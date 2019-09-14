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【周末好書選】周遊韓國！解密社會事件精選書單

2019-09-14 09:11聯合新聞網 讀.書.人

「一周一國讀世界」系列是周末好書選新策畫小單元。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題、優惠折扣等選書，不僅如此，本單元更以國家為主題為讀者精選讀物，帶你周遊列國、旅讀看世界！找好書只在「閱讀頻道周末好書選」。

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你想像中的韓國是什麼樣子，泡菜人參、整容整形、流行影視，還是南北韓對立僵局？

南韓經濟崛起實力與KPOP榮耀已是國際上公認事實，不少人「哈韓」、著迷於「韓風」，不過想像與現實總難免有落差，這些可能只是一小部分，事實上韓國人普遍民族性強且極其重視面子，所以也不全然是只有你知道的那些美好想像。

除了大家熟知的娛樂及政經新聞外，與世界各地一樣，韓國不光只有光鮮亮麗的一面，也有不堪、難以回首的社會議題等著他們面對。

推薦以下書單給想要瞭解更多撼動全國乃至於世界的災難、社會事件好書的您。


《我相信世界可以改變──韓國MBC記者提供的鏡子》
《我相信世界可以改變──韓國MBC記者提供的鏡子》
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僅以本書紀念李容馬先生（1969～2019）

由韓國獨立媒體「打破新聞」製作的紀錄片《共犯們》，報導韓國兩大公共電視台的罷工實況。

本書為2012年，身為MBC工會宣傳局長的李容馬記者，為了訴求公平報導，與其他工會成員一同策畫為期170天的罷工活動，最後卻因此遭到解雇。爾後，他又被醫師診斷為腹膜癌末期。即使是重病纏身，仍未澆熄李容馬記者的希望，他一邊奮力地與病魔抗戰，一邊著手為兩個雙胞胎兒子寫的書......

《我相信世界可以改變──韓國MBC記者提供的鏡子》（大塊文化，2018）

推薦更多閱讀：揭露官商弊案、捍衛新聞自由　李容馬生前作品發人深省


《他人》
《他人》
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#MeToo後，她踏上與自己、與世界和解的未知旅程

◆榮獲第22屆韓民族文學獎　

◆韓國《中央日報》推薦好書

◆韓國Yes24網路書店2018今日選書 我想成為無情踐踏我的人，不再被隨意對待的人，成為與自己徹底無關的──他人。

楊婕（作家）：「這是本每個人都看得懂，但很少人能坦然喜歡的書。」

《他人》（時報文化，2019）


《熔爐（10週年紀念版）》
《熔爐（10週年紀念版）》
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一部能撼動社會、改變法律的小說

「《熔爐》讓我們絕不能忘記：血淋淋地挖掘這個時代企圖視而不見的謊言與暴力，是不該遺忘的信念。」——韓文版100刷紀念詞

挖掘真相、捍衛正義，不是為了改變世界，只是為了保護我們所愛的人。

姜仁浩原本與人合夥做生意，因經營不善，生意失敗。為了養家活口，他只好利用妻子的人情關係，到鄉下的學校去教書。 抵達學校的第一天就聽聞兩個孩子的死亡消息，第二天他在女廁外聽到尖叫聲，第三天班上的一個女孩沒來上課，姜仁浩在宿舍找到她，發現舍監正強抓著學生的手，在洗衣機裡攪動著……

《熔爐（10週年紀念版）》（麥田／城邦文化，2019）


《謊言：韓國世越號沉船事件潛水員的告白》
《謊言：韓國世越號沉船事件潛水員的告白》
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真人真事改編，沉船真相究竟是什麼？！

2014年4月16日，載著476人的客輪「世越號」從韓國仁川港出發，在前往濟州島途中發生事故沉沒，造成304人罹難。事發後，陸續傳出船長不顧乘客自行逃難、政府機關未在第一時間展開救援等許多令人震驚的消息，引爆輿論撻伐。 　　

「全員救出！」、「事件發生當下派了五百多名潛水員搜救。」、「每找到一具遺體，潛水員還能多領五百萬獎金。」、「潛水員找到遺體也故意不帶上岸，想提高獎金價碼。」、「家屬拿的高額補償都是國民的稅金，還好意思在這邊絕食抗議？」

各種謊言接連襲來，彷彿巨大的水壓讓他們將要窒息......

