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從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

穿太露才會被騷擾？ 《情緒勒索》作家周慕姿新書解放女性「文化纏足」

2019-09-10 16:02聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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妳可能是女孩、妻子、媳婦、媽媽任何一個角色，無論妳正在經歷哪個階段，但肯定或多或少接觸過去類似教育與命令「要端莊得體、溫柔和順」、「伺候老公是妳的責任」、「孩子本來就該給媽媽顧」，這些「應該」，都沒有人逼迫妳，但若妳沒做到，妳往往自責與焦慮不已…… 或許此刻的妳，就正被「習慣性的罪惡感」給煎熬、啃噬著。

暢銷書《情緒勒索》作家周慕姿重磅新作《他們都說妳「應該」：好女孩與好女人的疼痛養成》以自己女生角度出發，告訴你「女性」長久以被迫綑綁著的「文化纏足」一直以各種型態存在生活當中，背負的性別枷鎖與社會期待遠遠超過我們想像，有時甚至是自己給自己。為此，她提供各種暖心建議及積極的方法，鼓勵妳勇敢為自己重新解放。

文／周慕姿（《情緒勒索》作者暨諮商心理師）

身體意象的追求：要性感，也要守貞

「我從國外念書完回台灣，在一家滿有名的本土公司上班，受到公司賞識，讓我負責一些重要的客戶業務。

其中有個男客戶，在合作過程中，時常對我開黃腔，甚至動手動腳。例如，當我穿比較合身的上衣時，他可能會把眼光放在我的胸部上，然後說：『你穿這樣，根本就是引人犯罪。』或是『你是不是都靠這樣談合作，比較容易成功？』有時甚至會有意無意把手拂過我的胸部，或是假裝不小心撞到我的身體，然後說：『我不是故意的，不過你的身體好軟喔……』

他這樣讓我很不舒服。我請他不要這樣時，他說是我想太多、太敏感。

『我年紀都可以當你爸爸了，你怎麼會覺得我對你有非分之想，而且你以為你長得很漂亮嗎？全世界的男人都想要摸你？』他的態度就像是被我誤會、羞辱，表現出非常生氣的樣子。

被他這麼一說，我覺得是不是我誤會了他？他又是公司非常重要的客戶，不能得罪；但這種不舒服，使得我只要與他互動，壓力就非常大。

當我跟父母講到這件事時，他們對我說：『你也要反省，你衣服穿得太引人遐思了，以後盡量穿一些寬鬆的衣服。』

當我跟我的男主管說這個情況時，他說：『之前跟這個客戶合作，沒聽過這個情況。會不會是你太敏感？例如，你從國外回來，對身體領域性比較在意之類。有些可能只是長輩對晚輩的肢體互動而已……』

聽到他們的回應，我覺得很難過。

為什麼沒有人相信我說的話？沒有人相信對方有問題？為什麼大家都是先檢討我？檢討我的感受、我的穿著、我的態度……為什麼我穿一些自己覺得舒服、喜歡的衣服，卻必須因為別人的『侵犯行為』，而調整我的行為，而不是去要求對方改善呢？」

（圖／Unsplash）
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※　　　　　　※　　　　　　※

「從小媽媽一直跟我說：『女人一定要婚後才可以發生性行為。』媽媽耳提面命地告訴我，隔壁鄰居的誰誰誰，就是因為發生婚前性行為而懷孕，男方不要小孩，女方只好回家生下小孩，變成單親媽媽，遭受鄰居的指指點點，差點活不下去，最後搬去外地工作，獨力撫養小孩，被別人看不起……

媽媽在路上，或是電視上看到女生較為性感的穿著，也會評價：『穿這樣就像要出來賣的，看起來很沒教養，引人犯罪。』然後對我說，我一定要小心，注意自己的穿著、言語與行為，不要讓人覺得我『要引誘別人』。不然吃虧的話，就叫天天不應，叫地地不靈，而且大家都會覺得是我『不檢點』。

從小被這麼提醒，使得我對自己的身體、性都有很大的羞恥感，衣服也穿得很保守，我幾乎都穿寬鬆的衣服與長褲。

國小時，我在公車上，遇到一個男的摸我的屁股，我動都不敢動，也不敢斥責他。下車之後，我痛哭失聲，而且完全不敢跟任何人，特別是我的媽媽說這件事。

我覺得我好像『髒了』，而且是我做錯了什麼才會發生這種事。所以，我不敢跟別人講這個經歷。

之後，我在學校遇到性騷擾時，我也不敢跟任何人講，因為我覺得這代表是我的錯，是我很糟糕；但是，事情越演越烈，結果我被侵犯了……這真是太可怕了，我只能一個人痛苦，不能讓任何人知道。

