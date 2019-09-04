上工沒座位、灌酒到斷片 年輕品牌長揭不為人知的求職窘境

2019-09-04 13:05 聯合新聞網 讀.書.人



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沒有最遭的情況，只有更糟！但知易行難，我們往往只關注眼前最壞的一面，而忽略透過這些狀況替自己正向改變。「唯有孤獨，才能讓學習與思考更有威力。人在體制內，思想在體制外，便能遠離刻板、拒絕從眾。」說出這段話的人是張力中，他沒讀過大學，卻有碩士學歷，年紀輕輕34歲即任承億文旅集團品牌長，打造臺灣文創旅店第一品牌。

張力中在新書《張力中的孤獨力： 孤獨，讓學習與思考更有威力》用幽默淺顯的方式告訴你，在光鮮亮麗頭銜之前，他也曾有過荒誕、跌跌撞撞的求職故事與經驗，職場難免遇上危機與波折 ，但他將這些經歷轉化成一套實用的「孤獨力工作心法」，相信無論是對求職者、轉職者還是孤獨工作者來說，都應該是一本受用無窮的好書！

文／張力中

「反正你先來再說啦。」

面試一週後，我再次接到承億來電，是祕書打來的。戴先生希望再次約我談談，並請我準備一份有關臺中新館的品牌定位與企畫的提案。其實那天我剛訂好前往日本旅遊的機票，距離出發還有大約一週的時間。我心想，反正閒著也是閒著，便答應了這個無酬的任務委託，並煞有其事地完成了一份完整的品牌概念策畫。寄出之後，我開始打包行李等待出遊。沒想到很快地，戴先生有了回覆，邀我進行二次面談。於是，就在前往日本旅遊的前兩天，我再次趕赴嘉義承億總公司。

雙方一見面，什麼都還來不及談，戴先生一開口便要求……不，根本是「強迫」我到嘉義工作。我進一步詢問職位與工作內容為何，他只告訴我：「反正你先來再說啦。」然後補充說明，公司會替我安排租屋，解決住宿問題。總之，下週立刻報到。

不知為何，就像著了魔一般，我竟答應了一個薪水變少、甚至不知道上班後要做什麼的工作，地點還是在濁水溪以南的嘉義。這完全打破我向來職涯規畫的理性邏輯。隱約覺得，自己對於職場的荒謬認知，堂堂來到了一個全新高度。

協調不出自己座位的行銷協理

最後我把去日本的機票給退了，趕在到職前一天，載滿了整車的行李前往嘉義，並住進承億旗下的嘉義商旅。入住當晚是個颱風天，外頭風雨交加，躺在飯店床上，我對於自己這般倉促地在嘉義展開新生活，感到有些惶然。這次不光是工作而已，我幾乎把整個人都搬過來了，但似乎也沒有後悔的餘地。

颱風後隔日，我依約報到，來到三樓辦公室，眼前的畫面教人難以置信，整間狹小的辦公室擠滿了人，全都是戴先生找來的︱還以為自己的際遇多特別，原來，我也不過是孟嘗君的眾多門客之一罷了。當年入職，我雖被任命為「協理」，卻連自己的座位都協調不出來，只能坐在靠近自動門旁邊的會議桌，不時有人從我背後出入。坦白說，心中不斷浮現上了賊船的落難感。

枯坐幾日，仍舊沒人與我說明接下來的工作內容為何。私下向同事打聽，原來我當初應徵的行銷企畫主管一職，該位子已經有人坐了。這下我真不知道，自己在這裡要做什麼了。

喝酒喝到斷片，竟是老闆的人品測試

書名：《張力中的孤獨力： 孤獨，讓學習與思考更有威力》作者：張力中出版社：讀書共和國／方舟文化出版時間：2016年5月17日 分享 facebook

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週末到了，戴先生邀我到家裡吃飯，這是我工作多年來，第一次到老闆家吃飯。當日受邀的還有另一位同樣新入職的營運同事。我倆只覺受寵若驚，更何況還是由老闆娘親自下廚招待。起初大夥只是吃吃喝喝、隨意聊天，後來劇情急轉直下，戴先生開始追酒，沒多久，桌上已滿是空酒瓶。那天我實在喝得有點醉，開始不由自主地說起日語。這裡要說明一下，當我喝醉時，腦中的解離感很重，明知自己說的是其他人聽不懂的日語，但腦中就像有台即時口譯機一般，任何想說的話，都會不受控制地轉為日語。此舉逗得戴先生哈哈大笑，往後那幾年的應酬時光，只要我開始說日語，大家就知道我喝醉了。

後來，另一位同事也被灌醉。我們各自被人架著，搭著電梯，來到戴先生家樓上的客房。被甩上床後，我就斷片了。直到隔日早晨，酒精帶來的強烈宿醉感痛醒了我，像是被人拿著滅火器重擊腦門般頭痛欲裂。我忍著醉意，飛也似地逃回這幾天一直入住的嘉義商旅。躺回飯店床上時，仍覺天旋地轉。我好想回臺中，好想現在就奪門而逃。

事後我才知道，這並不是什麼單純的飯局，我已通過了第一次考驗。戴先生有個習慣，每逢新幹部入職，他都會用追酒來測試人品，酒後方能見本性。（如果他讀到我這段回憶錄，一定又會得意地笑出來吧？）當年的承億，除了這間營運剛滿一年的嘉義商旅外，還有甫開業的「淡水吹風」，還未形成品牌體系。誰都想不到，五年後，承億竟會發展成全臺最知名的文創設計旅店集團。而在那個既混亂又不明確的草創時期，我只能憑藉直覺、挺直肉身，全心全意地向前迎接。

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孤獨力高級修煉 第一課： ●第一步：職場就像一場牌局，我們都不知道，拿到的會是好牌或爛牌。重要的是，你願不願意走向牌桌，坐上你的位子，坐熱、做熟，認真地賭上一把。 ●第二步： 接著，你會發現，有時你認為的非理性選擇，其實是人生再理性不過的指引。儘管出乎預料，但不必困惑、無須懷疑，坦然接受便是。 ●第三步：沒拿到一副好牌也無妨，就用自己的方式，將牌局繼續下去，直到牌桌上所有人都下桌，最後笑著的人，一定是你。

●本文摘自讀書共和國／方舟文化出版之《張力中的孤獨力： 孤獨，讓學習與思考更有威力》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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作者簡介 張力中 承億文旅集團前品牌長、北京奧倫達集團經營管理處總監 一九七九年生，大葉大學國際企業管理研究所畢業。 擔任過廣告公司業務、行銷顧問公司專案經理、餐飲集團品牌經理。 後出任臺灣知名文創設計旅店「承億文旅集團」品牌長。 現為北京奧倫達集團經營管理處總監。

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