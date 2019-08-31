《俗女養成記》影后謝盈萱演活六年級女性的徬徨

2019-08-31 15:06 聯合新聞網 讀.書.人



金馬影后謝盈萱在《俗》劇中再現劇場女神光芒與生動演技，演活六年級女性的徬徨。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

閱讀小貼士

華視出品臺語喜劇《俗女養成記》，開播以來每集內容精彩可期，迷你劇熱播數週，即將於明日迎來最終大結局，與去年橫掃金鐘獎的《花甲男孩轉大人》有點相似，均呈現親子間深刻情誼、心路成長以及接地氣臺式幽默，更為華視自製劇創下13年來收視佳績，如此成功，除了集結眾多「金」獎肯定的戲精演員導演之外，劇本改編自臺灣作家江鵝同名散文集，其中原著刻劃內容讓人共感渲染力十足，亦功不可沒。

《俗女養成記》書中描寫一位臺南傳統中藥店家庭養成的六年級女人，回首那些發生在自身的，關於愛、婚姻、尊卑倫常等等教養，以及人情世故的纏綿、顧盼 ，蹣跚跨步之初，生命藍圖帶著她臨摹著「淑女」形象，不料潮流與時代正在改寫「好家教」的定義， 而她也懂得追趕新時代的先進也能體貼舊觀念的徬徨，養成如今的自己。

文／江鵝

媽媽的早齋

我有記憶以來，媽媽就吃早齋，我一直到這幾年才知道她是為了感謝老天爺讓她生下我。想像一個女人多年來面對生育壓力的景況，有點八點檔，但如果那個女人是自己的母親，就是一齣獨立影展的影片，那種女主角有得獎，但是片子看起來很鬱悶，看完還要沮喪三天的電影。結婚五年後才生下女兒，可能只是壓力的暫時緩解，我還隱約記得，小時候巴在媽媽腳邊，看她就著梳妝台打排卵針的畫面。每次回想起那個景象，都由衷慶幸還好後來有了弟弟，並不是樂意去默認這個父權結構，而是當綁在十字架上的人是自己母親的時候，就覺得無論如何可以先下來真是太好了。

(左)楊麗音飾演劇中女主角的阿嬤、(右)于子育則是飾演媽媽，有精彩的婆媳對手戲。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

十七八歲剛讀了一點書的時候，我曾經很方便地以為，在阿公和阿嬤那一代的人式微以後，就可以解除女人這種荒謬的角色設定，因為大家都受過現代教育，資訊又這麼發達，如今算是文明人，都知道勉強女人去扮演成就家庭的角色，是封建又違背人權的事情。當然我很快就發現是自己誤會了。

常到家裡來拿藥的春玉仔，是上了年紀的老太太，每次都是女兒帶她來。春玉仔聊沒幾句，就會說自己歹命，年輕的時候服侍老小，沒一天好日子過，現在一把年紀了還要擔心這個女兒嫁不掉，人家介紹的都不喜歡，自己又找不到，三四十歲了一個對象也沒，說起來丟盡老母的臉。女兒要是回一句「像你那樣嫁了又沒比較好命」，春玉仔就會說她是倒楣才會嫁給那種人，別人隨便嫁都會嫁得比她好。

書名：《俗女養成記（電視劇書衣版）》作者：江鵝出版社：大塊文化出版時間：2019年8月1日 分享 facebook

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春玉仔講這些話的時候，女兒通常在旁邊等著，看見媽媽轉身要走了，趕緊跟上去攙，一邊跨步一邊回頭與我們道別。我已經不記得，從什麼時候開始看得懂那個女兒的無可奈何，也許是一早就看出她無可奈何，但是在我自己漫長的人間見聞裡，才拼湊出她為什麼無可奈何。傳統家庭裡面的女人，很難不怨；母親有怨，子女很難自我免責。母親怨了一生，剩下的幾十年，能放著她自己在衰老裡獨自怨完嗎？不能。女兒攔阻不了母親的苦怨，但是用黃金青春陪伴她的餘生似乎可以緩解一些那個什麼。哪個什麼？那個整輩子的怨氣蒸騰出來的雲啊霧啊，連身在其中的人也說不上來究竟是什麼。

現在如果要討論女性在家庭中如何避免成為苦命人，大概要講一些「分擔、溝通、尊重」，甚至「女權、人權」的話題。不過，二十年前，有一個不認識的鄰居阿姨跟我說，關鍵在貞操。她先生婚後對她敬重有禮，完全是因為她潔身自愛，證明了自己是一個值得敬重的女人。所以幸福的婚姻需要貞操。

這樣寫下來會發現這個等式很可疑，但是在當時也只是傻傻的聽著。會這樣主張的不是只有鄰居阿姨，鄉下民風保守，所有的長輩不論男女都這樣相信，把這個觀念信成日升月落那樣普通的事，普通到不需要討論，甚至在家庭裡不需要教導，小孩子吃著飯喝著水看著人來人往，自然就懂得男女之防。像我和春玉仔的女兒這一輩的女孩子，許多甚至過了青春期都還缺乏與異性交往的經驗，對於性的了解只有教科書上貧瘠的知識，以及同儕間偏頗的耳語，性欲本身根本是不應該出現的污穢罪惡。大人們似乎試圖把女孩的無性狀態一路從初生延長到十八歲，二十八歲，三十八歲，四十八歲，直到進入婚姻為止，老外騙小孩子世界上有聖誕老人的存在，如果有我們這種布局的全面性和用心，說不定就可以一路騙到十八歲。

(左起)陳竹昇、吳慷仁與童星吳以涵，吳慷仁也在《俗》劇中友情客串叔叔的角色。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

我在小學六年級的時候，身高抽得特別快，兩條腿多出一大截。有一天要出門去玩的時候，阿公忽然在店口叫住我，讓我回去把熱褲換成膝上長度的短褲，才准放行。也有一次，高雄回來的叔叔端詳著我，語重心長對我叮囑，萬一有人問我來經了沒，千萬不要回答，快點走開就是。那些時候我儘管知道他們懷抱關心，卻還是感到莫名其妙，要到後來我才明白，大多數忙著架構無性世界給女孩們的人，心裡面並沒有一刻放下過性。知道這個事實以後，再聽到貞操兩個字更覺得非常荒謬。

女孩一路維持無性狀態，並且不太早也不太晚地找到對象結婚，不讓父母蒙羞或擔憂，取得唯一合乎道德規範的「性許可」之後，也瞬間承擔起繁殖的義務。生不出來？那就麻煩了。快想辦法，該吃的快去吃，該拜的快去拜，該把自己弄得誘人一點就去弄，總之要快，不過家務和家計也別忘了要好好顧著。算到這裡，女人還肯嫁的話，那一定是真愛了吧，問題是人心多變，難怪阿嬤這種老先覺的結論還是要嫁有錢的。我很敬佩香港作家亦舒寫出這樣的金句：「如果沒有愛，那麼就很多很多的錢，如果兩件都沒有，有健康也是好的。」讓女人認知現實，這是濟世。

●本文摘自大塊文化出版之《俗女養成記（電視劇書衣版）》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享100元購書金，結帳輸入「GIFT8」立刻抵用。（限量200名）

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