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日本暢銷書之神見城徹：想出暢銷商品？那得滿足這四大條件

2019-09-09 13:39聯合新聞網 讀.書.人

（圖／Unsplash）
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閱讀小貼士

書海如此浩瀚，撇除求學階段的課本外，那些讓你手不釋卷的是名作家作品？還是讓人目不轉睛系列叢書、續作和題材？相信更多時候你是因為機緣邂逅某本書，而被喚醒閱讀狂熱。

日本暢銷書之神，見城徹，熱愛閱讀且取之有道，24歲時，首次企畫就成功做到38萬本暢銷書，隨後引領日本出版界革命，21年創造出21本銷量破百萬暢銷書的傳奇狂人，而他在《讀書這個荒野》這本書中告訴大家閱讀是他的武器，從閱讀中，如何明白了自己的軟弱、學到精煉的語彙，以及閱讀的原點、選書脈絡和從小深受啟發的書單，並且揭露自己在讀書這個荒野上橫衝直撞後悟出的讀書之道。

文／見城徹

得以窺見作家世界的我，開始產生一個念頭。比起工具書或實用書，我更想以文學書編輯的身分陪在他們身旁。然而，只要繼續在廣濟堂工作，就不可能達成。於是，我開始萌生辭職的想法。

話雖如此，我也不可能忽然搖身一變成為文學編輯。

我在廣濟堂出版社工作不到一年的某天，我和後來成為妻子的女性一起走在新宿街頭。那裡靠近新宿御苑，有一棟叫「白鳥大樓」的住辦混合型大樓，上面掛著「公文式數學研究會」的招牌。

當時公文式數學還不像現在這麼有名。我甚至不知道公文的讀音是「KUMON」，還以為要讀成「KOUBUN」。他們研究的不是數學而是算術，這也令人百思不解，總之我對那塊招牌留下深刻的印象。

又過了兩、三天的早上，我看到《朝日新聞》上刊載了名片大小的廣告，上面寫著「公文式數學教室　招募指導者」。我這才知道，原來公文式數學教室有一套自己的教法，教孩子學算術。只要應徵指導者及格，就能從總部拿到講義，在自家招生，開班授課。換句話說，是一種連鎖加盟式的補習班。

這很有趣，我當下就直覺到說不定這能做成書。

我立刻打了廣告上留下的電話。不過，光是在電話上說自己「想做一本書」，對方也難以理解我的意圖。於是，我前往那棟住辦混合大樓，造訪了公文式數學研究會。

當時研究會的員工差不多只有二十人，還是間小公司。在那裡，我努力說明自己為何想做成書。真的是想到什麼就說。因為，我連公文式數學的詳細教法都還沒問。

「我想在書中公布貴公司的教學法，然後說服學生家長買。這麼一來，書就會成為暢銷書。只要成為暢銷書，就會有更多人入會。」

當時，公文式數學的會員約為五萬人。只要其中六成會員買書，廣濟堂出版的利潤就有保障了。要說服學生家長買書，說起來就是靠關係，換個說法，就是勾結。我經常說，「勾結是暢銷書的條件」。這次，我滿足了這個條件。

在我的強力說服下，對方即使半信半疑表示：「真的會這樣嗎？」最後還是決定試試看再說。在我的編輯人生中，這是第一本由我自己企畫的暢銷書。

商量後的結果，實際上負責撰寫稿子的是公文式數學的指導部長岩谷清水先生。身為指導部長的他，繼承了公文公會長（公文式數學創辦人，姓公文、名公）的所有教學法。由岩谷指導部長寫下書稿，只在最後檢查時請公文公會長過目。不過，因為岩谷先生沒寫過書，最後大概有一半內容是我寫的。

就這樣，在我、岩谷先生及公文會長手中完成了這本於一九七四年出版的《公文式數學的祕密》（公文式算数の秘密）。

這本書很快便賣出三十八萬本，成為暢銷書。第一次由自己企畫的書籍，毫無預警地打出全壘打。書賣得愈好，想讓自己孩子也去教室學習，或想自己開辦教室的人就愈多，公文式數學

總部的電話一整天響個不停。就連我有事打電話過去，都一直忙線，無法接通。那個時代還沒有行動電話。

書名：《讀書這個荒野》作者：見城徹出版社：先覺出版／圓神出版出版時間...
書名：《讀書這個荒野》
作者：見城徹
出版社：先覺出版／圓神出版
出版時間：2019年9月1日
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編輯唯一的武器就是「言語詞彙」

如今回想起來，公文式數學滿足了所有暢銷書的條件。

首先，它具有原創性。公文式數學有一套獨家教學法，用這套方法教老師如何指導學生，教材也是自製，非常與眾不同。具有原創性是一種極端，極端的東西容易理解。再者，幾萬名會員又能達到「勾結」的目的。

我總是說：「內容產業要暢銷，必須滿足幾個條件：原創性、極端、容易理解、有勾結力。」

話雖如此，這充其量只是從結果導回原因的法則。就算知道這四項條件，也未必保證做得出暢銷商品。

想和作家合作出書，編輯本身也非得是有魅力的人不可，否則工作將不會順利進展。換句話說，這取決於編輯說出的話能否刺激作者，能否真正從對方內心深處引出有趣的東西，如此而已。

這不是靠技巧就能辦到的事，關鍵在自己至今用什麼方式生存，從自己活過的人生中孕育出的言語詞彙，能否打動對方的心。以我的例子來說，雖然我當時還是廣濟堂出版的菜鳥編輯，還是無意識地就達到這點了，這都得歸功於學生時代大量的閱讀經驗，以及「從革命鬥爭中臨陣脫逃」的挫折經驗。

我認為與人見面時，一定要經常說出能刺激或促使對方有新發現的談話內容，出乎意料地引起對方興趣才行。就算只能見面三十分鐘，我也希望得到對方「跟見城先生見面，不管幾次都這麼有趣」的評價，不做到這樣我絕對不罷休。

這是我的病，是「編輯這種病」。

言語詞彙體現了一個人的生存之道。人類是唯一具備言語詞彙的動物，從生存之道中擠出了言語詞彙，而從自己口中發出的言語詞彙又組成了自己的生存之道。


●本文摘自先覺出版／圓神出版出版之《讀書這個荒野》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介

見城徹

幻冬舍社長，1950年12月29日出生於靜岡縣清水市（現為清水區）。畢業於靜岡縣立清水南高等學校、慶應義塾大學法學部。有「日本暢銷書之神」的稱號。 　　

曾經是大學剛畢業，投遍履歷也進不了大出版社的熱血青年，好不容易進入「廣濟堂」後的第一年，即以二十四歲的新人之姿，企畫出暢銷三十八萬本的《公文式數學的祕密》，並讓原本會員只有五萬人的「公文數學研究會」一舉躍升為年營收超過六百億的大企業。 　　

在角川書店任職時，擔任《野性雜誌》的副編輯，後就任《角川月刊》總編輯，將讀者拓展為三十倍，也出版了狂銷四百萬冊、由森村誠一所執筆的《人性的證明》，以及五本直木賞作品和無數膾炙人口的暢銷書，四十一歲爬上董事編輯部長的位置。 　　

一九九三年，在被認為一生無虞時，毅然離開角川，創立了幻冬舍，屢次打破出版常規，甚至不惜賭上公司的存廢發行新書，在二十一年內創造出二十一本銷量破百萬本的暢銷書，寫下日本出版界無人能破的黃金傳奇。著有《編輯這種病》《不憂鬱哪算是工作》《人生是一個人的狂熱》《豁出去的覺悟》《讀書這個荒野》等書。


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