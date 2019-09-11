世界最「鳥」工作！揭開倫敦塔「渡鴉大師」職業的神話與謎團

2019-09-11 17:49 聯合新聞網 讀.書.人



（圖／Unsplash） 分享 facebook

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倫敦塔位於倫敦市中心泰晤士河北岸的一座城堡，建於西元1066年，1988年名列世界文化遺產建築，至今已有近千年的悠久歷史。倫敦塔內住著六隻「嬌客」和一個傳說，據說……倫敦塔六隻渡鴉若有任何一隻飛離，大英帝國將會滅亡！

因此英國皇家倫敦塔的渡鴉大師，堪稱大英帝國責任最重大的職業之一。現任渡鴉大師也是《渡鴉大師：我與倫敦塔的渡鴉》本書作者斯卡夫，工作之餘洞察渡鴉，書中揭曉它們最迷人又神秘的樣貌，也讓它們從身兼吉祥物與不祥預兆的矛盾身分中還原，更以「英式幽默」紀錄這個職業鮮為人知的歷史、趣聞與建築知識。

文／克里斯多福‧斯卡夫（Christopher Skaife）

本書作者：女王陛下的宮殿與城堡──倫敦塔的皇家近衛軍儀仗衛士，與君主的英國皇家衛隊衛士，克里斯多福‧斯卡夫。（圖／摘選自臺灣商務印書館出版《渡鴉大師》書中照片） 分享 facebook

就我所知，我還只是第六任被指派駐守倫敦塔的渡鴉大師。在增設這個職位以前，照顧渡鴉原本是軍需官（Yeoman Quartermaster）的一部分工作。就如同我們大不列顛許多的優良傳統一樣，渡鴉大師這個角色及職銜，其實都是近期才發明出來的。據說第二次世界大戰剛結束時，亨利‧約翰（Henry Johns）被指派為軍需官，但因為他實在太熱衷於照顧這些鳥兒，一些年老的皇家近衛軍儀仗衛士（Yeomen Warders）都開玩笑地說他根本瘋了，從此大家就都改稱他是「瘋鳥大師」。直到約翰‧威明頓（John Wilmington）在一九六八年接任亨利‧約翰的職位時，聽起來比較理智的「渡鴉‧大師」（Raven Master）才成為正式職稱。接著又過了幾年之後，肯定是某個後勤部門筆誤的關係，渡鴉‧大師就變成了現在眾所周知的渡鴉大師（Ravenmaster）。

我在倫敦塔帶領著一隊皇家近衛軍儀仗衛士，他們會協助我照顧這些渡鴉，一般稱為渡鴉大師的助手。我則自稱我們是「渡鴉團隊」。我們一起負責照顧渡鴉，一年三百六十五天從不間斷，每一天都有皇家近衛軍儀仗衛士在執行照顧渡鴉的勤務。牠們大概是世界上最受呵護，肯定也是最受寵愛的鳥兒了。

這些年來，我優秀的前輩們傳授了幾條照顧倫敦塔渡鴉的簡易守則給我，而我也將繼續傳承給我的助手。照理說，若你遵循這些守則，你在渡鴉身邊時就會安然無事，而渡鴉在你身邊時也會非常安全。

禁止試圖改變啄食順序。 禁止貪圖省事。 務必無時無刻保持冷靜。 務必每天讓渡鴉重複相同的例行事務。 若違反上述守則，務必準備好面臨混亂。

不用說也知道，我有好幾次都未能遵守這些守則，但渡鴉大師的工作其實比只是遵守幾項基本守則還來得困難且複雜。

書名：《渡鴉大師：我與倫敦塔的渡鴉》作者：克里斯多福‧斯卡夫（Christopher Skaife）出版社：臺灣商務印書館出版時間：2019年8月1日 分享 facebook

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身為渡鴉大師，你一定要能夠隨機應變。這麼多年以來，我得處理各種鳥對鳥、鳥對人、甚至是人對鳥的攻擊事件，還有物品失竊、搶奪食物、生態危害方面的疑慮、安全問題、疾病、死亡以及悲劇事件。我每天上班時都要和一堆人打交道，有兒童、導遊、貴賓、新聞記者、業餘歷史工作者、專業歷史學者、愛鳥人士，還有其他形形色色前來拜訪倫敦塔的遊客。根據我的計算，在暑期旺季、遊客數量達到最高峰的時候，我每天都會被拍照多達三、四百次，而且天天如此；我想在這世界上的每個國家中，有些人的家庭相簿裡頭都會有我和渡鴉吧。我對渡鴉的愛讓我曾經差點溺死，也曾差點從高塔上摔落，還有好幾次，我得冒著名譽受損的風險，冒險試著去做我認為對渡鴉最有益的事。不過牠們可不會感激我，牠們並不是我的寵物。牠們不會玩什麼把戲、不會騎單輪腳踏車、不會說拉丁語，也不一定會乖乖聽我的話照做――這實在令人有點難為情。舉例來說，有一次電視台在進行倫敦塔的訪問時，某隻渡鴉親暱地啄了一下攝影師的腿背，這可造成了一點兒騷動。牠們才不會聽指示動作。倫敦塔的渡鴉體型龐大，行為難以預測，咬勁還十分強大；牠們會自由自在地在倫敦塔附近翱翔，興致一來隨時都會朝天空中飛去。

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那麼，我警告過你囉。你已經知道規矩了，現在來見見渡鴉們吧。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《渡鴉大師：我與倫敦塔的渡鴉》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介 克里斯多福‧斯卡夫（Christopher Skaife） 成為倫敦塔的近衛軍儀仗衛士以及渡鴉大師之前，克里斯多福‧斯卡夫在英國陸軍服役長達二十四年，服役期間他更晉升機槍排中的鼓樂隊指揮。他曾登上英國廣播公司（BBC）、美國歷史頻道（History Channel）、美國公共電視網（PBS）、美國數位新聞媒體BuzzFeed、美國時事網站Slate以及其他媒體。他現在與妻女一起住在倫敦塔，當然囉，還有渡鴉。

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