《謊言：韓國世越號沉船事件潛水員的告白》（時報文化，2017）


《那些美好的人啊：永誌不忘，韓國世越號沉船事件》
《那些美好的人啊：永誌不忘，韓國世越號沉船事件》
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《謊言：韓國世越號沉船事件潛水員的告白》續作

「叔叔，我該怎麼辦？」我沒能回答這個問題。

我無法告訴孩子，我們的國家很安全，放心，國家會把大家都救出去。也無法對他說，這個國家不安全，自己的命只能自己救。

2014年4月16日，從韓國仁川港開往濟州島的「世越號」客輪沉沒，造成304人罹難，2017年3月才正式展開打撈船體作業。在世越號沉寂海底的三年間，不只罹難者家屬，更有眾多渴望真相的人努力奔走、要求真相，本書共收錄八篇短篇小說，作者再度發揮驚人的布局與採訪實力，以溫柔卻飽含力道的筆鋒，寫下與那年春天有關的記憶與哀悼、自省與自責……

《那些美好的人啊：永誌不忘，韓國世越號沉船事件》（時報文化，2018）



閱讀頻道‧私心推薦

韓國職場環境競爭激烈、大眾生活普遍壓抑，有看過漫畫改編電視劇《未生》的朋友就一定不難理解。

推薦以下書單，求職朋友絕不能錯過以下三本好書：

《因為討厭韓國》
《因為討厭韓國》
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「5棄時代」青年只求一個可以好好呼吸的生活！

◆韓國報社《東亞日報》、《韓民族》推薦書籍

◆韓國yes24網站2015年網友票選年度書籍之一

韓國，從外遠觀，因為韓流明星、因為財團經濟實力，顯得光鮮亮麗、令人羨慕，但身為韓國人，從內而觀，卻是身處無法指望公平正義的階級社會，苦於永無翻身之日，青年們難以生存。

掙扎著想靠自己努力生活，卻怎麼也看不見希望，最終只能屏棄一切的逃離，放棄愛情、友情、親情、婚姻，放棄了國家，用一句話簡答：「因為討厭韓國。」詳答則是：「因為沒有辦法再在這裡生活。」......

《因為討厭韓國》（布克文化／城邦，2017）


《我用打工學習這個世界：有關挫折、辛酸、老闆、現實社會，以及工作的27種樣貌》
《我用打工學習這個世界：有關挫折、辛酸、老闆、現實社會，以及工作的27種樣貌》
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打工族=沒用底層？！歡迎來到真實人生，從底層看見社會的世道！

獻給在夢想旅途上徬徨的年輕一族

◆打破「標準答案」的生存方式

◆比恐怖電影更驚悚、比八點檔更狗血的劇情

◆學校無法教你的「人生使用說明書」

17歲那年，第一次打工不到一個月就收到「明天開始不必來了」的解僱通知──開啟了作者認識這個真實世界的震撼旅程，也成為他自我覺醒的契機。

十年來的豐富經歷讓他知道，在快速變化的社會裡，近身從事過不同行業，更容易從中找到自身的志趣與未來的方向。他也希望猶豫不決、充滿不安的年輕人，能從他珍貴的經驗中了解27種行業，從他的失敗中汲取養分，更有勇氣邁向自己的人生。

《我用打工學習這個世界：有關挫折、辛酸、老闆、現實社會，以及工作的27種樣貌》（讀書共和國／方舟文化，2019）


《倦怠社會》
《倦怠社會》
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過度工作和追求績效，使自我剝削的情形更加嚴重？

現在社會的病理學樣貌──由神經性疾病主導，如憂鬱症、注意力缺陷過動症、邊緣性人格疾患、身心俱疲症候群。

它們不是傳染性疾病，而是一種梗塞現象。 這些現象並非肇因於免疫學上的「否定」他者，而是經由過度活躍的「肯定性」所引發的，因此能擺脫免疫科技的預防與防堵。韓炳哲的分析最終導向一種社會現象，他一語雙關地稱之為「倦怠社會」。

這本哲學短論，以綿密細緻的辯證筆觸，刺激我們在過度積極的現代人倦怠中，看到另一幅寧靜的風景：找到「空檔」暫停一切，從「帶有目的性做事」的日子釋放出來，「一起倦怠」。

《倦怠社會》（大塊文化，2015）



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