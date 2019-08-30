【周末好書選】職場軍備競賽與工作力升級書單
周末讀書新計畫。「udn讀書吧‧選書小組」每週將根據新聞時事、流行話題為讀者精選適合周末閱讀的好書，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「閱讀頻道周末好書選」。
日復一日，你是否也陷在職場舒適圈中、想改變卻又害怕改變，最終就向差強人意的成就、薪水，乃至於人生妥協了？
2019職場工作人必讀書的7本書，幫你全面增強「理財力、「說話力」、「學習力」、「工作力」、「行銷力」、「成長力」與「孤獨力」7大能力，即刻擺脫人生瓶頸、再創高峰！
推薦以下書單給準備提升職場戰鬥力的您！
成長力：用複利的概念讓各項成就爆發性增長
「我的擇偶標準，就是照著黃渤的條件來。」──臺灣第一名模林志玲 黃渤是誰？ 居然能得到志玲姐姐如此高的評價？（女神說這話的時候黃渤已經娶妻生子） 他是知名演員與不那麼知名的歌手，二十六歲才進大學，畢業於北京電影學院， 主要作品有《人在囧途之泰囧》、《西遊降魔篇》、《心花路放》、《親愛的》……。 2009年更以《鬥牛》獲得金馬獎影帝， 與大陸演員徐崢、鄧超並稱「票房三巨頭」。 這是60億影帝黃渤的說話藝術與人生智慧，看他如何用口才改變外貌、用笑聲換得掌聲，連周星馳、林志玲都說佩服。
《複利效應：6步驟引爆收入、生活和各項成就倍數成長》（讀書共和國／星出版，2019）
說話力：向志琳姊姊欣賞、周星馳佩服的黃渤學好好說話
蟬聯暢銷榜超過300週的肯定！Amazon.com 商業理財 Top1 暢銷書 ！讀者五星級好評推薦！本書作者戴倫．哈迪為《成功》雜誌前發行人暨總編輯，訪問過無數世界級頂尖人士，包括金獎影帝、奧運金牌運動員、世界一流連續創業家等，研究成功案例和人類成就逾25年，以及自身從年輕不斷試誤得出的心法，在本書整理出最有效的6個步驟，幫助你更快達成各項目標，實現你想要的生活。
《說話力：向志琳姊姊欣賞、周星馳佩服的黃渤學好好說話》（大是文化，2019）
理財力：創造財務自由，讓財富與人生價值最大化
Amazon 5顆星好評，長踞商業類排行榜Top 10 繼暢銷作《生活槓桿》後，商業導師羅伯．摩爾再度顛覆你對人生與財富的既有想像，提供終身受用的金錢哲學！ 在金錢遊戲中致勝的獨門心法 打造財富獨立、心靈自由的人生！ $金錢買不到幸福，但它是你實現願景的門票$搞懂金錢的本質，就等於掌握人生。
《駕馭金錢：借力使力，創造財務自由，讓財富與人生價值最大化》（商周出版／城邦文化，2019）
學習力：站在人生下半場的起點，五十歲是最能享受學習樂趣的時期
#不會讓你變得疲憊、衰老，只會使你更加健康、長壽。 #是為了得到唯一的解答，而是要知道有各種不同的答案。 #不必在乎累積了多少知識，而是要擁有自己的解讀方式。 事實上，五十歲是最能享受學習樂趣的時期。 你可以鑽研興趣，廣結好友，豐富生活； 也可以挑戰新領域，拓展人生，享受求知的愉悅；若想在退休後自行創業，更要從此刻開始聚焦目標、積極規劃。 過往的經驗和智慧，是你最強大的優勢，不管你對上半場滿意於否，只要掌握五十歲的學習，就能活出更好的下半場。
《50歲的學習法》（天下文化，2019）
工作力：向Google、迪士尼等一流團隊學習最高效的工作法
★Google創辦人如何用一張便條紙，就讓成員自動修正關鍵技術，創造每天一億六千萬美元的收益？ ★《天外奇蹟》《玩具總動員》《冰雪奇緣》和《大英雄天團》剛開始居然都糟到不行？迪士尼如何以團隊的力量挽救？ 深入探討成功團隊共通的三大關鍵技巧──打造安全感、分享弱點、確立目標，提供積極改善團隊表現、推動組織變革的具體策略，並揭露最值得參考的失敗案例，幫你的組織避開陷阱，徹底「解毒」。 團隊文化並不在於「你是什麼」，而是「你做了什麼」。本書結合最新的科學研究、成功領導人的見解以及實際運用在企業中的步驟和練習，幫助團隊達成令人激賞的目標。
《高效團隊默默在做的三件事：Google、迪士尼、馬刺隊、海豹部隊都是這樣成功的》（先覺出版／圓神出版，2019）
行銷力：向頂尖的華頓商學院學行銷，6大關鍵感染力，瞬間引爆大流行
為什麼有些東西能爆紅，有些卻沒沒無聞？ 為什麼某些內容能在網路瘋傳？ 為什麼有些產品、理念或行為就是能贏得更多口碑？ 格在華頓商學院開設的「感染力」（Contagious）課程，已成為近年最炙手可熱的行銷課程之一，廣受學生、企業經理人等歡迎，向隅者紛紛要求博格出書傳授產品、創意、行為等暢銷風行的祕密。上述所有答案，你都可以在約拿．博格教授的《瘋潮行銷》中得到解答。
《瘋潮行銷：華頓商學院最熱門的一堂行銷課！6大關鍵感染力，瞬間引爆大流行》（時報出版，2019）
孤獨力：鍛鍊孤獨力，用孤獨澄澈的心，擁抱喧囂多變的職場
是的，孤獨力。在獨行路上踽踽前進，越孤獨，越有力量。 偷偷告訴你，這項能力，其實每個人都有。這本書，集結了張力中出社會以來，幾回職場轉換的見聞錄。 書中那些跌跤、顛簸、吃癟的過程，他都親身替各位嘗試過了。 除了一刀未剪的赤裸告白，更收錄他一路打磨出的工作心法—— 「孤獨力修煉三步驟」，從初級到高極，絕無藏私大公開。 將他的經驗，內化成自己的觀點，終能成為心目中最想成為的那個你。
《張力中的孤獨力： 孤獨，讓學習與思考更有威力》（讀書共和國／方舟文化，2019）
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