我覺得自己很髒、很噁心，沒有活在這個世界上的價值。於是，我開始自殘，甚至企圖自殺，想要殺掉這個很髒的自己……」


關於「性」與「身體意象」，女性有許多的限制與矛盾。

書名：《他們都說妳「應該」──好女孩與好女人的疼痛養成》作者：周慕姿（《情緒...
書名：《他們都說妳「應該」──好女孩與好女人的疼痛養成》
作者：周慕姿（《情緒勒索》作者暨諮商心理師）
出版社：寶瓶文化
出版時間：2019年7月25日
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社會很崇尚「好身材」、「好長相」。大部分的減肥與瘦身課程、食品、整形醫美課程等，都是針對女性。女性的衣著，也比男性有更多強調身材、曲線的設計，包含內衣要爆乳，還有馬甲、腰夾、塑身衣等等。

這些產品傳達了一個重要訊息：「把自己的身體塑造得有吸引力，是女性重要的責任。」因此，電視上或路上，看見穿著性感、身材符合社會主流價值認為「很好」的，常會引來許多欣羨目光。

但是，或許女性可以穿著或身材性感，但卻不能明顯地引起性慾。

若引起男人的性慾，這些女性很有可能會被責備，或是被認為不是「良家婦女」，是「不檢點的、沒有教養的」；甚至當女性的身體被騷擾、被侵犯，更是時常會被責怪、被污名化，被認為是「這女人行為不檢、穿著不當、不拒絕」，才會發生這種事。

「引起性慾是羞恥的。」「身體被侵犯是羞恥的，代表自己髒了。」……這種對「性」的標籤，對女人的「守貞教育」，使得許多女性，既瘋狂地追求社會價值所謂的「好身材」，卻又矛盾地害怕自己的身體引來別人目光，甚至行為的侵犯。

當發生性騷擾，甚至性侵犯時（而女性比起男性更容易發生這種情況），「身體的侵犯」是第一重傷害，但覺得自己「髒了」、「是不好的、不對的」，甚至懷疑自己「也應該負責任」，「別人一定會覺得我很糟糕」等羞愧感與想法，更是第二重傷害。

社會對女性有關身體與性的教育，讓女性覺得自己應該要身材好，但是也要守貞，否則就不是個「好女孩、好女人」；而這一切，都是為了保障未來那個唯一的男性的「權利」──結婚後的丈夫。

於是，在社會的「教育」下，女性對自己的身體並沒有太多自主權；而對自己身體、對性的探索與理解，更是男人專屬的權利與權力。

女性，只能為男性好好保持自己身體的「美好」與「純潔」。


●本文摘自寶瓶文化出版之《他們都說妳「應該」──好女孩與好女人的疼痛養成》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

周慕姿（《情緒勒索》作者暨諮商心理師）

諮商心理師（諮心字第2889號）／心曦心理諮商所負責人。2017誠品暢銷榜冠軍、金石堂「十大影響力好書」、博客來年度暢銷TOP2《情緒勒索──那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處》作者，而《情緒勒索》一書已售出中國大陸簡體字、韓國、泰國、越南、星馬版權。另著有《關係黑洞》一書。除去心理師／作者身分，私底下也是民謠金屬樂團「Crescent Lament 恆月三途」的主唱。 畢業於政大新聞系、政大廣電所、國立臺北教育大學心理與諮商所。曾任中崙諮商中心心理師、微煦心靈診所兼任心理師、宇聯心理治療所企業心理師等，並擁有阿德勒鼓勵諮詢師講師資格。 從傳播到心理諮商、心理師到金屬樂團主唱，不管在哪裡，似乎都是個「非典型」角色，一路上也面臨許多考驗與自我掙扎。因此，周慕姿對自己諮商工作的期待，是希望能幫助人看到自己的選擇「是怎麼被困住」，還有「為何被困住」；而後，幫助他們看到「自己擁有的能力」與「其他的選擇」。她相信：我們擁有「選擇的自由」，以及，若能以「真實的自己」面對生命，我們就能掙脫無形的束縛，獲得真正的自由。 對她而言，「接納自己，獲得自由」，是人生最重要的事。


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