，話不多，但大家都會聽你說》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介 張瀞仁（Jill Chang） 現任美國非營利組織Give2Asia亞太經理，管理從東到日本、西到阿富汗、北到蒙古、南到澳洲的二十五個國家，到職兩年內幫助募款翻倍，主管形容她是「不用打草稿的人」，美國同事稱她為「台灣來的怪物」。 二十六歲進入百分之九十九是男性的運動經紀領域，成功協助台灣五位球員與大聯盟簽約。任職美國州政府期間，負責亞洲和美國雙邊商務、採購、貿易相關專案。擁有十餘年跨領域行銷經驗，包含醫療長照、運動產業、國際商務、美國州政府、國際公益策略顧問等，擅長整合不同利害關係人。 任職台灣長照非營利組織期間，入選哈佛大學、北京清華大學社會創新領袖班，為該年度全球三十位華人公益領袖之一，也是該班第一位台灣人。講過上百場演講、專訪，但最受歡迎的還是安靜聆聽後的中肯職涯建議。是十足的內向者（即使多數人不相信），認為Success is an inside job。 入選2018年台灣科技女性菁英（Girls in Tech Taiwan 40 Under 40） 喜歡閱讀與搖滾樂、喜歡球場上的人生智慧、還有甜食。

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