白頭不偕老！退休、空巢加婚變，洪荒如何從中釋懷、理解愛？

2019-09-05 10:11 聯合新聞網 讀.書.人



自今年6月開始演藝圈婚變事件頻傳，（左起）宋仲基與宋慧喬、范冰冰與李晨，最後一對則是近期8月中旬傳出離婚夫妻檔安宰賢與具惠善，讓人不勝唏噓。（組圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

卓文君那句「願得一心人，白首不相離」道盡世人心之所嚮的愛情，然而事實上相愛的兩個人並非一定能白頭偕老，看看最近演藝圈內無預警閃離、婚變夫妻檔就知道。因為幸福快樂的「童話婚姻」並非現實生活動唯一結局，而你其實也不是非那個人不可。

《你的傷只有自己懂》作者洪荒也歷經婚變風暴，書中許多篇幅以「你」為主詞，換位代表自己的「我」的經歷，使得讀者讀起來更加貼近這些傷痛，也更能感同身受！然而，她坦然面對自己的傷痛，以及猝不及防失序人生，並且一切在離婚後，重拾自我，才真正懂得什麼是愛……。

文／洪荒

半天折翼，但你必須停止墜落

早上，你還沒有睜開眼睛，就先聞到花香。離婚後，你常買香水百合，讓自己在花香中睡著、醒來、起身，然後開始像魚一樣，游動。

「屋頂上的瓦片陸續掉落，牆壁還要死命撐著，堵塞的水管待清」，法蘭克福書展前主席衛浩世如此形容他退休前的狀態。他在任二十五年，一手打造世界最大書展。他花了好一段時間，才終於適應自己如同被氣球噗地一聲推離職場的生活，從一個「戰鬥機器」回到一介凡人。重新聽到鳥叫，聞到花的氣味，看到藍天白雲。

正要退休的你，看到那段話時，你每個會痛的關節都咔咔咔的按讚，不能同意更多了。你當時不知道那段話其實還精準的形容了你的婚姻。幾天後，你被氣球噗地一聲推離的不僅是工作，還有婚姻。

正要退休的你，看到那段話時，你每個會痛的關節都咔咔咔的按讚，不能同意更多了。你當時不知道那段話其實還精準的形容了你的婚姻。幾天後，你被氣球噗地一聲推離的不僅是工作，還有婚姻。

你從未想到，退休後第一個「專案」居然是離婚。退休前三天，你人在北京，他用 WeChat 告訴你，他有「對象」了。他沒有用「外遇」這個俗氣且不道德的詞，他的說法是「走婚」。他說，經過他多年研究，瀘沽湖摩梭人的「走婚」制才符合人情。「合則聚，不合則散」，他以慣常武斷的語氣說，他已預見「走婚」會是未來男女關係的主流。他說，婚姻，以法律規範男女關係，實在太落伍了。

那一天，你從手機抬起頭時，覺得世界大塊大塊的崩解，連地板都像垮掉的骨牌，嘩啦啦全倒，你連立足之地都沒有。你想到「全面啟動」那部電影，原來電影裡夢境的電腦特效居然是一種寫實。

而你此刻的世界，多像夢。你看著手機裡一條條的指控，每一條都像閃電當頭劈你。這一點都不像他會說的話，四十年來他如此寵愛你，現在如此指責你，其中許多是扭曲、誣衊。這一張婚姻資產負債表上，全是負債，你不相信他真的相信自己說的。若是，他怎麼可能四十年來如此呵護你？在手機另一頭的人真的是他嗎？

寂寞海嘯

他承認他和那女人在一起四個月了。他和你四十年，資深的不如資淺的，原來不僅在職場如此。

金融海嘯那一年，他們這些資深的先被調整職務，這是資遣的先聲，大家心裡有數。他說，他不要工作了，他要回到他最愛的學術研究，在家讀書寫論文。你知道他在維護最後的尊嚴，你支持他。別人問起，你總是說，「很好啊，我們家至少有一個人在做他快樂的事」、「很好啊，我每天回家可以看到一張快樂的臉」。前面五、六年，的確如此。他在部落格寫了幾十萬字論文，雖然瀏覽人次只有三千，但他說他在做的是「藏諸名山」的大業，「我的時代在未來」。

後來他再三要求你也退休，你們常因此爭吵。你很驚異他的不務實，你的存款根本不足以支應兩個人如此早退休，何況他連退休金都沒有。當時你不了解，他要求你退休其實是他的求救訊號，他很寂寞。你每天早上六點多出門，晚上八點到家，他一整天只有自己，和貓。

但是，他也不了解，你為何對家裡財務充滿不安全感。

書名：《你的傷只有自己懂》作者：洪荒出版社：天下文化出版時間：2019年8月30日 分享 facebook

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你對不景氣刻骨銘心。一九八○年美國大選，競選總統的雷根講了一個有名的笑話，他調侃時任總統卡特，「不景氣就是你的鄰居失去他的工作，大蕭條就是你失去你的工作，而復甦就是卡特失去他的工作」。那一波的不景氣對你家就是大蕭條。你父親在中部的外銷工廠倒了，你在臺北念研究所，你媽媽幾乎天天打電話來哭。你雖有獎學金，還天天當家教，但你要幫家裡還貸款，仍一度三餐不繼。所以，當找到第一份工作時，你極其珍惜，全力以赴，同事叫你拚命三娘。你發誓絕不讓自己失業，絕不負債，你甚至在經濟基礎不穩定時，不敢生孩子。你沒想到，三十多年後，又碰到不景氣，這波不僅迅猛，而且盤桓不去。

老弱首當其衝，先是你周遭很多朋友猝不及防的在中年失業，很快的你先生成為其中一個。臺灣換了三個總統、八個閣揆，但仍看不到復甦。你更拚命了，希望「力挽狂瀾於既倒」，這是你那一輩知識分子從文言文裡學到的。但公司不斷往下走，愈往下，你愈努力，愈努力，愈心寒，愈絕望。你開始知道有些事努力也沒有用，這真是驚天一擊。你們這種四、五年級生，幾乎都是出生即貧困，小時努力讀書，大時努力工作，「努力」是你們唯一的本錢。以前，只要努力，都能看到成績；現在，努力卻變成一個笑話。沒能力的人才需要這麼努力，努力代表你不夠 smart；目標錯了，愈努力愈糟。努力是一種過時的價值，「努」者，「奴」「力」也。宵旰從公，你只是想把事情做得更好，但即使是自願，老闆也不願，怕勞工局罰公司。這一波的不景氣，特別久，你們公司陷入的是世界級風暴，跟科技發展、產業特性有關，跟兩岸情勢也有關。挑戰你們的是人性、法令、大數據、機器人，還有，也許，政治。

●本文摘自天下文化出版之《你的傷只有自己懂》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介 洪荒 臺大哲學研究所畢業。 作品〈吶喊〉獲收錄於爾雅出版社《八十三年短篇小說選》，並以〈誤解〉獲中央日報八十六年第九屆中篇小說特等獎，八十七年出版《引號裡的語言玫瑰》，隨即因困惑停筆二十年。 和文學相忘（望）江湖，始終未忘情。仍然懷抱希望，希望你、我、貓兒、狗兒、一切生命都自由，自在。 雖不能至，心嚮往之。

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