贈票／【周末好書展】打造秋季自信美人書單
周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。
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9月8日起季節正式由二十四節氣的「處暑」進入「白露」，暑氣慢慢消退，天氣也漸漸轉涼，不只大地開始變化新樣貌，也到了我們準備「換季」的時刻。
為了迎接新季節，許多商家陸續推出秋季時裝、美食，還是秋季限定商品，尤其是由熱變涼的季節轉換，需要特別留意身體與肌膚保養，像是季節性過敏、感冒等，才能避免健康狀態突然拉起「紅色警報」！
秋季襲來，無論少女、輕熟女，還是美魔女都不應該馬虎、恣意揮霍，2019打造秋季自信美人計劃為你精選10本書，幫助你從頭到腳、由內而外，好好妝點自己。
推薦以下書單給想要擺脫換季困擾、變美變好的您！
購物消費，不只表達了你的人格，同時，也養成了你的人格。
很多人說要尋找內在的平靜，當然，如果你的平靜之所是內在的，那恭喜你，因為這修煉簡直超凡脫俗。但，如果讓你快樂的地方在一趟計程車就能到的距離，其實也不那麼糟糕。 購物時是很好的反思自我人格的時刻，自己是否衝動是否可預測，是否對什麼有偏愛，是否對自己太有信心，都在購物時可以以小見大，偉大的作家會說創作是我的生命，但創作這一季的自己，真正是我生命的寫照。
妳很忙，法國女人也很忙，她們並非天生美，而是把寵愛自己放第一順位！
◆長踞美國亞馬遜銷售No.1
◆讀者五顆星推薦：「這是我看過最好看也最實用的一本談論法國女人的書……」
投資一個快樂的自己，才能帶給身旁的人快樂，法國女人堅持守住一切能讓自己充滿魔力的細節：健康的肌膚、完美的髮色、自然的妝容、節制但愉快的飲食、規律的戶外活動、有計畫的購物，還有，一顆達觀積極、好奇上進的心。
好好認識自己，並依此來創造自己，歲月不是讓女人變醜的原因，不愛自己才是。
法國女人優美自然、獨樹一格地變老，彷彿從不操心年華消逝，只專心呵護自己，呈現最好的一面，講究食物，注意身材，少喝酒，運動，精采過日子。美麗非關年齡，卻和自我尊重及快樂滿足大有關係。
《Forever chic：那些法國女人天生就懂的事》（積木文化／城邦文化，2015）
保養是科學，不是儀式！用知識為美麗打底，徹底搞懂美肌原理！
如果你符合以下描述，一定要趕緊買下這本書──
# 認為化妝品兼有保養功能，有時懶得卸妝就去睡了
# 白還想更白，保養只為了美白 # 討厭角質，每天都必須徹底去角質才甘願
# 完全聽信廣告，從不在乎自己肌膚的反應 # 為求防曬效果好，只要標示防曬係數高就買回家
# 堅信「便宜沒好貨」，以為產品越貴才越有效 # 對大明星的代言深信不疑
# 總是被精美的包裝設計迷惑而忍不住掏錢
# 相信同學、同事口耳相傳（但出處不明）的保養祕方
# 抱持最後只要找醫美就可以解決所有肌膚問題的念頭 ──而且還應該一口氣買三本，一本放床頭，一本擱梳妝檯，一本隨身讀，就像擺「乖乖」保平安，這本書也有相同的功效喔！
《自己的肌膚自己救：最科學的保養知識全圖解》（方寸文創，2019）
帶你一同了解完整的「變美」X「變瘦」公式
史上第一本3大名模美形體態養成聖經
【暢銷名模作家林可彤 ＋ 極限運動名模林又立 ＋ 國際健康超模劉欣瑜】
台灣最高女子運動團體－「女子訓練」培訓課程大公開！ 做你的好朋友！一起變美、變瘦、變更強！
※收錄明星私房教練詳解「名模體態培訓課程──3‧3‧3運動套餐」
※提供QR CODE動作示範：名模局部微肌鍛鍊X全身性輕量強效運動
