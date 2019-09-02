古裝藏著大智慧！唐朝宮女這樣解決長裙困擾

2019-09-02 12:05 聯合新聞網 讀.書.人



方文山推廣漢服文化不遺餘力，經常能看見他出席漢服文化周重要典禮的身影。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

近年來因古裝劇、宮廷劇熱播，進而引起大眾對於傳統服飾認知與討論，更掀起一股漢服文化的復興運動。臺灣著名詞人，也是周杰倫御用金牌詞人方文山，自2013年開始推行「漢服文化周」，第一屆舉辦在江南六大古鎮之一的西塘古鎮，又被稱為西塘漢服節，推廣至今已堂堂走過六年，徐嬌也是漢服愛好者，經常與方文山一起出席活動推廣，使得中國其地區也有不少同袍、愛好者紛紛自發效仿，共襄盛舉，也鼓吹大家再也不用羨慕日本的和服、韓國的韓服還是外國人的晚禮服，因為我們自己也有不亞於他們的華服。

中國歷時數千年，服飾因歷史、文化、民族、地區、政權、身分等因素不斷演變，穿著場合不同，也會有略有差異。《古裝穿搭研究室》中挑選各朝代的經典款式，展現出中國歷史上紛繁複雜的服飾演化，更要帶您領略華夏傳統服飾的美麗與文化底蘊。

文／龔元之

韓服？漢服？傻傻分不清楚

中國這幾年有不少愛好者努力推動「漢服運動」，從網路上來看，「漢服運動」辦得沸沸揚揚，各地紛紛響應號召，只差沒有揭竿而起。不過我們當天沒有見識到他們努力的成果，認為這些衣服是「漢服」者寥寥無幾——

最普遍的認知是「這是朝服吧？」即朝鮮族服裝（臺灣稱為「韓服」，果然這也是有地方差異的）。還有女孩子真以為是韓服外拍，努力搭訕想來張合照，纏了大半天，開口說的卻是日文。

唯一一位答對時代的是來自廣東的小姐，她說：「我在想，妳們是不是在拍《貴妃史》？」一路被各種奇怪問題轟炸的友人與我哭笑不得，只得自嘲我倆不過是宮女級別，哪敢妄稱貴妃呀！

別笑，這種事情不只在中國才有，過了兩年，我們在臺灣又經歷了一次！這次地點換成士林官邸，角色是兩個昔日宮女和一位同好，服裝的時代往後拉了六百年，是明代的服裝，結果一路上遇見的遊客都在問「這是什麼衣服啊？」日本人問：「這是韓國服裝嗎？」韓國人問：「這是日本服裝嗎？」遇到中國人與臺灣人則問：「這是韓國／日本服裝嗎？」雖然也有一、二個「古裝？」「漢服？」之類的答案，但是總體來說比景山的經驗更慘，居然完全沒有人猜對朝代。

電影《長江七號》中的小童星「徐嬌」已亭亭玉立，她樂於推廣漢服文化。穿漢服到日本旅行，反而吸引不少日本人及遊客的目光。（組圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

日、韓遊客雖說不曉得這些漂亮衣服是什麼，但認得出「這不是自己國家的衣服」，這樣也就可以了。可是中國人看到中國史上曾有過的服裝樣式，雖然讚美，卻也一樣覺得「這不是我們的衣服」，這巨大的隔閡讓我們三個傳統服飾愛好者面面相覷，一時無語。

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一件衣衫的社會意義

書名：《古裝穿搭研究室：超乎你想像的中國服飾史》作者：龔元之出版社：時報文化出版出版時間：2019年6月21日 分享 facebook

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比較務實的人可能會從實用角度來看問題：畢竟古裝看起來又長又拖沓，如《搗練圖》裡女人的裙子都拖地，這麼不方便的衣服，在快節奏的現代社會當然會被淘汰啦！

這種說法也有幾分道理，不管在古畫或影視作品裡，演員都穿著美麗而飄逸的服裝。但事實上，「色彩豔麗、寬大飄逸」的衣服，在古代只有金字塔上層穿得起 ──換句話說，就是供得起兩個以上的丫鬟貼身伺候小姐生活起居的富貴家庭成員，才可能有財力穿好衣服。

要知道奴僕比好衣服可便宜多了，一般殷實人家買不起綠綾印花衫子越羅裙與泥金絞纈披帛這等高級衣物替女兒打扮，但是買個小丫頭在廚下燒火作飯倒不困難。能穿得上華麗衣服的人，身邊必然僕從如雲，服裝的寬大、繁複造成的種種不方便，反而成了莊重優雅的襯托，正是以四肢不動之矜貴，來彰顯自身的富貴豪奢。

那麼勞動者要怎麼辦呢？《步輦圖》中，環繞在唐太宗身邊執役的宮女們雖然穿著豔麗的間色長裙，但是在腰上綁一綁，使裙子不會拖地礙事。若是民間的勞動者，就是穿著本色或灰暗的短衣，耐髒也方便工作。現在佛道教出家人的日常執役衣仍採用傳統樣式，可知「傳統」中本就包含有勞動工作的一大類，只是被現代人忽略了而已。

任何服裝都講究「人、事、時、地、物」，就像現代的各位不會把睡衣穿上喜宴，也不會穿著三件式西裝刷馬桶，不同場合有不同的穿著打扮，這一點不會因為「傳統」與「現代」而有所區別。

〈步輦圖〉現存於北京故宮博物院，被稱為中國十大傳世名畫之一。圖中唐朝宮女攔腰紮了帶子，把長裙拉高固定住 以方便行走。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

●本文摘自時報文化出版出版之《古裝穿搭研究室：超乎你想像的中國服飾史》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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