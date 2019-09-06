贈票／【周末好書展】打造秋季自信美人書單

2019-09-06 09:30 聯合新聞網 讀.書.人



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9月8日起季節正式由二十四節氣的「處暑」進入「白露」，暑氣慢慢消退，天氣也漸漸轉涼，不只大地開始變化新樣貌，也到了我們準備「換季」的時刻。

為了迎接新季節，許多商家陸續推出秋季時裝、美食，還是秋季限定商品，尤其是由熱變涼的季節轉換，需要特別留意身體與肌膚保養，像是季節性過敏、感冒等，才能避免健康狀態突然拉起「紅色警報」！

秋季襲來，無論少女、輕熟女，還是美魔女都不應該馬虎、恣意揮霍，2019打造秋季自信美人計劃為你精選10本書，幫助你從頭到腳、由內而外，好好妝點自己。

推薦以下書單給想要擺脫換季困擾、變美變好的您！