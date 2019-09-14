【周末好書選】周遊韓國！解密社會事件精選書單

2019-09-14 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



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你想像中的韓國是什麼樣子，泡菜人參、整容整形、流行影視，還是南北韓對立僵局？

南韓經濟崛起實力與KPOP榮耀已是國際上公認事實，不少人「哈韓」、著迷於「韓風」，不過想像與現實總難免有落差，這些可能只是一小部分，事實上韓國人普遍民族性強且極其重視面子，所以也不全然是只有你知道的那些美好想像。

除了大家熟知的娛樂及政經新聞外，與世界各地一樣，韓國不光只有光鮮亮麗的一面，也有不堪、難以回首的社會議題等著他們面對。

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韓國職場環境競爭激烈、大眾生活普遍壓抑，有看過漫畫改編電視劇《未生》的朋友就一定不難理解。

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