《女子訓練營：跟著我們瘦身X生活X保養，快樂打造微肌美形》（尖端出版，2017）
這是一個女人成長的故事，也是一個充滿愛的故事！
年紀輕輕就成為演員的她，在父親經商失敗、撒手人寰後，獨力扛起家中負債與生計，由一朵被父母捧在掌心呵護的溫室玫瑰，成了無堅不摧的鐵娘子。她說：「既然上天給我這樣的劇本，我就好好扮演這個角色，如同當一名敬業的演員。」
沒有一種幸福會是天經地義就擁有的，賈靜雯想讓大家知道，正是因為經過跌跌撞撞，讓她學會了如何「愛」與「被愛」。
所以現在的她能夠喜歡自己，也懂得享受此刻的幸福，如果大家喜歡或感受到他們一家人散發出來的溫馨甜蜜，真的要謝謝那些曾經！
《賈如幸福慢點來：只要懂得轉身，傷與愛都是遇見美好的道路》（時報文化出版，2017）
當個全身360度、24小時美麗不打烊的「逆齡美女」！
體態輕盈的美女vs.顯老的歐巴桑，生活習慣大不同！
生活習慣決定妳的外貌年齡！
不論是在人前（動作、穿著、對話、用餐），還是人後（用餐、入浴、睡眠、心態），只要注意這些小細節，就能把「顯老的習慣」變成「逆齡美女的習慣」，改變妳在他人眼中的印象！ 每天一點一點簡單又有趣的小改變，不多時妳一定能看見自己的變化，見證自己的美麗奇蹟！
《美女的習慣vs.歐巴桑的習慣：日本超模名校校長教妳瞬間年輕10歲》（如何出版／圓神出版，2018）
學會「皇妃駐顏術」的美容歷史課！
人在妝點上標新立異，有人想盡方法保護青春容顏，正所謂“楚王好細腰，後宮多餓死”。中國的美容文化也得到長足的發展。各式各樣的美容方法也別出新裁，從材料上看有貴重的麝香、珍珠、燕窩，也有簡單易得的雞蛋、黑豆、皂角；從製作方法上看有要煮沸的，有要發酵的，有要烹炒的；從使用方法上看有內服的、有外敷的、有塗抹的、有洗浴的。
就讓我們一起來有效而有安全的跟著古代的皇妃們來上一次美容課程吧。
《跟著皇妃學美容——十大皇妃美人計》（西安交通大學出版社，2012）
造福每位女性讀者，與所有搞不懂女人的男性讀者的好書！
女人喜歡鞋子。無論她擁有多少雙，還是想要那一雙對的。
女人也喜歡車子，當然和男人完全不同的喜歡法。她們對尖端科技的細節並不感到興奮，愛上的只是坐在敞篷車裡迎面而來的風。
女人夢想什麼？什麼東西對她們而言包含一點那個什麼，為什麼？
什麼東西允許她們又成為小女孩，什麼東西她們就是覺得很性感？這些東西在書中細細數來，告訴你這些熱情背後的故事。
想要美體？Kimiko教你穿回你的「隱形塑身衣」！
明星御用肢體、舞蹈導師Kimiko，20餘年觀察與指導上萬學生的體型改善
傾囊相授4個身體重點部位、12種不同體型的運動與穿搭技巧，
每個人都有的深層肌肉，就是我們的隱形塑身衣，深層肌肉是人體骨骼重要的支撐，決定妳的體態美感。
Kimiko教妳練出優美體線，解救妳的身型危機，找回最適合妳的身型就是美態！
《Kimiko的女性日常美態：姿勢回正，自然就瘦了》（天下雜誌，2018）
超清新x零負評：史上第一本網路購物全方位指南！
不必再瞎逛，大饅大力私房推薦 不只有購物技巧，本書還想要告訴你「好物該去哪裡買」
嚴選風行歐美日韓的輕精品、潮流品牌、質感好店200間，無論是歐美潮流感、日系純真感、亮麗可愛的韓風穿搭、極簡風與平價時尚，還是獨立文青、洗鍊設計師、正式場合的焦點打扮。
想又成為自信又美麗的女孩兒，重要的不是高價單品，也不是盲目追求流行，買到真正適合自己的東西，才是踏出好感穿搭的第一步。
《大饅大力網購穿搭聖經：跟上歐美日韓時尚潮流，百大質感品牌×旅行生活指南》（創意市集／城邦，2016）
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